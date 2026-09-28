Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a declarat la „Interviurile Adevărul” că viziunea economică și sanitară a premierului propus Siegfried Mureșan este bazată pe „tăieri fără viziune”, acuzând că ignoră nevoile reale din spitale și tratamentele inovative.

Întrebat despre audierile ministrului propus pentru Sănătate, Oana Gheorghiu, programate marți, 29 septembrie, Rogobete a afirmat că problemele din sănătate „trebuie atacate frontal și rezolvate”, nu prin „tot felul de nuanțări, basme și narative”.

„Din păcate, așa este construit programul de guvernare. Am citit cu atenție programul, dar m-am aplecat mai mult pe zona de sănătate, pe cele mai importante probleme ale sistemului.

Vă dau câteva exemple: resursa umană, modul de organizare și de plată al gărzilor, zona de medicamente și, în special, investițiile în medicamente inovative, care sunt esențiale pentru dezvoltarea sistemului de sănătate. Pe de altă parte, inovația și medicamentele inovative au un efect pozitiv major și asupra economiei generale.

Rogobete susține că investițiile în inovație medicală aduc beneficii economice importante, inclusiv prin dezvoltarea studiilor clinice și reducerea costurilor sistemului de sănătate datorită tratamentelor mai eficiente.

„Din păcate, n-am văzut nimic despre acest gen în programul de guvernare. Se vede, în schimb, viziunea lui Bolojan, care continuă. Vă aduceți aminte de celebra declarație făcută de premierul demis Bolojan, prin care spunea că, în loc de un medicament inovativ, să luăm unul sau unul mai ieftin, care face cam același lucru?

Este o gândire și o viziune complet greșită din punct de vedere medical. Nu există medicament care face «cam același lucru». Ori face, ori nu face.”

Rogobete susține că medicamentele inovative nu pot fi înlocuite cu generice sau biosimilare cât timp se află sub patent. El dă exemplul tratamentelor oncologice lansate în urmă cu 3-5 ani, pentru care încă nu există alternative generice.

Rogobete: „Spitalele și asociațiile de pacienți au spus că nu mai au medicamente”

Fostul ministru al Sănătății susține că lipsa medicamentelor oncologice este o problemă gravă și îl critică pe președintele CNAS, Horațiu Moldovan, pentru modul în care a prezentat situația.

„Povestea asta că el e tehnocrat nu funcționează. Era doar o paranteză pe care am vrut neapărat să o subliniez, pentru că eu m-am cam săturat de acești ipocriți care, din păcate, vin doar cu lozinci, doar cu narative.

Eu nu acuz numirea, eu acuz atitudinea lui, în care încearcă să pară tehnocrat, expert, profesionist, ceea ce, din păcate, viața ne-a demonstrat că nu este.

Și eu afirm cu responsabilitate când spun că a pus sănătatea pe butuci și ne spunea că această criză a medicamentelor este una inventată politic, că, de fapt, este un show politic și că totul este în regulă. Sunt declarațiile dânsului, nu e interpretarea mea. Exact așa a spus. Câteva săptămâni mai târziu, problema reală a început să iasă la suprafață, în sensul în care spitalele au spus că nu mai au medicamente, asociațiile de pacienți au spus că nu mai au medicamente. Am mers în teren, am discutat în diferite spitale, cu rang diferit, de la institut la spital. Lucrurile erau confirmate.”

Alexandru Rogobete adaugă că lipsa medicamentelor este o problemă gravă, care trebuie rezolvată rapid, și critică reformele lui Bolojan, despre care spune că au fost bazate pe tăieri fără viziune, inclusiv în medicina de urgență, UPU, ATI și serviciile de ambulanță.

„Este fără precedent ce se întâmplă în sistemul de sănătate de urgență în momentul de față. Eu nu-mi aduc aminte. Sunt în administrația centrală, mai exact în Ministerul Sănătății, de aproape cinci ani.

