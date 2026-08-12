Un lac italian rămâne fără apă, iar soluția vine din Elveția. Italia și țara vecină au decis să mărească temporar debitul care leagă Lacul Lugano de Lacul Maggiore, în încercarea de a combate efectele unei secete extreme.

Măsura vine după ce Lacul Maggiore a ajuns aproape de minimele sale istorice, cu un nivel al apei de aproximativ 192,5 metri deasupra nivelului mării, în condițiile în care media este de 193,6 metri.

Situația este atât de gravă încât efectele secetei au început să fie vizibile și pentru activitățile desfășurate pe lac. Unele docuri și rute de transport pentru ambarcațiuni au fost eliminate, iar sarcina maximă admisă pentru anumite feriboturi a fost redusă, potrivit Ilpost.it.

Apa vine din Lacul Lugano

Pentru a limita scăderea nivelului apei, Elveția a propus creșterea temporară a cantității de apă care ajunge în Lacul Maggiore prin râul Tresa.Râul are aproximativ 13 kilometri și face legătura între cele două bazine hidrografice. Tresa iese din Lacul Lugano la Ponte Tresa, în Elveția, traversează zona de frontieră și se varsă în Lacul Maggiore, în apropiere de Luino, în provincia italiană Varese.

Începând de marți, debitul râului în zona Ponte Tresa a fost crescut de la aproximativ 3 metri cubi pe secundă la 8 metri cubi pe secundă.

Debitul suplimentar va fi menținut timp de nouă zile. După această perioadă, autoritățile din cele două țări vor reevalua situația și vor decide dacă măsura trebuie continuată sau modificată.

Decizie luată de urgență

Măsura a fost discutată în cadrul unei reuniuni extraordinare a Organismului de Consultare Bilaterală italo-elvețian privind reglementarea nivelurilor Lacului Maggiore.

Reuniunea a fost convocată de urgență de Ministerul italian al Mediului, după ce nivelul lacului a coborât în ultimele zile până la valori considerate îngrijorătoare.

Propunerea pentru suplimentarea debitului a venit din partea reprezentanților elvețieni, în cadrul mecanismului de cooperare dintre cele două țări privind gestionarea nivelurilor de apă.

Criza apei nu se oprește la Lacul Maggiore

Problema este mai amplă decât scăderea nivelului unui lac. Apa din Lacul Maggiore se scurge mai departe prin râul Ticino, care contribuie la alimentarea râului Po.

De aceea, situația are implicații și pentru una dintre cele mai importante zone agricole din Italia. Râul Po și afluenții săi asigură resurse de apă pentru o regiune în care agricultura, inclusiv cultivarea orezului, are o importanță majoră.

Prin suplimentarea temporară a debitului râului Tresa, autoritățile încearcă astfel să reducă presiunea asupra întregului sistem hidrografic.

Potrivit sursei citate, deocamdată, soluția este una temporară. Apa va curge suplimentar către Lacul Maggiore timp de nouă zile, după care Italia și Elveția vor analiza din nou nivelul lacului și evoluția secetei.