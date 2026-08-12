Ultimatumul sindicatelor pentru politicieni: „Nu faceți înțelegeri pe la spatele nostru”. Ce nemulțumiri există pe Legea salarizării

Liderii sindicali au explicat pentru „Adevărul” de ce resping noile propuneri privind Legea salarizării și avertizează că, dacă partidele vor ajunge la un acord asupra unei forme care le încalcă liniile roșii, protestele s-ar putea extinde. În acest caz, nu doar angajații din spitale ar putea reveni la grevă, ci și cei din școli.

Simion Hăncescu, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), a explicat pentru „Adevărul” că oferta Guvernului este departe de ceea ce sindicatele consideră rezonabil. Potrivit acestuia, deși salariul de debutant a fost adus la un nivel acceptabil, partea superioară a grilei rămâne dezavantajată față de alte categorii. Guvernul a propus un coeficient maxim de 2,55, față de 2,38 cât era în varianta inițială, însă sindicatele au cerut de la început un coeficient de 2,9.

Pe de altă parte, sectorul sanitar a ridicat probleme specifice legate de matricea coeficienților de salarizare și de remunerarea muncii prestate în weekend.

La rândul lui, Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte al Federației Sanitas, a explicat pentru „Adevărul” că Executivul refuză în continuare să își asume o modalitate de compensare a veniturilor pentru medicii care vor suferi pierderi, în cadrul Legii salarizării, cu promisiunea că acest lucru se va întâmpla ulterior, prin Hotărâre de Guvern.

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Simion Hăncescu a precizat că problema principală pe care noile propuneri ale ministrului interimar al Muncii nu o rezolvă este raportul dintre salariul de intrare și de ieșire din sistem. Valoare de referință a unui coeficient este fixată la 4.100 de lei brut. Sindicaliștii cer un coeficient de 2,9 pentru profesorii cu peste 25 de ani vechime (11.890 lei brut), în timp ce Guvernul s-a oferit să acorde doar un coeficient de 2,55 (10.455 lei brut).

„Propunerile Guvernului nu sunt deloc rezonabile. Ieri am avut în total opt ore de discuții, iar Guvernul a venit cu o ofertă pentru grila de salarizare. Față de varianta inițială, în care coeficientul maxim era de 2,38, acum au propus un coeficient de 2,55, ceea ce este încă departe de valoarea reală pe care ar trebui să o reflecte grila. Așa cum le-am spus și reprezentanților Ministerului Muncii, în celelalte sectoare bugetare există un raport rezonabil între salariul de intrare și cel de ieșire din sistem – un raport firesc, care ține cont de evoluția în carieră, de vechime, de gradele didactice și de experiența acumulată – și care este de cel puțin 1,4 la 1. În educație, însă, acest raport este de doar 1,2 la 1, ceea ce este inacceptabil. Practic, o astfel de diferență descurajează orice motivare pentru dezvoltarea profesională și pentru obținerea gradelor superioare.

Deși salariul de debutant este acum rezonabil, fiind adus la nivelul salariului mediu brut pe economie, partea superioară a grilei – cea destinată profesorilor cu cel puțin 25 de ani de vechime – rămâne profund nemulțumitoare. Noi am propus un coeficient de 2,9, însă Guvernul a venit cu doar 2,55. Nu am avut impresia că Guvernul ar mai fi dispus să facă concesii, însă le-am spus foarte clar că, dacă nu vor găsi o soluție, această lege nu va trece în forma propusă. De altfel, pozițiile publice ale PSD, AUR și UDMR au fost clare: legea nu va fi adoptată dacă grilele din educație nu sunt rezonabile, iar sindicatele din învățământ nu acceptă varianta Guvernului”, a declarat Simion Hăncescu.

Hăncescu a atras atenția că, dacă legea va fi adoptată în forma actuală, profesorii ar putea intra în grevă imediat după vacanță, la începutul noului an școlar.

„Guvernanții trebuie să ia în calcul și că, în funcție de această lege, profesorii vor decide dacă vor intra sau nu în grevă după vacanță. Acum, cel puțin pe rețelele de socializare și discuțiile pe care le avem, nemulțumirea e foarte mare în rândul colegilor. Și am spus-o și ieri la Cotroceni și la Ministerul Muncii să nu fie surprinși dacă în toamnă, în prima zi de școală, o să fie profesor din nou în stradă, cum s-a mai întâmplat în ultimii ani”, a declarat liderul sindical.

