 Călin Georgescu și Horațiu Potra, judecați luni la Curtea de Apel București în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale | adevarul.ro
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Călin Georgescu și Horațiu Potra, judecați luni la Curtea de Apel București în dosarul privind acțiuni împotriva ordinii constituționale

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Dosarul în care Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale ar urma să fie judecat luni la Curtea de Apel București. Cauza a fost înregistrată la CAB la 16 septembrie 2025.

Călin Georgescu Horațiu Potra
Călin Georgescu și Horațiu Potra Foto: NQUAM Photos/George Călin/ Octav Ganea

La 2 aprilie, Curtea de Apel București a stabilit că procesul poate începe pe fond. Decizia a fost contestată atât de inculpați, cât și de Ministerul Public, iar la 6 august Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile.

Primul termen pe fond a avut loc la 9 septembrie, însă judecătorii au amânat cauza pentru 28 septembrie, la solicitarea apărării.

Horațiu Potra, cercetat sub control judiciar

În cazul lui Horațiu Potra, măsura preventivă s-a modificat în cursul verii. La 17 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu, după aproape șapte luni de detenție preventivă.

Ulterior, la 4 august, Curtea de Apel București a respins cererea lui Potra de înlocuire a arestului la domiciliu cu controlul judiciar, iar la 26 august a menținut măsura. La 3 septembrie, Înalta Curte i-a admis însă contestația și a dispus înlocuirea arestului la domiciliu cu controlul judiciar.

Dosarul îi vizează pe Călin Georgescu, Horațiu Potra, fiul acestuia, Dorian Potra, nepotul său, Alexandru Potra, și alte 18 persoane. Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată. În cazul lui Horațiu Potra, acuzațiile vizează tentativa la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Perchezițiile din februarie 2025

Dosarul are la bază și operațiunile desfășurate de anchetatori în februarie 2025. În 26 și 27 februarie au avut loc 47 de percheziții în județele Sibiu, Mureș, Ilfov, Timiș și Cluj, fiind vizate 27 de persoane și patru sedii de firme.

Printre persoanele vizate s-a aflat Horațiu Potra. La domiciliul acestuia, anchetatorii au descoperit bani ascunși într-un seif încastrat în podea, precum și arme. Adevărul a relatat la acel moment că în seif se aflau sute de mii de dolari, iar ulterior informațiile publicate de procurori au indicat descoperirea unei sume de peste trei milioane de dolari și a peste 20 de kilograme de aur.

Tot în contextul dosarului, în noaptea de 7 spre 8 decembrie 2024, polițiștii au oprit și controlat mai multe mașini în Ilfov, Dâmbovița și București. În acestea au fost găsite arme albe, pistoale, bastoane telescopice, spray-uri cu piper, topoare și materiale pirotehnice.

Potrivit procurorilor, faptele pentru care cei 22 de inculpați au fost trimiși în judecată ar fi creat o stare de pericol pentru ordinea constituțională și pentru valorile sociale care protejează exercitarea puterii de stat în condițiile legii.

Un al doilea dosar pentru Călin Georgescu

Călin Georgescu este vizat și într-un alt dosar penal, în care a fost trimis în judecată pentru propagandă legionară și promovarea, în public, a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Separat, la 21 septembrie 2026, Georgescu a fost reținut de DIICOT într-un dosar privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. A doua zi, Tribunalul București a dispus cercetarea sa sub control judiciar.

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