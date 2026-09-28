Vacanța lui Radu Miruță în Turcia, zborul spre Mykonos al unor politicieni PSD, ceasul pe care îl poartă un candidat la alegeri — detalii aparent banale care stârnesc uneori controverse uriașe. De ce unii se scandalizează, iar alții nu bat din palme? Politologul George Jiglău, de la Universitatea Babeș-Bolyai, explică pentru „Adevărul" că reacția depinde mai puțin de detaliul în sine și mai mult de impresia pe care oamenii și-au format-o deja despre politicianul respectiv.

Ce spune despre un politician mașina pe care o conduce Foto: Shutterstock

Un studiu recent realizat în Statele Unite arată că oamenii pot folosi informații despre stilul de viață al unui candidat pentru a-și face o idee despre convingerile sale politice, mai ales atunci când nu au alte informații despre el.

Cât de mult contează imaginea pe care și-o construiește un politician

Un politician poate apărea în fotografii alături de familie, la piață sau la o cină cu oameni obișnuiți. Unele imagini sunt publicate chiar de el, altele ajung în presă fără să fi fost destinate publicului. Indiferent cum apar, ele sunt privite și prin prisma imaginii pe care politicianul și-a construit-o deja.

„Cred că sunt două lucruri. E clar că atunci când vorbim despre un politician și, până la urmă, despre orice fel de persoană publică, noi interacționăm nu atât de mult cu omul respectiv, ci interacționăm cu o imagine. Imaginea aceea este, mai ales când vorbim despre politicieni profesioniști, să zicem, o imagine care e asumată, care e construită, pentru care de multe ori se dau mulți bani”, explică politologul George Jiglău, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, pentru „Adevărul”.

El compară relația dintre public și imaginea unui politician cu așteptările pe care le avem atunci când cumpărăm un produs promovat printr-o reclamă.

„Ne dorim ca produsul pe care îl cumpărăm să se apropie cât mai mult de imaginea pe care o oferă reclama respectivă. Și suntem nemulțumiți când asta nu se întâmplă. Exact așa e și cu politicienii. Ne-ar plăcea să credem că imaginea pe care o vedem, pe care o „cumpărăm” a politicianului respectiv este așa cum e omul în realitate”, subliniază specialistul.

De ce același detaliu îi deranjează pe unii, dar nu și pe alții

O fotografie sau o informație despre viața personală a unui politician nu ajunge la un public care îl privește de la zero. Cei care o văd au deja impresii formate despre el din declarațiile, acțiunile și aparițiile sale anterioare.

„Dacă deja nu îmi plăcea foarte tare sau nu eram convins de un anumit politician, atunci orice detaliu de care mă pot lega cumva îmi confirmă o așteptare sau o percepție pe care deja o aveam și eventual se accentuează percepția asta odată confirmată”, spune George Jiglău.

În cazul celor care îl simpatizează, reacția poate fi diferită: „Dacă mi-e foarte simpatic un politician, chiar dacă alții spun «Uite că a făcut ceva care nu e conform cu imaginea pe care vrea s-o proiecteze», atunci, pornind de la un nivel mai ridicat de simpatie, impactul negativ s-ar putea să nu fie la fel de mare, așa încât să-mi strice complet impresia bună pe care o aveam deja despre politicianul respectiv”, completează acesta.

Politologul consideră că o controversă aparent declanșată de un singur episod poate avea în spate nemulțumiri mai vechi. În același timp, o imagine publică atent construită poate deveni greu de susținut dacă așteptările pe care le creează sunt nerealiste.

De ce un avion privat poate stârni controverse, iar un ceas obișnuit poate deveni un mesaj politic

Dincolo de imaginea personală, politicienii sunt judecați și în raport cu oamenii pe care spun că îi reprezintă. George Jiglău explică diferența dintre două moduri de a înțelege reprezentarea politică: unul în care reprezentantul ar trebui să semene cu alegătorii săi și altul în care contează, în primul rând, ideile și acțiunile sale.

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„Când vorbim de reprezentare descriptivă, se presupune că cei care te reprezintă trebuie să fie ca tine”, continuă politologul.

În acest context, specialistul amintește controversele legate de deplasările cu avioane private ale unor politicieni social-democrați. Un exemplu recent este zborul spre Mykonos din iulie 2026, la bordul căruia s-au aflat fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole și fostul premier Victor Ponta, alături de alte persoane din politică, justiție și mediul de afaceri. Florin Manole a confirmat participarea la deplasare și a declarat că aceasta a fost organizată și plătită de Camera de Comerț a României. Ulterior, el a susținut că nu au fost folosiți bani din bugetul public.

El oferă și alte două exemple de nepotrivire între stilul de viață și imaginea asociată unei orientări politice: un politician ecologist care călătorește frecvent cu avionul și unul liberal care nu afișează semnele unui nivel de trai ridicat. Astfel de detalii pot influența felul în care alegătorii îi percep pe politicieni, fără să fie însă suficiente, luate separat, pentru a le stabili convingerile sau pozițiile politice.

Celălalt mod de a privi reprezentarea politică pune accentul pe ceea ce face politicianul în exercitarea funcției sale, nu pe cât de mult seamănă cu alegătorii în viața de zi cu zi.

„Reprezentarea de substanță, da, substantivă, înseamnă că nu contează foarte mult cum e politicianul, de fapt, și care sunt ideile pe care le promovează și dacă ele reprezintă într-adevăr interesele grupului social la care se raportează”, spune George Jiglău.

Politologul atrage atenția că un grup de alegători nu este omogen și că membrii săi nu au neapărat același stil de viață. În opinia sa, concentrarea excesivă asupra unor detalii personale poate muta atenția de la discursul și acțiunile politice către așteptări legate de felul în care ar trebui să se comporte un reprezentant.

Călin Georgescu și Donald Trump: de ce susținătorii și criticii pot vedea lucruri diferite

George Jiglău oferă drept exemplu informațiile apărute în presă despre Călin Georgescu și felul în care acestea pot fi interpretate în funcție de impresia pe care oamenii și-au format-o deja despre el.

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„Pentru cine nu îl simpatizează, aceste elemente ilustrează percepția deja formată că el e de fapt un impostor, orientat spre propria îmbogățire, și că imaginea de apărător al intereselor oamenilor «obișnuiți» este falsă”, afirmă politologul, descriind perspectiva criticilor lui Georgescu, nu o concluzie stabilită despre acesta.

În cazul susținătorilor, interpretarea poate fi opusă. George Jiglău consideră că informațiile respective pot întări percepția că Georgescu este persecutat și că nu sunt neapărat suficiente pentru a schimba impresia favorabilă pe care aceștia o au despre el.

Politologul face o comparație și cu Donald Trump, al cărui stil de viață este diferit de cel al multora dintre alegătorii săi. El arată că această diferență poate fi interpretată de susținători în mai multe feluri: unii îl pot privi ca pe un model de succes, alții pot considera că își folosește averea pentru a le apăra interesele, iar pentru alții pot conta mai ales politicile pe care le promovează.

„Aici e și chestiunea de valori. Dacă un alegător este anti-migrație sau anti-LGBTQ, de exemplu, contează mai puțin cum e politicianul care promovează acele idei, câtă vreme, pe aceste dimensiuni, pare să existe această congruență de valori”, conchide specialistul.