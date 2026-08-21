 Jurnaliști, activiști și politicieni, interceptați ilegal. Cinci foști ofițeri de investigații din Republica Moldova, condamnați dar eliberați din cauza prescripției | adevarul.ro
search
Vineri, 21 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Jurnaliști, activiști și politicieni, interceptați ilegal. Cinci foști ofițeri de investigații din Republica Moldova, condamnați dar eliberați din cauza prescripției

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Cinci foști ofițeri de investigații din Republica Moldova au fost găsiți vinovați într-un dosar privind interceptarea și supravegherea unor activiști civici, jurnaliști, membri ai unor formațiuni politice și reprezentanți ai societății civile. Decizia a fost pronunțată joi, 20 august, de Judecătoria Chișinău

Cinci foști ofițeri de investigații au fost găsiți vinovați FOTO Shutterstock
Cinci foști ofițeri de investigații au fost găsiți vinovați FOTO Shutterstock

Foștii ofițeri au fost acuzați de încălcarea inviolabilității vieții personale și de violarea dreptului la secretul corespondenței. Printre aceștia se află și fostul șef al Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, transmite MOLDPRES.

Deși au fost declarați vinovați, cei cinci nu vor executa pedepse penale. Instanța a dispus liberarea lor de pedeapsă în urma expirării termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Informații false despre presupuse proteste

Dosarul vizează fapte care ar fi avut loc în perioada 2017-2018. Potrivit probelor prezentate de Procuratura Anticorupție, fostul șef al Direcției nr. 5 ar fi coordonat întocmirea unor informații nereale referitoare la presupuse proteste și dezordini în masă.

În aceste date erau incluse informații despre persoane despre care se susținea că urmau să participe la astfel de evenimente, inclusiv numele, datele de contact și numerele de telefon ale acestora.

Pe baza acestor informații, ceilalți ofițeri ar fi întocmit, la indicația și sub controlul fostului șef, rapoarte care au fost transmise procurorilor în cadrul a trei cauze penale.

Interceptări, urmărire și colectare de date

Potrivit Procuraturii Anticorupție, documentele nu îndeplineau condițiile legale referitoare la necesitatea și proporționalitatea unor astfel de măsuri. Totuși, în baza lor au fost solicitate și ulterior prelungite mai multe măsuri speciale de investigații.

Printre acestea s-au numărat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor, urmărirea vizuală, obținerea unor informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, precum și documentarea prin metode și mijloace tehnice.

Rapoartele au ajuns și la judecătorii de instrucție ai Judecătoriei municipiului Chișinău. Acestea au fost folosite pentru autorizarea măsurilor speciale de investigații.

Procuratura Anticorupție susține însă că motivele invocate pentru declanșarea urmăririi penale nu se confirmau. Potrivit instituției, unele dintre evenimentele de protest menționate nu ar fi avut loc, altele erau autorizate legal, iar în cazul celor care au avut loc nu ar fi existat acte de violență.

Anchetatorii au mai constatat, potrivit probelor prezentate în dosar, că nu fusese demonstrată legătura dintre autorii unor comentarii publicate online și persoanele care au ajuns ulterior să fie vizate de măsurile speciale de investigații.

Despăgubiri de aproape jumătate de milion de lei

Instanța a analizat și cererile de despăgubire formulate de persoanele vătămate și le-a admis parțial. Cei cinci foști ofițeri trebuie să achite împreună despăgubiri pentru prejudiciul moral provocat celor 14 persoane care au susținut acțiunea civilă.

Suma stabilită pentru fiecare dintre acestea este cuprinsă între 35.000 și 40.000 de lei, în funcție de caz. În total, despăgubirile ajung la 495.000 de lei.

Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
La ce vârstă te poți pensiona, în funcție de data nașterii. Cum verifici luna și anul în care poți depune dosarul
digi24.ro
image
Melania Trump, prima apariție publică după o lună. Zvonuri despre o relație între Donald Trump și o asistentă de-a sa
stirileprotv.ro
image
Un temut inspector antifraudă, găsit spânzurat în casa părinților. Ce a scos la suprafață ancheta autorităților
gandul.ro
image
Scandalul dronei de lângă Neptun Deep: Miruță explică haosul și ERORILE de comunicare
mediafax.ro
image
Marius Șumudică a anunțat despărțirea de căpitan înainte de CFR – FCSB: „A plecat deja din oraș!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Doctorii din Parlament. Care sunt domeniile „aprofundate” de politicieni
libertatea.ro
image
Nu contează doar ce mănânci, ci și când. Studiu: Ora primei mese, asociată cu riscul de deces
digi24.ro
image
Românul care a strâns peste 60 de milioane pe bursă: „Știți unde aș investi eu 10.000 de euro?”
gsp.ro
image
Dan Alexa: ”I-am zis să vină în România și a zis că nu mai are timp. Eu cred că nu se mai întoarce. Costă jumătate de milion”
digisport.ro
image
5 lucruri pe care tinerii le așteaptă de la o relație, dar generațiile trecute nici nu le luau în calcul
click.ro
image
Ungaria și-a drenat apele generații la rând. Acum, seceta scoate la iveală prețul plătit GALERIE FOTO
antena3.ro
image
Lanţul rusesc de magazine cu preţuri ultrareduse Mere se retrage pe tăcute din Uniunea Europeană
zf.ro
image
Afacerea cu care o britanică a dat lovitura. Chloe a renunţat la job şi acum câştigă peste 100.000 euro pe an
observatornews.ro
fără imagine
Cum arată viața celei mai bogate românce de pe OnlyFans. Câștigă 100.000 € lunar
cancan.ro
image
Pensie tăiată cu 557 de lei după recalculare! Documentul arată suma primită după 48 de ani de muncă în România
newsweek.ro
image
FOTO. Florin Prunea și iubita lui, în costum de baie, la piscină! Imaginile verii
prosport.ro
image
Data la care intră pensiile pe card în septembrie 2026. Ziua obișnuită de plată cade sâmbătă
playtech.ro
image
Uluitor! De ce i-ar fi mai bine Universității Craiova în Conference League decât în Europa League
fanatik.ro
image
Singurul decident al CCR cu experiență semnificativă de judecător. Partidele care i-au propus în funcția „supremă” pe oficialii de la Curte
ziare.com
image
Conduși cu 1-0 și cu 2-1, au revenit și sunt la 90 de minute de o calificare nemaivăzută în istoria fotbalului!
digisport.ro
image
Lavinia Petrea prezintă cum arată o dimineață în televiziune. Ce face înainte să intre în direct
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan a semnat DECRETUL târziu în noapte
romaniatv.net
image
Rusia ar putea testa România. Generalul Virgil Bălăceanu, după ce o dronă rusească a fost doborâtă lângă Neptun Deep: „Pericolul este destul de mare”
mediaflux.ro
image
Bernadette Szocs a incendiat „Insula milionarilor”, după frustrarea trăită în Suedia
gsp.ro
image
Ce a făcut mai exact Nicușor Dan la Făgăraș. A lipsit de la Ziua Marinei fix pentru asta
actualitate.net
image
„Copilul meu frumos, de ce ai plecat? Ce blestem te-a urmărit?” Strigătul de disperare al mamei tânărului de 26 de ani ucis în accidentul de pe Mureșenilor. Când va fi Alex va fi înmormântat
actualitate.net
image
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total
click.ro
image
A deschis un geamantan vechi din casa mamei sale și a descoperit secretul care i-a schimbat viața: „Ultimul dar al părinților mei”
click.ro
image
Câți copii a avut Toma Caragiu. Astăzi se împlinesc 101 ani de la nașterea regretatului actor
click.ro
Peter O'Toole, Liz Taylor, Richard Burton, Profimedia (1) jpg
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă
okmagazine.ro
Catherine, Împărăteasa Rusiei foto profimedia 0416507007 jpg
Împărăteasa care pretindea să fie satisfăcută de șase ori pe zi se delecta cu o jucărie „de dimensiuni elefantine”, care copia bărbăția amantului ei favorit
okmagazine.ro
Screenshot 2026 08 19 160043 png
Filmul românesc scos de la cinema Scala chiar în dimineața premierei. Povestea lui „Dincolo de nisipuri”
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 21-27 august. Săptămână decisivă pentru 3 zodii: bani, schimbări și oportunități neașteptate
image
Secretul longevității părinților Marinei Almășan, la peste 90 de ani: „În casă miroase ca la Plafar!”. Ce alimente-otravă evită total

OK! Magazine

image
„Era insațiabil, mă suna de 36 de ori pe zi...” Cine era seducătorul compulsiv din Vechiul Hollywood, care „consuma femei la un nivel industrial”