În acești cinci ani, nici într-un an nu au fost situații în care medicii din UPU să nu mai aibă medicamente și consumabile medicale.”

Întrebat de ce situația persistă și în prezent, fostul ministru a răspuns că „bugetele au fost tăiate și pentru că nu există rectificare bugetară”.

„Exista o soluție pe care eu am spus-o de acum patru săptămâni: puteau să scoată din fondul de rezervă 50, 60 sau 100 de milioane de lei și să le aloce medicinei de urgență, ATI-ului, pentru ca marile urgențe, marile spitale și pacienții care se prezintă cu o urgență care pune iminent viața în pericol să poată fi tratați corespunzător.”

Rogobete susține că banii pentru citostatice puteau fi deblocați din fondul de rezervă printr-un memorandum aprobat de premier. Întrebat dacă Bolojan s-a opus, el a precizat că nu are dovezi, dar consideră că premierul a blocat alocarea fondurilor.

„Nu am date, este părerea mea, iar pentru o părere personală nu am nevoie de date. Dar, cunoscându-l pe Ilie Bolojan de un an și ceva și modul în care lucrează, eu sunt sigur că ministrul interimar Cseke, pe care îl respect foarte mult și care este un profesionist și a ținut presiunea din sistemul de sănătate cât a putut în această perioadă foarte grea, sunt sigur că i-a spus de nevoia de finanțare.

A făcut-o și public. De altfel, faptul că mai departe nu s-au scos bani din fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, părerea mea, și e doar o părere, este că Ilie Bolojan s-a opus.”

„Vicepremierul Gheorghiu, când era la ONG, susținea medicamentele inovative”

Întrebat despre propunerea Oanei Gheorghiu pentru funcția de ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete a precizat că nu a criticat numirea acesteia, ci programul de guvernare pe domeniul sănătății.

„Am criticat programul de guvernare pe zona de sănătate, care ocolește cele mai importante segmente, segmente care erau susținute de doamna Gheorghiu când activa la ONG.

Vicepremierul Gheorghiu, propusă ca ministru al Sănătății, când era la ONG, susținea medicamentele inovative, critica statul și Ministerul Sănătății că nu grăbesc accesul oamenilor la inovație, critica medicația de tip off-label. Inclusiv eu, când am fost ministru, înainte să fie numită vicepremier, a venit la mine în birou cu o echipă de avocați pentru a gândi o soluție administrativă pentru accesul la medicamente de tip off-label.

Critica salariile reduse ale personalului medical și s-a confruntat, în corpul nou de clădire construit de asociația pe care a coordonat-o, cu faptul că nu avea personal pentru a da drumul la radioterapie. Astea sunt toate lucruri concrete care se găsesc în spațiul public.

Eu nu-mi aduc aminte când a fost vicepremier și când Bolojan mi-a cerut mie, în ianuarie, să reduc cu 10% veniturile personalului medical pentru a face economii la bugetul de stat.

Rogobete susține că Oana Gheorghiu nu a apărat public personalul medical în contextul reducerii veniturilor și nici nu a reacționat la avertismentele privind un posibil blocaj în UPU și ATI.

„Nu-mi aduc aminte ca doamna Oana Gheorghiu să se fi dus la Bolojan, așa cum foarte bine a spus, dacă pare că au o relație foarte bună, și să fi spus: «Domnule premier, vedeți că blocăm sistemul de sănătate».

Este că tot narativul doamnei Oana Gheorghiu de când era în zona societății civile acum s-a schimbat la 180 de grade, iar prioritățile de atunci astăzi nu mai sunt priorități.”

Fostul ministru precizează că prioritățile susținute de Oana Gheorghiu în perioada în care activa în ONG nu se mai regăsesc în actuala guvernare și în programul de guvernare. El subliniază însă că apreciază activitatea acesteia în cadrul ONG-ului și construirea unui nou corp de spital.

