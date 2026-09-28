UE pregătește „foi de parcurs" pentru aderarea Republicii Moldova, Ucrainei, Albaniei și Muntenegrului

Uniunea Europeană elaborează propuneri prin care patru țări considerate lidere ale procesului de integrare europeană, Muntenegru, Ucraina, Republica Moldova și Albania, ar urma să primească un traseu clar, pe etape, spre aderare, scrie Politico, care citează doi oficiali europeni.

Sediul Comisiei Europene/FOTO:Shutterstock

Bruxellesul sprijină de mult timp cererile de aderare ale celor patru state, dar „foile de parcurs" ar oferi pentru prima dată garanția că, dacă ele continuă reformele necesare, vor fi primite în Uniune. Documentele ar include și termene orientative pentru încheierea negocierilor.

Ce ar conține documentele

Potrivit unui oficial al Comisiei Europene, foile de parcurs vor defini mai clar ce se așteaptă de la fiecare țară candidată. Ele vor stabili și obligații pentru actualele state membre, al căror acord este necesar pentru continuarea procesului.

Planurile prevăd și date orientative pentru închiderea oficială a grupurilor de reforme, cunoscute drept capitole de negociere.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că noile documente vor trasa calea spre finalizarea negocierilor de aderare. Ele vor include „o listă clară de priorități: termene și rezultate care să ajute țările candidate cu cel mai mare progres să încheie reformele necesare", a explicat el.

Cine nu este inclus

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a promis, în discursul despre starea Uniunii de la începutul lunii septembrie, sprijin țintit pentru țările candidate „care au făcut cele mai mari progrese".

Oficialii au confirmat însă că alte state candidate, aflate într-o etapă mai timpurie a procesului, printre care Kosovo, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, nu vor primi deocamdată astfel de foi de parcurs. Același lucru este valabil pentru Georgia, Turcia și Serbia, al căror proces de aderare este blocat din cauza îngrijorărilor legate de abateri de la standardele democratice și judiciare.

Revizuirea politicii de extindere

Inițiativa vine în contextul unei revizuiri separate a politicii UE de „pregătire pentru extindere". Oficialii consideră că țărilor candidate trebuie să li se ofere o cale mai bună către „integrarea treptată" în blocul comunitar, în care beneficiile economice și accesul la proiecte comune să fie o recompensă pentru progres.

Revizuirea este coordonată de Alexandre Adam, apropiat consilier al Ursulei von der Leyen, și trebuie prezentată oficialilor pe 6 octombrie. Scopul ei este să mențină țările candidate pe drumul spre UE cât timp cererile lor sunt examinate.

În acest cadru, von der Leyen și comisara pentru extindere, Marta Kos, vor propune modificări ale mecanismelor interne ale blocului, pentru a introduce garanții care să împiedice statele nou-venite să încalce politici-cheie sau să renunțe la angajamente.

Marta Kos a prezentat anterior patru direcții de schimbare a procesului de extindere: reforme interne ale Uniunii, garanții democratice mai puternice, integrare treptată și măsuri de tranziție.