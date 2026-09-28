Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, anunță o nouă inițiativă de apărare: „Armata de roboți”

Fostul ministru al Apărării din Ucraina, Mihailo Fedorov, a anunțat lansarea unei inițiative tehnologice de apărare denumită „Armata de roboți”. Scopul acesteia este extinderea utilizării sistemelor robotizate pentru îndeplinirea unor misiuni de luptă în locul oamenilor. Informația a fost preluată de publicația The Kyiv Independent și confirmată chiar de Fedorov, într-o postare pe Telegram.

Mihailo Fedorov, fostul ministu ucrainean al Apărării/FOTO:AFP

Prezentarea proiectului la IT Arena de la Liov

Proiectul a fost prezentat pe 26 septembrie, în cadrul conferinței IT Arena de la Liov, și anunțat simultan pe rețelele sociale. Este cel mai recent pas făcut de Fedorov în domeniul tehnologiilor de apărare, după ce a fost demis din funcția de ministru al Apărării de către președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în luna iulie. Potrivit lui Fedorov, noua inițiativă este construită după modelul proiectului „Armata de drone”, lansat de el în 2022, în perioada în care conducea Ministerul Transformării Digitale.

Fedorov: „Roboții trebuie să lupte în locul oamenilor”

„Lansăm Armata de roboți. În 2022 am lansat Armata de drone. Atunci puțini își imaginau cât de mult vor schimba dronele războiul. Astăzi, dronele asigură peste 95% dintre loviturile reușite, iar în Ucraina funcționează deja mai mult de 700 de producători de drone. Dar războiul tehnologic nu stă pe loc. Avem nevoie de următorul salt. Miza noastră este robotizarea războiului. Scopul Armatei de roboți este să salveze vieți omenești”, a declarat Fedorov.

Un ecosistem, nu o singură companie

„Armata de roboți” nu este menită să fie o singură companie, ci un întreg ecosistem. Proiectul presupune investiții în companii de tehnologie destinată apărării, lansarea unor proiecte proprii, crearea unor capacități de cercetare și proiectare, teste comune cu militarii și scalarea rapidă a soluțiilor care se dovedesc eficiente pe front.

Viziunea asupra viitorului câmpului de luptă

„Cea mai periculoasă muncă trebuie să fie făcută de roboți, pentru ca militarii noștri să se poată întoarce acasă. Viitorul câmpului de luptă ar trebui să arate astfel: mai întâi, un senzor detectează amenințarea, apoi un robot intră în zona periculoasă. Roboții cu formă umanoidă ar trebui să evacueze răniții și să transporte muniție. Să mineze și să dezamorseze mine. Să efectueze recunoaștere. Să apere poziții. Să lovească ținte. Să fie primii care intră acolo unde, astăzi, ne riscăm viețile militarilor”, a subliniat Fedorov.

Structura inițiativei și invitația adresată inginerilor

Anunțând proiectul „Armata de roboți”, Fedorov nu a precizat ce organizație anume se află în spatele noii inițiative. El a afirmat că, deși a părăsit sectorul public, continuă să lucreze la propria viziune privind războiul tehnologic, structurată pe direcțiile Air, Land și Economy. Fedorov a invitat, de asemenea, ingineri cu experiență în robotică să se alăture echipei „Armatei de roboți”.

Roboți kamikaze, rachete Flamingo și Pelican: noul arsenal ucrainean care ar putea forța mâna lui Putin

Provocarea copierii rapide de către Rusia

„Vom investi în companii din domeniul tehnologiei de apărare, vom lansa propriile proiecte tehnologice, vom crea capacități de cercetare-dezvoltare, vom testa soluții împreună cu militarii și vom scala cât mai rapid posibil ceea ce chiar funcționează pe câmpul de luptă. Principala noastră provocare este că Rusia a învățat să copieze și să scaleze rapid tehnologiile militare. De aceea trebuie să creăm permanent următorul ciclu tehnologic înaintea inamicului”, a subliniat Fedorov.

Obiective concrete: roboți umanoizi pe câmpul de luptă

O atenție specială va fi acordată dezvoltării roboților cu formă umanoidă, care ar putea, în perspectivă, să înlocuiască infanteriștii din tranșee. Fedorov a stabilit obiective concrete pentru proiect. În termen de șase luni, echipa își propune să obțină primul caz de neutralizare a unui militar inamic de către un robot umanoid.

În termen de 12 luni, este planificat primul asalt reușit asupra unei poziții inamice, desfășurat integral fără participarea infanteriei. Chiar și în cazurile deja cunoscute, în care unități ucrainene au realizat asalturi folosind exclusiv platforme terestre fără pilot, capturarea unei poziții nu este considerată finalizată până când aceasta nu este ocupată fizic de militari.

Misiunea declarată: tehnologii care salvează vieți

„Pentru asta este nevoie să reunim pe cei mai buni ingineri, experiență militară, capital și tehnologie și să concentrăm toate acestea către un singur obiectiv: să facem astfel încât să lupte roboții, nu oamenii. Chiar și în afara guvernului, din sectorul privat, continuăm să lucrăm la viziunea noastră privind războiul tehnologic și la misiunea noastră principală: să creăm tehnologii care ajută Ucraina să câștige și să salveze viețile militarilor noștri”, a subliniat Fedorov.

Roboții de război ucraineni, echipați cu microfoane și difuzoare, ascultă trupele ruse și transmit mesaje de îndemn la predare

Controverse după demitere: scutirea de mobilizare

După demiterea din guvern, Mihailo Fedorov s-a aflat în centrul atenției unei comisii parlamentare temporare de anchetă (TSK), din cauza scutirii sale de la mobilizare, obținută prin intermediul fundației „Europa de Est”. Potrivit Centrului Teritorial de Recrutare din Kiev, acesta a primit scutirea pe 18 iulie, la patru zile după demisia guvernului, valabilă până pe 29 ianuarie 2027. Comisia dorește să stabilească dacă Fedorov lucrează efectiv pentru fundație și dacă există motive reale pentru această scutire.

Căutarea de investiții pentru un nou fond de tehnologii de apărare

De asemenea, după demisie, Fedorov a început să caute investiții americane și din alte țări occidentale pentru un nou fond de tehnologii de apărare. Proiectul urmează să finanțeze startup-uri ucrainene și să sprijine crearea unor companii care vor dezvolta noi tipuri de armament. Printre primele direcții vizate, el a menționat robotica de luptă, dronele-interceptoare ieftine și rapide, precum și rachetele low-cost dotate cu inteligență artificială.