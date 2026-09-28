Documentul cu care Mureșan încearcă să obțină susținerea PSD: ce propuneri ale social-democraților se regăsesc în programul de guvernare

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat luni, 28 septembrie, că l-a contactat din nou pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, căruia i-a transmis un document în care susține că programul de guvernare propus include mai multe dintre solicitările social-democraților.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan și președintele PSD, Sorin Grindeanu Foto: Colaj Facebook

„L-am contactat din nou în această dimineață pe președintele PSD, Sorin Grindeanu. I-am transmis documentul de mai jos, care evidențiază clar cum programul nostru de guvernare cuprinde și propuneri ale Partidului Social Democrat”, a transmis premierul desemnat pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că este dispus să discute atât despre programul de guvernare, cât și despre componența viitorului Executiv și soluțiile pentru depășirea crizei politice.

„Sunt oricând dispus să discutăm despre programul de guvernare, despre formarea Guvernului și rezolvarea crizei politice din România”, a mai transmis Mureșan.

Propunerile PSD pe care Mureșan susține că le-a inclus în program

Potrivit premierului desemnat, documentul transmis liderului social-democrat este intitulat „Propuneri PSD care se regăsesc în Programul de Guvernare Mureșan”. În acesta, sunt trecute în revistă domeniile în care Siegfried Mureșan susține că programul său de guvernare include propuneri formulate de social-democrați, urmate de măsurile pe care spune că le propune în continuare.

Ce propune programul de guvernare în domeniul energiei

În domeniul energiei, Mureșan susține că programul include propuneri privind dezvoltarea unor noi capacități energetice, extinderea rețelelor, stocarea și interconectarea, precum și producția de echipamente energetice în România.

Printre proiectele menționate se numără Mintia, Iernut, Tarnița-Lăpuștești și Unitățile 1, 3 și 4 de la Cernavodă. Programul prevede și prima concesiune pentru eolian offshore în Marea Neagră, un cadru pentru prosumatori și un calendar de închidere a cărbunelui corelat cu înlocuitorii.

Documentul mai prevede o piață cu contracte pe termen lung, fără plafonări generalizate de preț, precum și acordarea sprijinului public doar pentru capacitatea pusă efectiv în funcțiune.

Apărare și industria de profil

În domeniul securității și apărării, documentul menționează utilizarea fondurilor SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro, pentru achiziții care să genereze producție și furnizori în România.

Sunt prevăzute, de asemenea, dezvoltarea industriei de apărare în funcție de nevoile Armatei, software național pentru drone și un mecanism împotriva dezinformării.

Programul propune creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare spre 5% din PIB și modernizarea bazelor de la Kogălniceanu, Câmpia Turzii, Fetești și Cincu. Documentul include și hubul F-16 de la Fetești, hubul european de securitate maritimă operațional la Constanța în 2027 și capabilități anti-drone pentru Garda de Coastă.

Măsuri pentru economie și investiții

În ceea ce privește reindustrializarea și finanțarea pentru dezvoltare, Mureșan susține că programul preia propuneri privind Banca de Investiții și Dezvoltare ca instrument central, ajutoarele de stat concentrate pe ecosisteme strategice și evaluate public și parteneriatele public-private.

Printre măsurile propuse în continuare se numără o singură structură pentru toate ajutoarele de stat, recuperarea integrală a banilor dacă firmele nu își respectă angajamentele și programul „Campioni regionali”, prin sprijin acordat de Exim Bank.

Programul prevede eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri de la 1 ianuarie 2027, amortizare accelerată pentru investiții și aplicarea regulii „o obligație nouă, două eliminate”.

Colectarea taxelor și disciplina bugetară

În ceea ce privește colectarea și disciplina bugetară, documentul menționează analiza de risc integrată în ANAF, controlul asupra marii evaziuni, reducerea decalajului de TVA și principiul potrivit căruia nicio cheltuială permanentă nu se face fără sursă de finanțare.

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Mureșan propune ținte de deficit de 6% din PIB în 2026 și sub 3% în 2030, precum și adoptarea bugetului pentru 2027 până la 31 decembrie.

