 „Dreptul de a fi uitat”. Germania pregătește o lege care le-ar permite supraviețuitorilor cancerului să o ia de la capăt fără discriminare | adevarul.ro
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„Dreptul de a fi uitat”. Germania pregătește o lege care le-ar permite supraviețuitorilor cancerului să o ia de la capăt fără discriminare

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Politicieni germani care au trecut prin lupta cu cancerul promovează o inițiativă legislativă menită să protejeze persoanele care s-au vindecat de discriminarea cu care se confruntă după încheierea tratamentului.

Foștii pacienți oncologici ar scăpa de obligația declarării unui diagnostic vechi FOTO Shutterstock
Foștii pacienți oncologici ar scăpa de obligația declarării unui diagnostic vechi FOTO Shutterstock

Propunerea se bazează pe conceptul „dreptul de a fi uitat” și vizează accesul la credite bancare, asigurări, locuri de muncă sau proceduri de adopție, potrivit The Guardian.

Măsura este susținută de Partidul Social-Democrat (SPD), aflat la guvernare, și ar urma să permită foștilor pacienți oncologici să nu mai fie obligați să declare un diagnostic vechi de cancer după expirarea unei perioade considerate sigură din punct de vedere medical, de regulă cinci ani de remisie.

Printre cei care susțin proiectului se numără și deputatul Adis Ahmetović, care a dezvăluit că a fost diagnosticat cu limfom, dar și Manuela Schwesig, premierul landului Mecklenburg-Pomerania Occidentală și supraviețuitoare a cancerului de sân.

Schwesig a declarat că foștii pacienți trebuie să poată să își refacă viața normal, inclusiv să cumpere o locuință sau să întemeieze o familie, așa cum se întâmplă deja în alte state europene.

Și liderul SPD, Lars Klingbeil, care a învins cancerul de limbă, susține inițiativa, afirmând că persoanele care au depășit boala trebuie să își poată construi viitorul fără bariere sociale sau economice.

Petiție cu peste 55.000 de semnături

Propunerea legislativă beneficiază și de sprijinul organizațiilor pentru drepturile pacienților. O petiție lansată în acest sens a strâns peste 55.000 de semnături, iar datele invocate de social-democrați arată că 77% dintre persoanele declarate vindecate medical de cancer întâmpină dificultăți atunci când încearcă să încheie polițe private de asigurare.

Asiguratorii susțin că riscurile medicale trebuie evaluate individual

Proiectul este însă privit cu rezerve de sectorul asigurărilor. Reprezentanții industriei susțin că riscurile medicale trebuie evaluate individual și avertizează că unele persoane pot continua să prezinte complicații sau riscuri de recidivă chiar și după încheierea tratamentului.

Societatea Europeană de Oncologie Medicală susține introducerea unui standard comun privind accesul supraviețuitorilor cancerului la servicii financiare, bazat pe o perioadă minimă de cinci ani de remisie. Organizația subliniază că, doar 11 state membre ale Uniunii Europene au adoptat până acum măsuri legislative specifice de protecție a foștilor pacienți oncologici împotriva discriminării financiare.

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