„Este excelent ce s-a întâmplat și nu am cum să spun că nu e bine sau să am altă părere despre un lucru bun făcut pentru România. Dar a fi șef de ONG este una și a fi ministru sau a lucra în administrația publică centrală este cu totul alta. De ce? Pentru că ONG-ul nu face licitații publice, pe când ministerul trebuie să facă. În ONG lucrurile se întâmplă după alte reguli.

PSD numește programul lui Mureșan „o rușine”: „Nu vedem un mecanism concret. Mai e cineva serios la PNL?”

În administrația centrală ai niște norme, metodologii și legislație care te orientează într-o anumită direcție. Nu poți să vii să faci tot felul de cai verzi pe pereți, ce-ți trece prin cap. Unele pot fi bune, altele mai puțin bune. Ele nu pot fi făcute doar cu declarații și doar cu basme.

Am văzut declarația doamnei Oana Gheorghiu, care ieri a făcut o postare în care ne spunea că ea a învățat sistemul de sănătate de pe coridoarele spitalelor. Este o declarație care aduce foarte multe reacții în spațiul public. Este o declarație care îi schimbă narativul, o poziționează ca un om empatic.

Dar de acolo și până la a înțelege mecanismele de finanțare din sistemul de sănătate, mecanismele din industria farmaceutică, resursa umană și până la a coordona 375 de spitale publice este cale lungă.”

„Lipsa de viziune a președintelui CNAS a pus pe butuci sistemul de sănătate”

Alexandru Rogobete susține că criza citostaticelor nu are legătură cu căderea Guvernului Bolojan și afirmă că, în perioada în care era ministru, monitoriza periodic stocurile de medicamente și lua măsuri prin ajustarea bugetelor și colaborarea cu Unifarm pentru a preveni discontinuitățile.

„Când eram ministrul Sănătății, o dată pe săptămână, de obicei vinerea, sau la două săptămâni, solicitam Direcției Generale Farmaceutice din Ministerul Sănătății, ANMDMR și Casei să ne arate stocurile și dacă avem discontinuități în perioada imediat următoare.

În funcție de aceste cifre, ajustam bugetele și discutam cu compania Ministerului, Unifarm SA, pentru a fi pregătită să acopere necesarul pentru una, două sau trei zile, în cazul în care apar probleme. Asta nu ține de faptul că ești ministru plin sau interimar. Iertați-mă, asta este o formă de administrare a Guvernului și Executivului. N-ai nevoie de acte normative pentru acest lucru.”

Fostul ministru acuză că „lipsa de viziune” a președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, „a pus pe butuci sistemul de sănătate”.

„Ei știu câți bani au astăzi, câți bani au pentru următoarele trei luni și știu și numărul de pacienți, pentru că îi văd din consum. În funcție de acești indicatori, întotdeauna trebuie să faci permutări administrative și fiscale între titlurile bugetare din interiorul Casei.

Pentru asta nu ai nevoie de aprobări speciale, poți să o faci și ca Guvern interimar. Cred că președintele CNAS trebuie să plece urgent din fruntea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.”

„AUR devine tot mai imprevizibil”

Întrebat dacă AUR ar putea negocia susținerea Guvernului Mureșan, Rogobete a spus că este „o zonă de speculație” și că, în opinia sa, partidul a devenit tot mai imprevizibil.

„Intrăm într-o zonă de speculație. Mi-e greu să spun ce se va întâmpla mâine sau poimâine sau cum negociază AUR, direct sau indirect, sau orice alt partid. Dar, uitându-ne la istoricul ultimului an și ținând cont de declarația publică făcută de președintele AUR în această dimineață, pe mine mă duce cu gândul că AUR devine tot mai imprevizibil. Asta este percepția mea, nu înseamnă că așa și este.

