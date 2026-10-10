 Magistrala rapidă din vest, blocată în subteran: tunelurile care amână finalizarea căii ferate Simeria - Arad până în 2027 | adevarul.ro
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Video Magistrala rapidă din vest, blocată în subteran: tunelurile care amână finalizarea căii ferate Simeria - Arad până în 2027

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Tunelurile feroviare de la Sălciva, construite pe tronsonul Ilteu – Gurasada al magistralei Simeria – Arad, au rămas cele mai întârziate lucrări ale proiectului început în 2017. Construcțiile de pe Valea Mureșului amână finalizarea lucrărilor la calea ferată pentru sfârșitul anului 2027.

Tunel pe Valea Mureșului.
Tunel pe Valea Mureșului. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL

Tunelurile feroviare de pe Valea Mureșului, construite pe tronsonul Ilteu – Gurasada (22 de kilometri) al magistralei feroviare Simeria – Arad (141 de kilometri), sunt încă departe de finalizare.

Tunelurile de pe Valea Mureșului, așteptate în 2027

Aproximativ 15 kilometri din acest traseu, între județele Hunedoara și Arad, sunt construiți de la zero, pe malul stâng al Mureșului. Pe o porțiune de aproximativ doi kilometri, traseul traversează o zonă dificilă, unde au fost proiectate lucrări subterane și de consolidare complexe. Potrivit celor mai recente date CFR, acestea includ polata de la Sălciva, cu 250 de metri de excavație, tunelul Sălciva 1, cu 590 de metri, și tunelul Sălciva 2, cu 210 metri.

Pe subtronsonul 2c, între Ilteu și Gurasada, contractul a fost semnat în decembrie 2017, iar lucrările au început în primăvara anului următor. Lucrările la tuneluri au început mai târziu, în 2021, însă în prezent sunt departe de a fi finalizate. Potrivit rapoartelor publicate de CFR, pe subtronsonul 2c Ilteu – Gurasada unele lucrări au fost deja finalizate și date în exploatare.

Au fost modernizate stațiile Ilteu și Câmpuri Surduc, cu liniile 1–4, iar firul I între Câmpuri Surduc și Gurasada este deja în circulație. „Lucrările recepționate însumează 5,447 kilometri de cale ferată și includ o haltă de mișcare, trei treceri la nivel cu calea ferată, trei poduri și șapte podețe”, arată un raport publicat de CFR.

Investiția începută în 2017 vizează lucrări de terasamente și consolidări, construirea a 15 poduri, dintre care două peste râul Mureș, 17 podețe, un pasaj superior, trei pasaje inferioare, tuneluri, lucrări civile în patru stații de cale ferată, lucrări de electrificare și energoalimentare și implementarea sistemului de siguranță a traficului ERTMS (ETCS nivel 2 + GSM-R).

Finalizarea lucrărilor la cei 22 de kilometri este estimată pentru luna decembrie 2027, potrivit celei mai recente situații CFR. Termenul a fost amânat de mai multe ori în ultimii ani.

Probleme la tunelurile de la Sălciva

Cele mai dificile lucrări de pe subtronsonul Ilteu – Gurasada au rămas cele de la tunelurile Sălciva, construite pe traseul nou al magistralei, între Mureș și versanții abrupți ai văii.

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Lucrările au fost complicate de tasările apărute în teren, care au impus reprofilări și soluții suplimentare de susținere la polată și la tunelul Sălciva 1. Tunelul Sălciva 2 este, în continuare, cel mai puțin avansat dintre lucrările subterane.

„Pe subtronsonul 2c Ilteu – Gurasada, stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 82,93%, iar cel financiar la 73,22%. La tunelul Sălciva (Polata) au fost excavați 222 de metri din totalul de 250 de metri. Pentru cei 28 de metri rămași a fost necesară reprofilarea, ca urmare a tasărilor, cu o soluție nouă de susținere tip «umbrelă» pe toată secțiunea tunelului. La tunelul Sălciva 1 au fost excavați, pe toată secțiunea tunelului, 245 de metri din totalul de 590 de metri. Pe o porțiune a tunelului a fost necesară reprofilarea ca urmare a tasărilor, cu aplicarea unei soluții de susținere de tip piloți «umbrelă». La tunelul Sălciva 2 au fost excavați 16 metri din totalul de 210 metri”, arată raportul CFR Infrastructură pentru august–septembrie 2026.

În aceeași raportare, CFR arată că pe sectorul de consolidare dintre km 521+690 și km 522+040 au fost realizate 179 de coloane din totalul de 183.

Magistrala Simeria – Arad, după aproape un deceniu de lucrări

Proiectul magistralei Arad – Simeria vizează modernizarea a 141 de kilometri de cale ferată, împărțiți în patru segmente pe Valea Mureșului. Potrivit datelor publicate de CFR în 2026, gradul general de implementare a proiectului a trecut de 92 la sută, iar peste 83 de kilometri de linie modernizată au fost deja recepționați.

Tunelurile Feroviare de pe Valea Mureșului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg
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Tunelurile Feroviare de pe Valea Mureșului Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (4) jpg Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
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Lucrările au început etapizat în 2017 și 2018, iar finalizarea lor va permite circulația trenurilor de călători cu viteze de până la 160 km/h și a celor de marfă cu până la 120 km/h. O mare parte din magistrală a fost reconstruită pe trasee noi, mai drepte și mai scurte decât vechea cale ferată de pe Valea Mureșului, inaugurată în 1868.

Cel mai avansat este subtronsonul kilometrul 614 – Bârzava, lung de 41,91 kilometri, cu un stadiu fizic de 99,20 la sută. Întreaga lungime a fost recepționată pe etape, iar CFR estimează finalizarea contractului în decembrie 2026.

Și subtronsonul Bârzava – Ilteu, de 36,04 kilometri, a ajuns la 99 la sută. Au fost recepționate mai multe sectoare, pasaje și lucrări de infrastructură și suprastructură, iar pentru semnalizare și sistemele conexe recepția este prevăzută pentru sfârșitul anului 2026.

Pe tronsonul Gurasada – Simeria, lung de 40,88 kilometri, stadiul fizic a ajuns la 89,96 la sută. Noul traseu Ilia – Mintia este deja deschis pe ambele fire, iar toate liniile din stații sunt în circulație, cu instalațiile de centralizare electronică în funcțiune. Termenul estimat pentru finalizarea contractului este noiembrie 2026.

Cel mai întârziat rămâne subtronsonul Ilteu – Gurasada, cu un stadiu fizic de 82,93 la sută, unde tunelurile de la Sălciva și lucrările de consolidare continuă să fie principala dificultate a proiectului.

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