MAE: Toate zborurile de pe Aeroportul Catania, suspendate din cauza erupției vulcanului Etna

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) avertizează cetățenii români aflați în Sicilia sau care intenționează să călătorească în regiune că erupția vulcanului Etna a determinat suspendarea tuturor zborurilor de pe Aeroportul Catania și afectează traficul aerian din zonă.

Potrivit MAE, activitatea vulcanică continuă și provoacă perturbări semnificative în transportul aerian.

„Toate zborurile de pe Aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea operaţiunilor aeriene depinde de evoluţia activităţii vulcanice şi de condiţiile meteorologice”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat.

De asemenea, autoritățile române semnalează probleme și pe alte aeroporturi din regiune. „Se înregistrează întârzieri şi anulări către şi dinspre Aeroportul Comiso şi Aeroportul Internaţional Malta”, precizează MAE.

Instituția recomandă pasagerilor afectați să urmeze indicațiile companiilor aeriene. „Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sau înregistrează întârzieri semnificative sunt sfătuiţi să nu se prezinte la aeroport decât în situaţia în care primesc instrucţiuni în acest sens din partea companiei aeriene”, se arată în comunicat.

MAE le recomandă cetățenilor români să verifice situația înainte de călătorie, să respecte recomandările autorităților locale, să evite deplasările în zona vulcanului Etna și să urmărească actualizările publicate de Departamentul Protecţiei Civile din Sicilia.

Pentru asistență consulară, românii pot contacta Consulatul României la Catania la numerele +39 095 537 909 și +39 095 536 139, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate. În situații de urgență poate fi apelat și telefonul de permanență al consulatului: +39 320 965 3137.

Problemele vin într-o perioadă în care Sicilia se află în plin sezon turistic. Pe lângă aterizări, și unele decolări sunt afectate, iar numeroși pasageri au fost nevoiți să își schimbe planurile de călătorie.

Cu o altitudine de peste 3.300 de metri, Etna erupe frecvent și este monitorizat permanent de specialiști, fiind unul dintre cei mai activi vulcani din lume.