De la 1 ianuarie 2027, pensiile ar urma să fie majorate din nou potrivit mecanismului de indexare prevăzut de noua lege a pensiilor, după ce Valoarea Punctului de Referință a fost menținută la 81 de lei în 2025 și 2026.

Valoarea punctului de referință ar trebui majorată de la 1 ianuarie 2027 Foto: arhivă

Cât va fi însă creșterea pensiilor depinde de formula prevăzută de lege, de evoluția inflației și a salariilor, dar și de modul în care autoritățile vor decide să aplice mecanismul în bugetul pentru anul viitor.

Cum se calculează pensia după noua lege

De la intrarea în vigoare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, în septembrie 2024, pensia se calculează prin înmulțirea numărului total de puncte realizate de pensionar cu Valoarea Punctului de Referință, prescurtat VPR.

La momentul intrării în vigoare a legii, VPR a fost stabilit la 81 de lei. Valoarea nu reprezintă suma pe care o primește fiecare pensionar și nici o pensie minimă, ci este valoarea utilizată în formula de calcul a pensiei.

Astfel, pentru un pensionar care are 40 de puncte, calculul pornind de la VPR-ul de 81 de lei înseamnă 40 × 81 de lei, respectiv 3.240 de lei. Dacă VPR crește, iar numărul de puncte rămâne același, crește proporțional și pensia rezultată din formula de calcul.

De aceea, discuția despre pensiile din 2027 este, în primul rând, o discuție despre ce se va întâmpla cu această valoare de referință.

De ce a rămas valoarea la 81 de lei

Noua lege a pensiilor prevedea inițial ca Valoarea Punctului de Referință să fie majorată anual, în luna ianuarie, începând cu anul următor intrării în vigoare a legii.

Formula prevăzută de lege combină două elemente: rata medie anuală a inflației și 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Pentru calcul sunt folosiți indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică.

Mecanismul nu a fost însă aplicat în 2025. Prin OUG nr. 156/2024, VPR a fost menținut la 81 de lei pentru anul 2025.

Același lucru s-a întâmplat și în 2026. Legea nr. 141/2025 prevede că, pe parcursul anului 2026, VPR se menține la 81 de lei, iar prevederile privind actualizarea anuală se aplică începând cu anul 2027.

Prin urmare, valoarea de 81 de lei stabilită în septembrie 2024 a rămas neschimbată în 2025 și 2026.

Ce prevede legea pentru 2027

În forma actuală a legislației, mecanismul de actualizare a VPR revine începând cu anul 2027.

Dacă prevederile actuale rămân în vigoare, în luna ianuarie ar urma să fie aplicată formula prevăzută de Legea nr. 360/2023.

Formula este:

rata medie anuală a inflației + 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Legea stabilește și ce se întâmplă atunci când unul dintre indicatori este negativ. Dacă unul dintre cei doi indicatori are valoare negativă, la stabilirea VPR se utilizează indicatorul pozitiv, iar dacă ambii sunt negativi, se păstrează ultima valoare a VPR.

Prin urmare, pentru 2027 nu este suficient să fie urmărită doar inflația. Și evoluția reală a salariilor intră în calcul.

Cu cât ar putea crește pensiile în 2027

În acest moment nu există un procent final care să poată fi prezentat drept majorarea oficială a pensiilor pentru 2027.

În spațiul public au apărut estimări privind o creștere de aproximativ 7-8%, însă acestea sunt estimări și nu reprezintă încă procentul oficial al indexării pentru 2027.

Pentru stabilirea valorii efective trebuie aplicată formula prevăzută de lege pe baza indicatorilor care intră în calcul.

De exemplu, dacă majorarea rezultată din formula legală ar fi de 7%, valoarea punctului de referință ar crește de la 81 de lei la aproximativ 86,67 lei.

Dacă majorarea ar fi de 8%, VPR ar ajunge la aproximativ 87,48 lei.

Aceste valori sunt doar exemple matematice și nu reprezintă valorile stabilite oficial pentru 2027.

Cum se vede majorarea în pensia lunară

Pentru că pensia se calculează în funcție de numărul total de puncte, aceeași creștere procentuală a VPR produce o creștere procentuală similară a pensiei calculate prin această formulă, dacă numărul de puncte rămâne neschimbat.

