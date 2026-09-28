Bloomberg, despre metoda României de a atrage bani de la populație: „Donează sânge, cumpără titluri de stat”

Bloomberg a scris despre metoda României „pentru a atrage bani de la populație și, în același timp, pentru a încuraja donarea de sânge”, mai exact despre posibilitatea ca donatorii să cumpere titluri de stat cu dobânzi de peste 7%, cu aproximativ un punct procentual peste randamentele oferite în mod obișnuit investitorilor de retail.

Foto: Costiuc Petrică

Site-ul american a scris despre cazul lui Ionuț Nedelea, în vârstă de 46 de ani, manager de proiect care donează sânge de câteva ori pe an.â

Ulterior, în contul său de brokeraj intră și certificatul de donator, ceea ce-i oferă posibilitatea de a cumpăra titluri de stat românești care oferă dobânzi majorate, de peste 7%.

„Poți pierde jumătate de zi pentru donarea propriu-zisă, dar merită în mod clar”, a declarat Nedelea.

Publicația adaugă că programul a atras aproximativ 2,8 miliarde de lei de la începutul anului 2025, de la zeci de mii de investitori individuali.

România face parte dintr-un efort internațional, alături de Italia, Japonia și Brazilia, de a atrage populația către titlurile de stat, în contextul creșterii datoriilor guvernamentale. În România, investitorii de retail asigură aproape o cincime din necesarul total de împrumuturi al guvernului.

„Orice contribuție, oricât de mică, ajută”, a declarat Moritz Kraemer, economist-șef al băncii germane Landesbank Baden-Wuerttemberg și fost director pentru ratinguri la S&P Global.

„Guvernele încearcă să atragă orice sursă de credit pe care o pot obține.”

Investitorii de retail sunt considerați mai atractivi pentru guverne deoarece tind să păstreze titlurile de stat, spre deosebire de investitorii instituționali, care pot retrage rapid capitalul în perioade de turbulențe.

În 2024, gospodăriile dețineau 11% din datoria guvernamentală în țările monitorizate de OCDE, mai mult decât dublu față de 2021.

În Japonia, vânzările de titluri către populație au ajuns la un record de 5,14 trilioane de yeni (aproximativ 28,6 miliarde de euro) în perioada aprilie-septembrie, cu 84% mai mult decât în anul precedent.

Autoritățile folosesc inclusiv campanii de marketing și analizează facilități fiscale pentru aceste investiții.

Atragerea populației are însă și costuri pentru guverne, care trebuie uneori să ofere dobânzi mai mari sau facilități fiscale.

Cum a fost lansat programul „România are sânge de rocker”

Criticii susțin că sumele atrase sunt prea mici pentru a reduce semnificativ deficitele, iar retragerea economiilor din bănci pentru cumpărarea de titluri de stat poate crea riscuri pentru sistemul bancar și stabilitatea financiară.

„Nu mi se pare că merită”, a declarat Sunil Krishnan, șeful diviziei multi-active de la Aviva Investors. „Nu mai este o sursă ieftină de finanțare.”

În România, țara care a înregistrat anul trecut cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană, șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu, susține că beneficiile sociale justifică costurile suplimentare ale titlurilor de stat oferite donatorilor de sânge.

Programul a fost lansat în 2023, sub forma unei campanii derulate împreună cu Morning Glory și Rock FM, cu sprijinul Centrului de Transfuzie Sanguină București.

Potrivit Agerpres, prima ediție s-a desfășurat între 27 martie și 10 aprilie 2023, iar pentru donatorii de sânge a fost creată o tranșă specială de titluri de stat în lei, cu scadența la un an și dobândă de 7,7%, cea mai mare din acea ediție.

Pragul minim de subscriere pentru donatori a fost redus de la 5.000 de lei la 500 de lei.

„Scopul nostru nu este să-i îmbogățim pe unii oameni, ci să sprijinim donarea de sânge”, a declarat Nanu într-un interviu.

Laviniu Beze, președintele unei asociații românești de investitori de retail, este unul dintre cei care răspund apelului. El donează sânge de patru ori pe an pentru a putea cumpăra mai multe titluri de stat, care reprezintă acum 40% din portofoliul său.

„Am tranzacționarea în sânge”, a spus el. „Ca investitor, chiar dacă primești cu un punct procentual mai mult, bineînțeles că trebuie să profiți de acest lucru.”