Kim Jong-un copiază tactica lui Putin: atacuri masive cu drone și rachete care pot „sufoca” apărarea antiaeriană sud-coreană

Coreea de Nord a început să exerseze atacuri masive care combină sisteme fără pilot cu armament convențional, folosind o tactică deja utilizată în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și în Orientul Mijlociu. Acest lucru ar putea reprezenta o provocare pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Statelor Unite și ale aliaților lor, scrie The Wall Street Journal.

Test cu rachte în Coreea de Nord/FOTO:EPA/EFE

Exerciții nord-coreene cu „foc concentrat”

În această lună, Coreea de Nord a desfășurat pentru prima dată exerciții în cadrul cărora a combinat, pentru distrugerea unei ținte, drone de atac, rachete capabile să transporte focoase nucleare, proiectile reactive și artilerie cu bătaie lungă. Potrivit presei de stat nord-coreene, aceste exerciții au avut ca scop perfecționarea coordonării între diferite sisteme de armament, prin așa-numitul „foc concentrat”, capabil să „distrugă structural forțele armate ale inamicului”.

Testarea rachetelor hipersonice

Ulterior, pe 20 septembrie, Phenianul a anunțat că a lansat două rachete hipersonice. Astfel de rachete, proiectate să zboare cu o viteză de cel puțin cinci ori mai mare decât viteza sunetului, pot depăși sistemele de apărare antiaeriană datorită vitezei și capacității de a-și schimba traiectoria de zbor. Liderul nord-coreean, Kim Jong-un, care a asistat la testare, a numit aceste rachete întruchiparea unei tehnologii „ultramoderne”.

Lansări de testare pentru artileria reactivă

Joi, 24 septembrie, mass-media nord-coreeană a relatat despre lansări de testare ale unor proiectile pentru un sistem reactiv de artilerie cu lansare multiplă (RSZV), de calibru 240 mm, cu sisteme de ghidare îmbunătățite și rază de acțiune mărită.

Tactica atacurilor multidimensionale

Atacurile multidimensionale, care implică utilizarea pe scară largă a dronelor și a rachetelor, au devenit o trăsătură obișnuită a războiului Rusiei împotriva Ucrainei și apar tot mai frecvent și în conflictul dintre SUA și Iran. Astfel de lovituri combinate expun vulnerabilitatea sistemelor occidentale de apărare antiaeriană, care se bazează pe interceptoare costisitoare.

Tactica atacurilor masive poate suprasolicita apărarea antiaeriană a unui adversar, chiar dacă acesta dispune de sisteme moderne de apărare, susține Ankit Panda, cercetător principal la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională. „Acest lucru schimbă în mod semnificativ aritmetica apărării antiaeriene”, a adăugat el.

Atacurile cu un număr mare de proiectile sunt complexe din punct de vedere logistic, întrucât necesită sisteme integrate, capabile să coordoneze lovituri cu armament care se deplasează la viteze foarte diferite. Este o sarcină deosebit de dificilă pentru Coreea de Nord, care se confruntă cu lipsă de fonduri și nu dispune de echipamente militare de cel mai înalt nivel.

Modernizarea forțelor armate nord-coreene și cooperarea cu Rusia

Totuși, Kim a stabilit recent modernizarea forțelor armate nord-coreene drept una dintre prioritățile-cheie, chiar dacă, în paralel, continuă dezvoltarea programului de arme nucleare. Cooperarea militară tot mai strânsă cu Rusia contribuie la accelerarea acestor eforturi, inclusiv prin utilizarea rachetelor nord-coreene în războiul Rusiei împotriva Ucrainei. În iunie 2024, dictatorul rus Vladimir Putin și Kim au semnat un tratat de parteneriat strategic cuprinzător, care a deschis calea pentru desfășurarea trupelor nord-coreene în războiul împotriva Ucrainei.

Kim Jong Un își relansează distrugătorul după eșecul din 2025. Nava s-a răsturnat în port, iar liderul nord-coreean a vorbit despre un „act criminal”

Strategia Iranului în Orientul Mijlociu

În Orientul Mijlociu, Teheranul încearcă să suprasolicite sistemele moderne de apărare antiaeriană ale SUA și ale aliaților acestora, folosind rachete și drone ieftine. Iranul a lansat valuri de drone „Shahed” combinate cu rachete balistice și de alte tipuri, forțând militarii americani și pe cei ai aliaților SUA din regiune să consume interceptoare costisitoare.

Deși acest război a epuizat, de asemenea, capacitățile rachetelor iraniene, Teheranul s-a adaptat, folosind muniții care se descompun în numeroase fragmente, obligând adversarul să folosească mai multe interceptoare. Este vorba, printre altele, despre muniții cluster și focoase speciale. Uneori, Iranul combină diferite tipuri de armament, încercând să suprasolicite apărarea antiaeriană a adversarilor săi.

„Salvele masive de rachete și drone definesc războiul modern”

„Creezi un număr mare de ținte potențiale sub formă de submuniții, iar apoi lansezi simultan rachetele tale balistice convenționale, în speranța că vei suprasolicita sistemele de apărare antiaeriană sau antirachetă ale adversarului”, a explicat analistul militar Fabian Hinz.

Comparativ cu războaiele din Europa și din Orientul Mijlociu, un conflict care ar implica China sau Coreea de Nord ar pune o presiune și mai mare pe stocurile SUA și ale aliaților acestora, avertizează analiștii CSIS, Benjamin Jensen și Tobias Ostrich. Tot mai mult, rezultatul confruntărilor armate va depinde de capacitatea unei părți de a produce rachete pentru astfel de atacuri multidimensionale mai rapid decât reușește cealaltă parte să-și refacă sistemele de apărare antiaeriană.

„Salvele masive de rachete și drone definesc războiul modern”, au scris Jensen și Ostrich în raportul lor.

Colaborarea tehnologică dintre Phenian și Moscova

Coreea de Nord a trimis muncitori și ingineri la întreprinderi rusești producătoare de drone. La ședința din februarie a conducerii partidului, în cadrul căreia au fost stabilite noile obiective pe cinci ani ale forțelor armate nord-coreene, Kim a promis crearea unor noi sisteme de atac fără pilot, bazate pe inteligență artificială.

Jocul dublu făcut de cel mai vechi aliat al Moscovei. General: „Există un capitol la care ignoră interesele lui Putin”

Riscurile pentru peninsula coreeană

În cazul declanșării unor operațiuni militare pe peninsula coreeană, adăugarea dronelor la arsenalul de rachete al Coreei de Nord ar putea epuiza sistemele de apărare antiaeriană ale Coreei de Sud și ar crește șansele de succes ale unor atacuri ulterioare cu armament mult mai puternic, precum armele nucleare tactice, susține Lami Kim, de la Institutul Internațional de Studii Strategice.

„Creșterea capacităților Coreei de Nord în domeniul dronelor, combinată cu potențialul său nuclear și balistic, ar putea schimba echilibrul militar de pe peninsula coreeană”, a adăugat ea.

Schimbarea echilibrului militar global

Potrivit WSJ, războaiele tradiționale de cucerire nu mai sunt posibile. Progresele tehnologice, precum dronele și rachetele de precizie ieftine, au echilibrat șansele dintre statele mici și marile puteri, care cheltuiesc sute de miliarde de dolari pentru forțele lor armate. Această reducere a decalajului de putere a limitat ceea ce se poate obține exclusiv prin forța militară.