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Alexandru Rogobete, la „Interviurile Adevărul”, de la 13:00

Extrema dreaptă a obținut o „victorie istorică” în alegerile pentru Senatul francez

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Partidul de extremă dreapta Adunarea Națională (RN), condus de Marine Le Pen, și aliații săi au obținut duminică 14 din cele 348 de locuri din Senatul Franței, un record pentru formațiune. Rezultatul le permite să înființeze pentru prima dată un grup parlamentar în camera superioară, cu câteva luni înainte de alegerile prezidențiale.

Senatul Franței
Senatul Franței/FOTO:senat.fr

Marine Le Pen, candidata RN la președinție, a numit rezultatul o „victorie istorică". „Rezultatele au depășit așteptările noastre", a spus ea. Într-un mesaj pe X, liderul din spatele RN a scris că este vorba despre „o etapă importantă", prin formarea pentru prima dată a unui grup în Senat.

Cum s-au împărțit locurile

Potrivit calculelor agenției AFP, nouă senatori RN au fost aleși duminică, la care se adaugă cei trei care au câștigat mandate în 2023. Alți doi senatori provin de la Uniunea Dreptei pentru Republică (UDR), formațiunea aliatului RN Éric Ciotti. Astfel, numărul total al parlamentarilor de extremă dreapta din Senat se ridică la 14, aproape de patru ori mai mult decât până acum.

Pentru prima dată, partidul a depășit pragul de zece locuri necesar pentru a forma un grup parlamentar. Președintele RN, Jordan Bardella, a anunțat că senatorii partidului vor forma un grup împreună cu aliații din UDR.

Ciotti a părăsit în 2024 partidul de dreapta Les Républicains (LR), după ce a cerut o alianță cu extrema dreaptă.

Un drum lung spre Senat

Senatorii francezi sunt aleși prin vot indirect, de către aleși locali. Jumătate din camera superioară se reînnoiește la fiecare trei ani, iar mandatul unui senator este de șase ani.

Partidul a intrat prima dată în Senat în 2014, cu două locuri, pe vremea când se numea Frontul Național. În 2023 a obținut trei mandate.

Dreapta rămâne dominantă

Potrivit rezultatelor preliminare, dreapta, centrul și socialiștii vor rămâne cele trei mari forțe din Senat. Președintele camerei, Gérard Larcher, de la LR, în vârstă de 77 de ani, la conducerea Senatului de peste un deceniu, este așteptat să fie reales săptămâna viitoare.

Partidul de stânga radicală Franța Nesupusă (LFI) a câștigat pentru prima dată un loc în Senat.

Înaintea prezidențialelor

Rezultatul vine înaintea alegerilor prezidențiale, programate cu primul tur în aprilie anul viitor, când președintele centrist Emmanuel Macron își încheie mandatul. Pentru Le Pen, aceasta este cea mai bună șansă de până acum de a ajunge la putere.

Partidul anti-imigrație a devenit cea mai mare formațiune din camera inferioară, Adunarea Națională, după alegerile anticipate convocate de Macron în 2024, dar a rămas departe de majoritate.

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