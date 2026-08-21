Jurnaliști, activiști și politicieni, interceptați ilegal. Cinci foști ofițeri de investigații din Republica Moldova, condamnați dar eliberați din cauza prescripției

Cinci foști ofițeri de investigații din Republica Moldova au fost găsiți vinovați într-un dosar privind interceptarea și supravegherea unor activiști civici, jurnaliști, membri ai unor formațiuni politice și reprezentanți ai societății civile. Decizia a fost pronunțată joi, 20 august, de Judecătoria Chișinău

Foștii ofițeri au fost acuzați de încălcarea inviolabilității vieții personale și de violarea dreptului la secretul corespondenței. Printre aceștia se află și fostul șef al Direcției nr. 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații al Inspectoratului General al Poliției, transmite MOLDPRES.

Deși au fost declarați vinovați, cei cinci nu vor executa pedepse penale. Instanța a dispus liberarea lor de pedeapsă în urma expirării termenului de prescripție pentru tragerea la răspundere penală.

Informații false despre presupuse proteste

Dosarul vizează fapte care ar fi avut loc în perioada 2017-2018. Potrivit probelor prezentate de Procuratura Anticorupție, fostul șef al Direcției nr. 5 ar fi coordonat întocmirea unor informații nereale referitoare la presupuse proteste și dezordini în masă.

În aceste date erau incluse informații despre persoane despre care se susținea că urmau să participe la astfel de evenimente, inclusiv numele, datele de contact și numerele de telefon ale acestora.

Pe baza acestor informații, ceilalți ofițeri ar fi întocmit, la indicația și sub controlul fostului șef, rapoarte care au fost transmise procurorilor în cadrul a trei cauze penale.

Interceptări, urmărire și colectare de date

Potrivit Procuraturii Anticorupție, documentele nu îndeplineau condițiile legale referitoare la necesitatea și proporționalitatea unor astfel de măsuri. Totuși, în baza lor au fost solicitate și ulterior prelungite mai multe măsuri speciale de investigații.

Printre acestea s-au numărat interceptarea și înregistrarea comunicațiilor, urmărirea vizuală, obținerea unor informații de la furnizorii de servicii de comunicații electronice, precum și documentarea prin metode și mijloace tehnice.

Rapoartele au ajuns și la judecătorii de instrucție ai Judecătoriei municipiului Chișinău. Acestea au fost folosite pentru autorizarea măsurilor speciale de investigații.

Procuratura Anticorupție susține însă că motivele invocate pentru declanșarea urmăririi penale nu se confirmau. Potrivit instituției, unele dintre evenimentele de protest menționate nu ar fi avut loc, altele erau autorizate legal, iar în cazul celor care au avut loc nu ar fi existat acte de violență.

Anchetatorii au mai constatat, potrivit probelor prezentate în dosar, că nu fusese demonstrată legătura dintre autorii unor comentarii publicate online și persoanele care au ajuns ulterior să fie vizate de măsurile speciale de investigații.

Despăgubiri de aproape jumătate de milion de lei

Instanța a analizat și cererile de despăgubire formulate de persoanele vătămate și le-a admis parțial. Cei cinci foști ofițeri trebuie să achite împreună despăgubiri pentru prejudiciul moral provocat celor 14 persoane care au susținut acțiunea civilă.

Suma stabilită pentru fiecare dintre acestea este cuprinsă între 35.000 și 40.000 de lei, în funcție de caz. În total, despăgubirile ajung la 495.000 de lei.

Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Centru în termen de 15 zile.