Inspecția Judiciară verifică călătoria privată a președintelui Tribunalului Constanța spre Mykonos, alături de magistrați, politicieni și oameni de afaceri

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și verifică deplasarea cu un avion privat la Mykonos, la care au participat judecătorul Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, alături de politicieni și oameni de afaceri. Verificările vizează o posibilă încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu și verifică deplasarea. Foto: arhivă

„Ca urmare a informațiilor apărute în spațiul public privind participarea domnului judecător Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța, la o deplasare cu un avion privat, alături de persoane din mediul politic și de afaceri, Inspecția Judiciară s-a sesizat din oficiu în vederea efectuării verificărilor cu privire la potențiala încălcare a normelor de conduită prevăzute de Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor”, a transmis marți, 8 septembrie, Inspecția Judiciară.

Sesizarea vine după apariția unor informații în presă despre două zboruri efectuate la începutul lunii iulie 2026, la câteva zile distanță unul de celălalt, cu avioane private operate de compania Toyo Aviation. Destinațiile au fost Nisa și Mykonos.

Cine s-a aflat în avionul spre Mykonos

Potrivit informațiilor publicate de PressOne, la bordul aeronavei de tip Embraer Legacy 600 care a zburat spre Mykonos au fost 13 persoane, printre care judecătorul Curții Constituționale Cristian Deliorga și Marius Cătălin Croitoru, președintele Tribunalului Constanța.

Pe lista pasagerilor au mai fost Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii, deputatul și fostul premier Victor Ponta, senatorul UDMR István-Loránt Antal, precum și Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.

Printre pasageri s-a mai numărat Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al CCIR și fost ministru al Transporturilor, Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, precum și oameni de afaceri precum Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, Ion Virgil Lixandru și Florin Cârstocea.

În avion s-ar fi aflat și Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban și director comercial al companiei de stat Oil Terminal.