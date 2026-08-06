Începe procesul lui Călin Georgescu și Horațiu Potra în dosarul cu acuzații de tentativă de lovitură de stat. Înalta Curte le-a respins contestațiile

Dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, Horațiu Potra și alte 20 de persoane sunt judecate pentru fapte asociate tentativei de lovitură de stat poate intra în faza de judecată pe fond, după o decizie pronunțată joi de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Instanța supremă a analizat contestațiile formulate împotriva încheierii pronunțate anterior de Curtea de Apel București în procedura de cameră preliminară și a decis menținerea acesteia.

Potrivit comunicatului transmis de ÎCCJ, instanța supremă a respins atât contestația formulată de Ministerul Public, cât și contestațiile formulate de inculpați, „menținând încheierea pronunțată de Curtea de Apel București”.

Judecătorii au subliniat că procedura de cameră preliminară vizează exclusiv verificarea legalității actelor procesuale și a probelor administrate în cursul urmăririi penale.

„În această etapă procesuală nu sunt analizate temeinicia acuzațiilor și nici vinovăția persoanelor trimise în judecată”, se arată în comunicatul instanței.

De asemenea, Înalta Curte precizează că hotărârea pronunțată joi nu reprezintă o decizie asupra fondului cauzei.

„Hotărârea pronunțată de Înalta Curte confirmă exclusiv soluția asupra aspectelor de legalitate procedurală analizate în cadrul camerei preliminare și nu reprezintă o pronunțare asupra fondului cauzei”, au transmis reprezentanții instanței.

Procesul urmează să stabilească vinovăția sau nevinovăția inculpaților va putea fi făcută numai în cadrul judecății pe fond.

Este vorba despre dosarul în care Parchetul General l-a trimis în judecată pe Călin Georgescu pentru complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și pentru comunicarea de informații false, în formă continuată, alături de Horațiu Potra și alți 20 de mercenari din gruparea acestuia.

Potrivit procurorilor, membrii grupării conduse de Horațiu Potra ar fi urmărit să se infiltreze în protestele organizate după anularea alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, cu scopul de a provoca violențe și haos. Anchetatorii susțin că planul ar fi fost stabilit în cadrul unei întâlniri desfășurate la o fermă din Ciolpani, imediat după anularea scrutinului, întâlnire la care ar fi participat Călin Georgescu și persoane din cercul său apropiat.

Pe 2 aprilie, Curtea de Apel București a hotărât începerea judecății, însă Călin Georgescu și ceilalți inculpați, printre care şi Horaţiu Potra, au contestat decizia, iar cauza a ajuns la instanța supremă. Inițial, dosarul a fost repartizat unui complet format din judecătorii Paul Mihail Frățilescu și Adina Adriana Radu. Magistrații au ascultat pledoariile părților pe 14 aprilie, însă au amânat de trei ori pronunțarea unei soluții.