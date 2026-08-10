Călin Georgescu, mesaj la 425 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul: „Aceleași interese imperiale se tem de românii uniți”

Călin Georgescu a transmis, duminică, un mesaj cu ocazia împlinirii a 425 de ani de la moartea lui Mihai Viteazul, evocând figura domnitorului și legând momentul istoric de situația politică din prezent.

Georgescu a scris că Mihai Viteazul a fost „primul domnitor din istorie care a făurit cu sabia unirea românilor” și că voievodul, „apărător al Ortodoxiei”, a fost ucis prin trădare la Câmpia Turzii, la 9 august 1601.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Georgescu afirmă că Mihai Viteazul devenise o amenințare pentru interesele Imperiului Habsburgic nu doar prin acțiunile sale politice și militare, ci și prin ideea de unitate a românilor pe care o reprezenta.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a făcut apoi o paralelă directă cu prezentul, afirmând că „aceleași interese imperiale”, reprezentate, în opinia sa, de „globaliștii anticreștini”, s-ar teme de o Românie unită.

„Mihai Viteazul ne-a arătat ce pot înfăptui românii atunci când sunt uniți”, a transmis Georgescu, care își încheie mesajul cu o referire la credința creștin-ortodoxă și la Evanghelia citită în biserici în această duminică.

Georgescu susține că puterea de a păstra unitatea vine din credință, rugăciune și post, invocând pasajul biblic potrivit căruia credința poate „muta munții din loc”. Mesajul se încheie cu apelul: „Uniți unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu”.