Alte măsuri vizează reunificarea ANAF cu Vama, declarații precompletate și un sistem bonus-malus pentru conducerea ANAF. Documentul mai prevede ca statul să își plătească datoriile la timp, iar jumătate din economiile rezultate în urma reformelor să fie direcționată către reducerea taxării muncii.

Reforma statului și companiile publice

În ceea ce privește reforma statului, programul propune comasarea instituțiilor, un punct digital unic și principiul potrivit căruia statul nu cere de două ori aceeași informație.

Printre măsuri se află reducerea cu 13% a numărului de parlamentari și limitarea la maximum trei a numărului de secretari de stat pe minister.

Programul prevede și încadrarea fiecărei companii de stat, în termen de 12 luni, într-un regim clar: dezvoltare, listare, privatizare sau închidere. Companiile ar urma să primească un rating public de la A la E, iar ieșirea din portofoliu ar urma să aibă loc după trei ani de pierderi.

Muncă, venituri și demografie

Programul include creșe, sprijin pentru familii, locuințe accesibile pentru tineri, recalificare legată de locuri de muncă reale și un program pentru diaspora.

Este propus „Contul Viitorului” pentru fiecare copil, păstrarea indemnizației pentru creșterea copilului la revenirea la muncă și o subvenție de 2.250 de lei pe lună pentru angajarea tinerilor NEETs.

Documentul mai prevede eliminarea supraimpozitării part-time-ului pentru părinți și pentru personalul din sănătate și educație, contracte de muncă flexibile și o nouă lege a locuințelor sociale.

Educație, sănătate și cercetare

În educație, programul propune combaterea abandonului școlar, învățământ dual și finanțarea cercetării. Sunt prevăzute ținte de 6% din PIB pentru educație și 1% pentru cercetare.

Printre măsurile anunțate se numără o primă de performanță de 10–20% pentru profesori și noul bacalaureat din 2030.

În sănătate, documentul prevede 2.000 de paturi noi de îngrijiri paliative până în 2028, centre pentru AVC și infarct în toate regiunile, trasee integrate pentru pacienții oncologici și acces mai rapid la terapiile inovatoare.

Agricultură, infrastructură și investiții

În agricultură, sunt prevăzute irigații și rezerve de apă, sprijin pentru procesare și cooperative, trasabilitate prin programul „100% RO” și evidența animalelor.

Programul propune un mecanism de compensare a pierderilor provocate de secetă, realizat împreună cu Banca Mondială din primăvara lui 2027, un pachet pentru tânărul fermier, descurajarea cumpărărilor speculative de teren și o nouă lege a arendei.

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În infrastructură, documentul prevede minimum 10 miliarde de euro pe an din fondurile de coeziune începând din 2027, transferarea proiectelor PNRR nefinalizate către alte finanțări și publicarea lunară a plăților pentru lucrări.

Sunt incluse și deschiderea competitivă a pieței feroviare de călători din 2028, înjumătățirea deceselor rutiere până în 2030 și menținerea Dunării navigabile tot anul.

România europeană și euroatlantică

În ceea ce privește poziționarea României în UE și NATO, documentul menționează aderarea la OECD, statul de drept, drepturile minorităților și cooperarea cu UE și NATO împotriva ingerințelor străine.

Printre obiective se află încheierea până la finalul lui 2026 a unui acord privind bugetul UE pentru 2028–2034, deschiderea negocierilor pentru Republica Moldova și Ucraina și acordarea unei priorități statutului Visa Waiver în relația cu SUA.

Programul mai prevede România ca platformă energetică regională în parteneriat cu SUA, reforma justiției și reforma serviciilor de informații.

În cazul serviciilor de informații, documentul propune interzicerea ofițerilor acoperiți în presă, politică și culte, precum și mandate de maximum opt ani pentru șefii serviciilor.

Când are loc votul

Guvernul Siegfried Mureșan a intrat în etapa finală a procedurii parlamentare, după ce sâmbătă, 26 septembrie, premierul desemnat a depus la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor propuși. Miercuri, 30 septembrie, va avea loc ședința comuna a Camerei Deputaților și Senatului în care se va da votul pentru executivul propus.