Nu știu de această înțelegere. Din toate discuțiile avute, dar și din declarațiile publice făcute de președintele partidului, Sorin Grindeanu, nu există o astfel de înțelegere. Sunt imprevizibili, deși pentru miercuri au spus ferm că nu vor vota sau că nu vor sta în sală pentru a vota.”

Rogobete susține că nu este clar pentru ce guvern ar fi dispus AUR să negocieze, dar consideră firească purtarea unor discuții politice cu toate partidele parlamentare.

„Mi se pare aberant modul în care domnul Mureșan s-a comportat și a reacționat în aceste zile, de când a fost desemnat de către președintele României candidat pentru funcția de premier. Totuși, Partidul Social Democrat este cel mai mare partid din Parlamentul României.

Toate calculele arată că, fără voturile Partidului Social Democrat, nu are cum să adune o majoritate și, cu toate astea, n-a existat nicio discuție aplicată, politică, de negociere.”

Social-democratul explică desemnarea lui Siegfried Mureșan prin faptul că acesta avea susținerea USR, PNL și UDMR, acumulând cele mai multe voturi dintre variantele luate în calcul..

„Politica este, până la urmă, arta negocierii și arta compromisului politic. Până nu punem pe masă aceste mecanisme normale în orice democrație, să stai la masă cu un om chiar dacă nu-ți place de el, dar să negociezi politic pentru un proiect, proiectul fiind viitorul Guvern, nu cred că putem ajunge la o majoritate.

Eu îl cunosc bine pe președintele partidului, pe Sorin Grindeanu. Este un om care știe să negocieze, este un om echilibrat în discurs și cred că, prin negociere politică și cu argumente clare, cu argumente palpabile, într-un program de guvernare coerent, care să țină cont de urgența României în momentul de față, adică aceste crize suprapuse, dar și de dezvoltarea pe termen mediu și lung, poate aduna majoritatea.”

Liberalii conservatori amână decizia privind Guvernul Mureșan. Veștea: „Așteptăm să vedem ce se va întâmpla după audieri”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete este invitat, miercuri, 28 septembrie, la „Interviurile Adevărul”, într-un dialog cu Irina Petraru, de la ora 13.00. Discuția are loc în ziua în care încep audierile miniștrilor propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

În centrul interviului se află poziția pe care o va adopta PSD la votul de învestitură, în condițiile atacurilor reciproce dintre partidele care susțin viitorul Cabinet și social-democrați. Sunt pregătiți aleșii PSD să acorde votul de încredere Guvernului Mureșan?

Consiliul Politic Naţional al PSD s-a reunit luni, 28 septembrie, de la ora 10:30, pentru a decide dacă va susține guvernul propus de premierul desemnat Siegfried Mureşan. Între timp, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că partidul nu va vota Guvernul Mureșan.

Alexandru Rogobete fostul ministru al Sănătății la Interviurile Adevărul Foto: Cătălin Mănescu

„Nu putem valida niște iluzii vândute românilor doar pentru ca unii să se instaleze la Palatul Victoria; nu putem vota un premier decuplat total de România. Domnul Mureșan este un fel de birocrat parașutat într-o funcție pentru a bifa o numire politică a unei alianțe disperate, nu are greutatea politică și experiența administrativă de a gestiona o țară aflată atâtea crize suprapuse. Nu vom vota un guvern condus de Mureșan. PSD va vota doar un guvern pro-români”, a declarat liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

La rândul său, premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat că l-a contactat din nou pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, căruia i-a transmis un document în care susține că programul de guvernare propus include mai multe dintre solicitările social-democraților. Printre acestea se numără măsuri privind dezvoltarea de noi capacități energetice, extinderea rețelelor și stocarea energiei, precum și măsuri în educație, sănătate, agricultură și infrastructură.

Guvernul Siegfried Mureșan a intrat în etapa finală a procedurii parlamentare, după ce sâmbătă, 26 septembrie, premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Miercuri, 30 septembrie, va avea loc ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului în care se va da votul pentru executivul propus.