La un VPR de 81 de lei:

20 de puncte înseamnă 1.620 de lei;

30 de puncte înseamnă 2.430 de lei;

40 de puncte înseamnă 3.240 de lei;

50 de puncte înseamnă 4.050 de lei.

Dacă VPR ar fi majorat cu 7%, iar noua valoare ar fi 86,67 lei:

20 de puncte – aproximativ 1.733 de lei;

30 de puncte – aproximativ 2.600 de lei;

40 de puncte – aproximativ 3.467 de lei;

50 de puncte – aproximativ 4.334 de lei.

Exemplele arată de ce valoarea punctului de referință este atât de importantă: o modificare a acestui indicator se transmite în cuantumul pensiei prin numărul de puncte pe care îl are fiecare pensionar.

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De ce nu putem spune încă exact cât va primi fiecare pensionar

O eventuală majorare a VPR nu înseamnă că fiecare pensionar va primi aceeași sumă în plus.

Creșterea în lei depinde de pensia fiecăruia și, implicit, de numărul total de puncte acumulat. Un pensionar cu 20 de puncte și unul cu 50 de puncte vor beneficia de aceeași majorare procentuală a valorii punctului, dar diferența în lei va fi mai mare pentru cel cu mai multe puncte.

În plus, pensia efectiv încasată poate fi influențată și de alte reguli fiscale aplicabile veniturilor din pensii. Prin urmare, o creștere a cuantumului brut al pensiei nu trebuie confundată automat cu aceeași creștere a sumei nete încasate.

Formula nu este același lucru cu o garanție că pensiile vor crește automat

Există aici o diferență importantă între ceea ce prevede legea și ceea ce se va întâmpla efectiv la începutul lui 2027.

În forma actuală a legii, mecanismul de actualizare a VPR este prevăzut să se aplice din 2027. Însă precedentul ultimilor doi ani arată că acest mecanism poate fi modificat printr-un act normativ.

În 2025 și 2026, autoritățile au intervenit asupra calendarului prevăzut inițial de Legea nr. 360/2023, iar VPR a fost menținut la 81 de lei.

De aceea, în septembrie 2026, formularea corectă este că legea prevede revenirea la mecanismul de indexare în 2027, nu că procentul majorării este deja stabilit și garantat.

Ce se va întâmpla dacă formula este aplicată

În cazul în care mecanismul din lege va fi aplicat fără o nouă modificare, primul pas va fi stabilirea procentului rezultat din formula legală.

Se va porni de la rata medie anuală a inflației și de la creșterea reală a câștigului salarial mediu brut, iar 50% din această creștere reală se va adăuga ratei inflației.

Noul procent va determina noua Valoare a Punctului de Referință, iar aceasta va fi utilizată în formula de calcul a pensiilor.

Practic, traseul este:

indicatorii economici → procentul de majorare → noua Valoare a Punctului de Referință → pensia calculată pentru fiecare pensionar.

De ce contează bugetul pentru pensiile din 2027

Discuția despre indexarea din 2027 nu se poartă doar în jurul formulei din Legea pensiilor, ci și în jurul banilor necesari pentru aplicarea ei.

La începutul lunii septembrie, ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că nu există un impediment din partea Bruxelles-ului pentru indexarea pensiilor, problema fiind legată de construirea unui buget pentru 2027 care să poată susține cheltuiala.

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Prin urmare, pentru pensionari sunt importante două lucruri distincte: ce prevede legea și ce va fi prevăzut în bugetul pentru anul viitor.

Actuala legislație indică revenirea la formula de indexare, însă o nouă intervenție legislativă ar putea modifica din nou calendarul.

1 ianuarie 2027, data urmărită de pensionari

După doi ani în care VPR a fost menținut la 81 de lei, începutul anului 2027 este următorul moment la care ar trebui să se vadă efectul formulei prevăzute de noua lege.

Pentru moment, însă, sunt cunoscute mecanismul și regulile de calcul, nu și rezultatul final.

Valoarea Punctului de Referință este în prezent 81 de lei. Legea prevede reluarea actualizării în 2027. Formula este stabilită. Procentul efectiv urmează să rezulte din indicatorii economici utilizați pentru calcul, iar aplicarea mecanismului depinde de menținerea cadrului legislativ actual.

Pentru pensionari, diferența dintre 81 de lei și viitoarea valoare a punctului de referință nu este doar o modificare a unei valori din lege. Este valoarea care, înmulțită cu numărul de puncte acumulat de fiecare persoană, determină cuantumul pensiei.