Rușii au pus o recompensă de 20 de milioane de dolari „pentru capul” comandantului Forțelor de drone ucrainene Robert „Madyar” Brovdi

Rusia a oferit, prin intermediul unor rețele criminale din spațiul post-sovietic, o recompensă de 20 de milioane de dolari pentru informații care ar putea duce la localizarea lui Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei, relatează The Wall Street Journal.

Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor Sistemelor Fără Pilot ale Ucrainei

Potrivit publicației americane, oficialii Forțelor Sistemelor Fără Pilot afirmă că eficiența dronelor ucrainene l-a transformat pe Brovdi într-una dintre principalele ținte ale Rusiei.

Autoritățile ruse l-ar fi condamnat în lipsă, în baza unor acuzații pe care partea ucraineană le consideră fabricate, pentru infracțiuni asociate terorismului. Condamnarea prevede o pedeapsă de câteva zeci de ani de închisoare.

Din cauza amenințărilor la adresa vieții sale, Brovdi și militarii aflați sub comanda sa sunt nevoiți să respecte măsuri stricte de securitate și să limiteze informațiile privind locațiile în care se află.

Jurnaliștii The Wall Street Journal relatează că, înainte de a vizita un centru de comandă secret, li s-a cerut să își treacă telefoanele în modul avion și să le introducă ulterior în huse Faraday, care blochează semnalele Wi-Fi, de telefonie mobilă, Bluetooth și GPS.

De asemenea, aceștia au fost transportați către locație în vehicule cu geamuri fumurii, pentru ca traseul să nu poată fi identificat. Potrivit jurnaliștilor, centrul se află undeva în sud-estul Ucrainei.

Brovdi spune că interesul Rusiei față de el este legat de pierderile provocate forțelor ruse de unitățile de drone ucrainene.

Potrivit comandantului, Forțele Sistemelor Fără Pilot reprezintă aproximativ 2,5% din efectivele totale ale armatei ucrainene, dar ar fi responsabile pentru aproximativ o treime din pierderile suferite de forțele ruse în ultimul an.

Brovdi a mai declarat că, de la începutul invaziei ruse la scară largă, 79 de membri ai unității cunoscute sub numele de „Păsările lui Madyar” au fost uciși. Numele acestora sunt inscripționate pe un perete de la intrarea în centrul de comandă.

În ziua în care a avut loc interviul, Forțele Sistemelor Fără Pilot au raportat că au ucis sau rănit 656 de militari ruși pentru fiecare luptător ucrainean pierdut.

„Nu consider că acest raport de schimb este suficient de bun”, a declarat Brovdi, cunoscut sub indicativul „Madyar”.

Forțele ucrainene au ucis sau rănit 10.660 de soldați ruși în ultima săptămână, în timp ce au înregistrat progrese în sectorul Liman din regiunea Donețk, a declarat președintele Volodimir Zelensky pe 27 septembrie.

„Ocupanții continuă să fie eliminați, iar obiectivele stabilite sunt atinse”, a scris Zelenski pe X, citând un raport al comandantului-șef al Ucrainei, Mihailo Drapatîi.

Potrivit lui Zelenski, forțele ucrainene dețin dovezi video care confirmă fiecare pierdere rusă inclusă în cifra săptămânală. Rusia nu își dezvăluie în mod obișnuit pierderile militare, iar cifrele nu au putut fi verificate independent.

Statul Major al Ucrainei a declarat pe 15 septembrie că forțele ruse au înregistrat peste 300.000 de soldați uciși și răniți de la începutul anului 2026. După încheierea campaniei de vară pe câmpul de luptă din Ucraina, pierderile ruse au depășit 1,5 milioane de la începutul invaziei pe scară largă.