Un alt aspect grav semnalat de liderul FSLI este creșterea numărului de cadre didactice necalificate, care a ajuns la aproximativ 6.300, dintre care peste 2.000 au intrat în sistem ca efect al Legii 141/2025.

„Am precizat clar, imediat după ce am văzut aceste cifre, că pentru orice Guvern ar trebui să fie un semnal extrem de serios, iar autoritățile ar trebui să ia o decizie fără a mai aștepta intervenția noastră, pentru că situația este cu adevărat gravă. Într-un timp foarte scurt au apărut peste două mii de cadre didactice necalificate, iar dacă se va adăuga și această Lege a salarizării, profund inechitabilă, estimăm că în următorii doi-trei ani numărul lor va ajunge la aproximativ 10.000. Aceasta înseamnă că sute de mii de elevi nu vor mai avea șansa de a fi învățați de profesori cu studii de specialitate, deoarece un cadru necalificat poate preda o materie diferită de cea pentru care s-a pregătit în facultate, ceea ce este extrem de grav. Din acest punct de vedere, suntem unici în Europa, iar acest lucru reprezintă un semnal de alarmă că sistemul educațional se confruntă cu o criză profundă”, a precizat Simion Hăncescu.

Hăncescu a subliniat că, în ultimul an, motivarea profesională a cadrelor didactice a fost grav afectată, iar sistemul de învățământ „a fost aruncat înapoi cu cel puțin 15 ani”.

„Bolojan a reușit într-un singur an să arunce învățământul înapoi cu cel puțin 15 ani, pentru că orice motivare profesională a dispărut deja. Tinerii buni aflați la început de carieră au părăsit sistemul în mare parte, iar profesorii cu experiență, care se apropie de vârsta de pensionare și care ar fi putut rămâne în activitate prin prelungirea carierei, au ales preponderent să iasă la pensie. Mulți s-au pensionat deja anul acesta, iar alții o vor face la 1 septembrie. Ca urmare, resursa umană din educație, deja afectată de o criză profundă la anumite discipline, se va subția și mai mult în următorii ani, ceea ce ne va duce în colaps”, a mai transmis liderul sindical.

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Medicii susțin că se vor întoarce în grevă dacă nu vor agrea noul draft al Legii salarizării

Viorel Hușanu, prim-vicepreședinte al Federației Sanitas, a explicat că sindicatele nu au negociat direct cu Guvernul, întrucât executivul nu are competența de a încheia o lege, în urma deciziei Curții de Apel București.

„În primul rând, trebuie precizat că noi nu am purtat negocieri cu Guvernul, întrucât acesta nu are nici competența de a încheia o lege și nici mandatul necesar pentru astfel de discuții, așa cum a decis și instanța. În schimb, am acceptat medierea administrației prezidențiale, care ne-a convocat atât pe noi, cât și pe miniștrii Sănătății și Muncii, iar în cadrul acestor întâlniri am analizat proiectul de act normativ publicat în luna mai și, ulterior, pe 16 iulie, pe site-ul Ministerului Muncii. Ne-am exprimat nemulțumirea față de acea variantă și am venit cu o propunere proprie, destinată sectorului Sănătate, elaborată de noi încă din anul 2023 și fundamentată pe criterii de performanță și pe gradul de complexitate al unităților sanitare.

Deși ni s-a spus că ideea este una bună, nu putem confirma dacă vreun amendament propus de noi a fost sau nu acceptat. Mai mult, nu avem cunoștință despre existența vreunei versiuni ulterioare a acestui proiect de lege – nu știm dacă s-a stabilit o sursă de finanțare, dacă s-a aprobat majorarea salariilor sau dacă s-a luat vreo decizie privind compensarea muncii prestate în zilele de sâmbătă, duminică sau în sărbătorile legale. Prin urmare, nu cunoaștem niciun document care să fi fost publicat după varianta apărută pe site-ul ministerului”, a precizat Hușanu.

Dragoș Pîslaru a anunțat că, în urma discuțiilor cu reprezentanții sindicali, proiectul a fost modificat astfel încât numărul angajaților care vor beneficia de creșteri salariale să depășească trei sferturi din total, respectiv peste 75%. Potrivit ministrului, cazurile care ar rămâne neacoperite și care ar necesita compensații ar fi sub 18%, fiind considerate izolate. Cu toate acestea, sindicaliștii din sănătate privesc aceste afirmații cu scepticism.

