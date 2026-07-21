Analiză Românii renunță, deocamdată, la cumpărarea unei locuințe. Cererea de chirii este în creștere

Piața rezidențială din România pare să intre într-o nouă etapă. După câțiva ani în care cererea ridicată și oferta limitată au favorizat vânzătorii, primele șase luni din 2026 indică o schimbare de ritm: cumpărătorii sunt mai prudenți, negociază mai mult și își acordă mai mult timp pentru a lua o decizie, în timp ce interesul pentru locuințele disponibile spre închiriere continuă să crească.

Datele oficiale din piață indică o perioadă de ajustare, în care tranzacțiile au un ritm mai moderat față de anul trecut, pe fondul costurilor încă ridicate de finanțare și al unei analize mai atente din partea cumpărătorilor.

Vânzările nu se prăbușesc, dar cumpărătorii nu se mai grăbesc

Potrivit Barometrului Imobiliar REMAX România pentru primul semestru din 2026, volumul tranzacțiilor intermediate de companie a rămas similar celui din aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce valoarea comisioanelor a crescut cu aproximativ 3%.

Datele indică însă o schimbare importantă în comportamentul cumpărătorilor. Aceștia analizează mai atent proprietățile, compară mai multe oferte și negociază mai mult înainte de a lua o decizie.

Specialiștii din piață explică această evoluție prin contextul economic incert, costurile încă ridicate de finanțare și creșterea ofertei disponibile la vânzare. Cu mai multe proprietăți pe piață, cumpărătorii nu mai sunt presați să decidă rapid.

Interesul rămâne concentrat asupra apartamentelor vechi cu două camere și asupra zonelor semicentrale sau bine conectate la infrastructura urbană, unde cumpărătorii caută un echilibru între preț, accesibilitate și calitatea zonei.

Piața rămâne funcțională, iar deciziile se iau mai lent

Daniel Crainic, director în cadrul Imobiliare.ro, spune că temperarea tranzacțiilor trebuie privită în contextul mai larg al pieței.

„Datele din primele luni ale anului arată într-adevăr o temperare a ritmului tranzacțiilor comparativ cu 2025, însă este important să privim aceste evoluții în context. Piața rezidențială din România rămâne una funcțională și relativ echilibrată”, a declarat Daniel Crainic pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, reducerea ritmului tranzacțiilor este însoțită și de o ajustare a ofertei noi, dezvoltatorii adaptându-și strategiile.

„Cererea s-a mai temperat, dar și oferta nouă este mai redusă, iar dezvoltatorii și-au adaptat ritmul de lansare și etapizare a proiectelor, ceea ce contribuie la menținerea acestui echilibru”, a explicat el.

Crainic arată că accesibilitatea locuințelor permite în continuare realizarea tranzacțiilor, însă costurile de finanțare îi determină pe unii cumpărători să amâne momentul achiziției.

„O parte dintre aceștia aleg temporar piața închirierilor, ceea ce explică și dinamica pozitivă din acest segment, însă nevoia de locuire nu a dispărut, ci continuă să susțină cererea pe termen mediu și lung”, a declarat Crainic pentru „Adevărul”.

Potrivit acestuia, diferențele față de anul trecut se reduc treptat.

„Observăm că, de la o lună la alta, volumul tranzacțiilor recuperează treptat decalajul față de anul trecut. Diferențele sunt tot mai mici, ceea ce indică o revenire progresivă către nivelurile din 2025, nu o deteriorare a pieței”, a mai spus specialistul.

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Datele oficiale confirmă un început de an mai lent

Statisticile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) arată că începutul lui 2026 a fost sub nivelul aceleiași perioade din 2025.

În ianuarie au fost tranzacționate 24.598 de imobile, cu peste 6.200 mai puține decât în ianuarie 2025. În februarie și martie piața a rămas sub nivelul anului precedent, iar în aprilie au fost înregistrate 48.135 de tranzacții, cu aproape 1.800 mai puține decât în aprilie 2025.

În mai au fost tranzacționate 50.314 imobile, cu 420 mai puține decât în aceeași lună a anului trecut.

Primele semne de revenire au apărut în iunie, când la nivel național au fost înregistrate 51.808 tranzacții, peste nivelul lunii precedente și peste cel din iunie 2025.

Piața chiriilor câștigă teren

În timp ce pe segmentul vânzărilor cumpărătorii analizează mai mult înainte de a semna un contract, piața închirierilor a devenit mai activă.

Potrivit Storia, în luna iunie numărul contactărilor pentru anunțurile de închiriere a crescut cu 12% față de luna mai, iar numărul vizualizărilor a urcat cu 6% față de luna precedentă și cu 2% comparativ cu iunie 2025.

Creșterea interesului nu a fost însă însoțită de o majorare semnificativă a chiriilor. La nivel național, chiria medie solicitată a rămas la 531 de euro, aproximativ la același nivel cu cel din iunie 2025.

Creditele ipotecare influențează decizia de cumpărare

Unul dintre factorii care explică schimbarea de comportament este costul finanțării.

Deși dobânzile au început să se stabilizeze, creditarea rămâne mai scumpă decât în perioada 2020–2021. IRCC continuă să se situeze în jurul valorii de 5,5%, iar impactul reducerilor recente asupra ratelor lunare este limitat pentru multe credite ipotecare.

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În acest context, cumpărătorii analizează mai atent costul total al unei achiziții: avansul necesar, rata lunară, taxele și cheltuielile asociate. Iar pentru cei care nu consideră momentul potrivit pentru o achiziție, închirierea devine o soluție temporară.

De la piața vânzătorului la piața cumpărătorului

Evoluțiile din 2026 schimbă treptat raportul de forțe dintre vânzători și cumpărători.

În ultimii ani, oferta limitată și cererea ridicată obligau cumpărătorii să ia decizii rapide. În prezent, oferta mai mare de proprietăți și ritmul mai lent al tranzacțiilor le oferă acestora mai mult spațiu pentru comparație și negociere.

Această schimbare nu înseamnă automat o scădere a prețurilor, ci o modificare a modului în care se încheie tranzacțiile. Proprietățile corect evaluate și bine poziționate continuă să atragă interes, în timp ce locuințele supraevaluate pot rămâne mai mult timp pe piață. Piața rezidențială nu pare să traverseze o perioadă de blocaj, ci una în care cumpărătorii, dezvoltatorii și proprietarii își ajustează așteptările la noile condiții economice.