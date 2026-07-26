Au trecut doi ani de la demolarea neautorizată a gării municipiului Deva. De atunci, în locul clădirii de călători a rămas o groapă, însă lucrările la noua gară, începute în 2021, ar urma să fie reluate în perioada următoare, după emiterea unei noi autorizații de construire.

În ultimele patru decenii, gara municipiului Deva a fost demolată de două ori, iar intervențiile au stârnit de fiecare dată controverse. În vara anului 2024, o mare parte a clădirii de călători a fost pusă la pământ pentru a face loc unei noi construcții, însă lucrările de desființare nu aveau autorizațiile necesare. Recent, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis un nou document care permite continuarea proiectului.

Autorizație nouă pentru reconstrucția gării din Deva

Potrivit autorizației de construire emise la 24 iunie 2026, lucrările pot fi reluate, documentul prevăzând atât menținerea intervențiilor realizate anterior fără autorizație, cât și continuarea proiectului.

„Se autorizează lucrările de construire în conformitate cu D.T.A.C. nr. FAC/S0586/25 din 2 septembrie 2025, parte scrisă și desenată, vizată și ștampilată spre neschimbare ca parte integrantă a prezentei autorizații”, se arată în document.

Autorizația prevede menținerea lucrărilor executate fără autorizație de construire, inclusiv a lucrărilor de desființare a tronsonului P+2, realizate integral, și modificarea autorizației emise în 2021 pentru lucrări de arhitectură, rezistență și instalații. Valoarea lucrărilor autorizate este de 31,34 milioane de lei, fără TVA.

Și această autorizație a stârnit reclamații. Mara Paraipan, fost avertizor de integritate în cadrul Ministerului Transporturilor, a sesizat instituția, susținând că procedura nu ar fi respectat Legea nr. 50/1991, care prevede că demolarea unei construcții trebuie făcută în baza unei autorizații de desființare emise înaintea începerii lucrărilor. Ea a mai reclamat că noul document ar încerca să pună în legalitate, ulterior, lucrări deja executate fără autorizație, deși clădirea de călători fusese între timp demolată. Până în prezent, aceasta nu a primit un răspuns la sesizare.

De cinci ani în șantier

Lucrările la clădirea de călători au început în 2021, în baza unei autorizații emise de Ministerul Transporturilor.

„Se autorizează executarea lucrărilor de construire pentru «Reabilitare și supraetajare clădire călători Deva P+E1+E2+E3 parțial, etapa VI – amplasament existent»”, se arată în document.

Autorizația viza reabilitarea și supraetajarea clădirii, consolidarea fundațiilor, pereților și stâlpilor și realizarea instalațiilor electrice, sanitare și termotehnologice. Valoarea lucrărilor autorizate era de 5,45 milioane de lei, fără TVA.

Proiectul inițial prevedea amenajarea spațiilor de la parter și de la primul etaj, cu săli de așteptare, grupuri sanitare, spații comerciale, birouri de informații și de vânzare a biletelor și o zonă de birouri cu acces individual. Etajul al doilea urma să fie recompartimentat, iar deasupra trebuia construit parțial un al treilea nivel, destinat unui spațiu expozițional. Accesul la etajele al doilea și al treilea urma să fie asigurat și printr-un lift panoramic din sticlă, montat în exteriorul clădirii, cu vedere spre Cetatea Devei.

Demolată în vara anului 2024

La începutul anului 2022, lucrările au fost suspendate după descoperirea unor probleme la fundații și la structura imobilului.

„Au fost relevate aspecte neprevăzute, legate de geometria şi starea fizică a elementelor structurale”, informa CFR, precizând că soluțiile tehnice trebuiau adaptate situației constatate în teren.

Lucrările au fost reluate după aproximativ doi ani, însă, în vara anului 2024, o mare parte a clădirii ridicate în anii ’80 a fost demolată.

