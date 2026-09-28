Ce condiții pune AUR pentru a vota un guvern PSD │SURSE

Conducerea AUR a ajuns la concluzia că partidul ar putea vota un guvern condus de un prim-ministru PSD, cu două mari condiții.

PSD și AUR ar putea merge împreună la Palatul Cotroceni Foto: FOTO Inquam Photos / George Călin

În primul rând, după eșecul Siegfried Mureșan, PSD și AUR să meargă împreună la Palatul Cotroceni, să-i demonstreze președintelui Nicușor Dan că au deja o majoritate parlamentară pe hârtie. În al doilea rând, AUR ia în calcul un vot alături de PSD doar dacă primește portofolii în viitorul Executiv, plus funcția de președinte al Senatului, susțin surse politice pentru Adevărul.

Întreaga clasă politică se așteaptă ca Guvernul Mureșan să pice miercuri în Parlament, prin urmare au început deja discuțiile pentru următoarea mutare. În cazul în care președintele Nicușor Dan îl desemnează premier pe Sorin Grindeanu, AUR ar putea vota un nou guvern. Însă George Simion ar vrea să meargă împreună cu Sorin Grindeanu la consultările de la Cotroceni, tocmai pentru a arăta că cele două partide au deja majoritate. În schimb, liderii PSD ar prefera ca Nicușor Dan să facă mai întâi desemnarea, apoi să negocieze cu fiecare partid. Social-democrații încă mai cred că pot să strângă o majoritate alături de PNL și de UDMR, susțin sursele citate.

Pe de altă parte, conducerea AUR își menține poziția de a vota doar un guvern din care fac parte. Prin urmare, PSD trebuie să împartă puterea cu AUR pentru a reveni la Palatul Victoria. În plus, George Simion solicită și funcția de președinte al Senatului pentru AUR, astfel încât partidul să trimită la Cotroceni viitorul președinte-interimar în cazul în care Nicușor Dan va fi suspendat până la finalul mandatului.

AUR anunță că nu va susține și nu va vota nici Guvernul Mureșan, considerând că un astfel de vot ar însemna trădarea încrederii electoratului. Parlamentarii formațiunii nu vor participa la lucrările comisiilor și nici la plen.

Formațiunea a desemnat o echipă însărcinată să poarte discuții cu toate partidele politice pentru a găsi o soluție în vederea formării unui Guvern stabil, Simion susținând că este datoria AUR să participe la guvernare pentru a depăși actuala criză.

Liderul AUR a transmis că, dacă celelalte formațiuni nu vor agrea o formulă de guvernare și dacă șeful statului, Nicușor Dan, nu va convoca alegeri anticipate conform Constituției, partidul va lua în calcul strângerea de semnături pentru suspendarea președintelui.