Viorel Hușanu a criticat dur modul în care sunt prezentate aceste cifre, subliniind că, în realitate, situația salariaților din sănătate seamănă mai degrabă cu o „loterie”, din lipsa unui sistem clar și previzibil de compensare.

„În acest moment, situația salariaților din sănătate seamănă mai degrabă cu o loterie, deoarece nu există un sistem clar și previzibil de compensare. Varianta publicată pe site-ul Ministerului Sănătății îi dezavantaja în special pe cei care lucrează în condiții extrem de grele, precum personalul din ATI, Ambulanță sau UPU, care ar fi suferit pierderi salariale semnificative. Propunerea noastră vizează un număr mai mic de angajați care ar necesita compensații, însă, în lipsa unor detalii clare, rămâne incert cum se va aplica. Ministrul Pâslaru a refuzat să prevadă în lege un mecanism clar de compensare, optând să lase această decizie pentru o viitoare hotărâre de guvern. Prin urmare, nu există nicio garanție nici că angajații care nu vor beneficia de creșteri salariale vor fi compensați ulterior, nici măcar că cei 75% dintre aceștia vor avea parte de câștiguri reale și semnificative. În momentul de față, multe dintre creșterile care intră în acest procent de 75% ar putea fi derizorii – de 2,30 sau 50 de lei – sume care nu reprezintă un câștig real pentru un medic, contrar a ceea ce sugerează domnul Pâslaru”, a transmis sindicalistul.

Negocierile pe legea salarizării au picat. De ce nu se pot înțelege partidele pe legea salarizării

Cea mai mare îngrijorare a sindicaliștilor rămâne însă lipsa unei surse de finanțare pentru sistemul de sănătate. Hușanu a avertizat că, fără o garanție financiară clară, multe spitale ar putea fi nevoite să se închidă.

„Mai grav este că, în prezent, nu există nicio variantă finală a legii, iar cea mai mare problemă o reprezintă lipsa unei surse de finanțare pentru sistemul de sănătate. Fără această garanție, multe spitale ar putea fi nevoite să se închidă, deoarece, potrivit discuțiilor avute la Casa de Asigurări de Sănătate, fondurile vor acoperi simultan atât salariile, cât și medicamentele și materialele sanitare. Astfel, peste 100 de spitale cu grad redus de ocupare riscă să dispară, ceea ce este inacceptabil, mai ales pentru că va crește presiunea pe spitalele care au deja un grad foarte mare de ocupare. Deci, nu doar că nu avem o certitudine cu privire la nivelul salariilor, dar nu avem una nici măcar privind posibilitatea de a asigura tratamentele necesare pacienților”, a precizat liderul sindical.

În cazul în care partidele politice vor ajunge la un acord pe care Sanitas nu-l va agrea, Viorel Hușanu a transmis că spitalele se vor întoarce în grevă.

„În cazul în care partidele politice vor ajunge la un acord și vor prezenta o variantă a legii care să fie dezbătută în Parlament, noi vom analiza acel proiect. Dacă acesta se dovedește a fi nemulțumitor, vom relua greva, așa cum colegii noștri au subliniat deja în cadrul consiliului național. Vom lua o decizie după ce vom vedea forma finală a draftului”, a precizat acesta.

Amintim că marți, la Palatul Cotroceni, a avut loc o nouă rundă de discuții privind proiectul Legii Salarizării, întâlnire care s-a încheiat după aproape patru ore fără un acord clar. Deși a apărut o nouă formulă de compromis, negocierile rămân într-un impas, iar discuțiile tehnice urmează să continue pentru a găsi o soluție compatibilă cu bugetul de stat. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a anunțat că reprezentanții Guvernului, sindicatelor și experții Băncii Mondiale au analizat impactul financiar al solicitărilor, însă atât sectorul sanitar, cât și cel de învățământ au ridicat probleme fundamentale care nu au fost încă rezolvate.

În sectorul de învățământ, nemulțumirile vizează în special coeficienții de salarizare propuși pentru profesorii cu experiență și modificările aduse indemnizației pentru dirigenție.