Atunci, Mara Paraipan reclama faptul că, după ce noua expertiză tehnică a indicat că imobilul nu mai putea fi reabilitat în forma proiectată, constructorul ar fi trebuit să solicite Ministerului Transporturilor o autorizație pentru desființarea parțială sau totală a gării. În schimb, susținea aceasta, demolarea ar fi început direct, fără parcurgerea procedurii legale.

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Prima gară a Devei, veche din 1868

Prima gară a Devei a fost construită în perioada 1866–1868, odată cu prima magistrală feroviară din Transilvania, calea ferată Arad–Alba Iulia. La 21 august 1868, primul tren de călători a ajuns la Deva, după ce plecase dimineața din Arad, fiind întâmpinat într-o gară împodobită cu flori și drapele.

„Zgomotul aburilor eliberați din cilindri și țiuitul puternic al fluierului făcură ca majoritatea celor care erau pe peron și care nu mai văzuseră un tren în viața lor să fugă pe unde puteau”, arăta Claudiu Nelega, pasionat de istoria locală, descriind sosirea locomotivei Pártos și uimirea localnicilor în fața „balaurului cu foc”.

Clădirea făcea parte dintr-o serie de gări construite într-un stil asemănător la Radna, Săvârșin, Orăștie și Vințu de Jos. Gara Devei avea arhitectura specifică secolului al XIX-lea, cu un corp central și două volume laterale simetrice. A rămas în folosință mai bine de un secol, până când a fost demolată în anii ’80, în contextul finalizării căii ferate Deva–Brad și al intenției autorităților comuniste de a oferi orașului o gară modernă.

Gara din anii ’80, construită după demolarea clădirii vechi

Noua clădire a fost ridicată pe locul vechii gări și inaugurată în decembrie 1987, odată cu deschiderea liniei feroviare Deva–Brad, o cale ferată desființată zece ani mai târziu, după alunecările de teren din primăvara anului 1997. Clădirea feroviară din beton, placată cu travertin și marmură, era apreciată pentru arhitectura sa îndrăzneață, care amintea de silueta Cetății Devei.

„Recent construită, pe rămăşiţele unei vechi clădiri, moştenite de la regimul austro-ungar, gara cea nouă impresionează prin transparenţă, prin ţinută graţioasă”, informa revista „Contemporanul”, în 1987.

În anii următori au apărut probleme la structura clădirii, puse pe seama fundației vechi și a terenului instabil din lunca Mureșului. Greutatea construcției din beton, travertin și marmură ar fi suprasolicitat structura existentă, iar unele spații de la etaj au fost închise.

Stația CFR Deva, în șantier din 2018

Stația CFR Deva a intrat în șantier în 2018, fiind inclusă în proiectul de modernizare a tronsonului Gurasada–Simeria, parte a magistralei Arad–Simeria, care completează calea ferată Simeria–Alba Iulia, modernizată în ultimii ani.

Demolată și uitată: o gară-cheie din vestul țării zace în ruină

În 2021 a început și reabilitarea clădirii de călători, care urma să fie modernizată, supraetajată și dotată cu un lift panoramic. Problemele descoperite la fundații și la structura de rezistență au dus la suspendarea lucrărilor și, în vara anului 2024, la demolarea unei mari părți a gării construite în anii ’80.

Proiectul magistralei Arad–Simeria vizează modernizarea a 141 de kilometri de cale ferată, împărțiți în patru segmente pe Valea Mureșului. Potrivit datelor publicate de CFR la sfârșitul lunii iunie 2026, gradul general de implementare ajunsese la 92%, iar 83 de kilometri de linie modernizată fuseseră deja recepționați. Lucrările au început etapizat în 2017 și 2018, iar finalizarea lor va permite circulația trenurilor de călători cu viteze de până la 160 km/h și a celor de marfă cu până la 120 km/h.

Aproximativ 60 de kilometri ai magistralei sunt construiți pe trasee noi, mai drepte și mai scurte decât vechea cale ferată inaugurată în 1868. Proiectul include nouă poduri peste Mureș, nouă stații de cale ferată și 11 puncte de oprire, alături de pasaje rutiere, podețe și instalații moderne de semnalizare și electrificare.