Publicația americană Newsweek explică de ce a șters articolul care îndemna la susținerea lui Călin Georgescu

Publicația americană Newsweek a transmis că articolul intitulat „SUA ar trebui să apere democrația – și pe Călin Georgescu – în România”, a fost publicat din greșeală pe site, și, de aceea, a fost eliminat.

„Newsweek a eliminat un articol intitulat «SUA ar trebui să apere democrația – și pe Călin Georgescu – în România». Materialul, trimis de un colaborator, a fost publicat din greșeală pe Newsweek.com, deși nu îndeplinea standardele editoriale ale publicației. Ne analizăm procesele pentru a ne asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla”, a transmis Newsweek pe site.

Recent, pe Newsweek, a apărut un articol despre fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, semnat de Dennis Portman, un așa-zis autor prezentat drept specialist în domeniul drepturilor omului. Textul a fost publicat în secțiunea de opinii a revistei.

Conform mențiunii editoriale a Newsweek, articolul reprezenta exclusiv punctul de vedere al autorului și nu poziția oficială a publicației.

Textul a dispărut de pe site-ul publicației americane Newsweek, însă poate citit în continuare pe platforma MSN: The US should defend democracy – and Calin Georgescu – in Romania | Opinion.

În articolul despre cum „Statele Unite ar trebui să apere democrația și pe Călin Georgescu în România” se argumenta că SUA au avut un rol important în dezvoltarea instituțiilor democratice din România și în integrarea țării în NATO.

„Statele Unite nu sunt spectatori. Washingtonul a sprijinit tranziția democratică a României, a susținut aderarea sa la NATO și a dezvoltat un parteneriat strategic care o face importantă pentru politica americană la Marea Neagră și pe flancul estic al NATO. Stabilitatea, suveranitatea și legitimitatea democratică nu sunt preocupări periferice pentru Statele Unite”, scria autorul.

Autorul textului afirma că relațiile dintre aliați trebuie să se bazeze pe încrederea cetățenilor în procesul electoral:

„O alianță durabilă necesită încrederea publică că alegerile sunt guvernate de reguli, mai degrabă decât de preferințe geopolitice”.