Miercuri, 5 Noiembrie 2025
Adevărul
Indignare în Italia stârnită de mesajul ministrului Salvini după moartea muncitorului român: „La 66 de ani, trebuia să se joace cu nepoții”

Publicat:
Ultima actualizare:

Mesajul de condoleanțe transmis de ministrul italian al Infrastructurii, Matteo Salvini, după moartea muncitorului român Octav Stroici pe un șantier din Roma, a stârnit un val de indignare în Italia.

Matteo Salvini, criticat dur după mesajul de condoleanţe. FOTO: EPA-EFE
Moartea tragică a muncitorului român Octav Stroici, prins sub dărâmăturile Turnului Conti din Roma, a declanșat o furtună de reacții în Italia, după ce ministrul Infrastructurii şi liderul formaţiunii La Lega, Matteo Salvini, a postat un mesajul de condoleanțe.

Liderul formațiunii la Lega a transmis pe Facebook „condoleanțe pentru dispariția lui Octay Stroici” - folosind greșit prenumele victimei - și le-a mulțumit celor „140 de pompieri care au încercat fără oprire să-l salveze”.

Postarea, menită inițial să exprime compasiune, nu a făcut decât să stârnească revolta italienilor, care au lăsat peste 11.000 de comentarii și au acuzat ipocrizia clasei politice și incoerența politicilor privind vârsta de pensionare.

Cun comentează italienii

„La 66 de ani, un om ar trebui să fie acasă, să se joace cu nepoții, nu să moară pe un șantier”, a scris Roberto Pace, unul dintre utilizatorii a cărui reacție a fost intens distribuită.

O altă voce, Adriana Palumbo, a denunțat politica actuală a guvernului: „Ați tot mărit vârsta de pensionare și acel biet om de 66 de ani și-a pierdut viața. E rușinos! Orice om ar trebui să se oprească din muncă la 60 de ani.”

Octav Stroici, românul care a murit la Roma după prăbușirea turrnului medieval FOTO Profimedia

Reacțiile au devenit tot mai emoționale și virulente. Francesca Benazzi a publicat un mesaj lung și dur:

„O durere atât de imensă, nu se poate muri așa! După 11 ore de suferință și la 66 de ani. Să mori pentru o bucată de pâine... nu este demn de o națiune ca a noastră! AJUNGE!!! Munca trebuie să se desfășoare în condiții de siguranță și legalitate. [...] Mâine, cei care îmbrățișează cu milă vor sta la masă cu cei dragi, în timp ce familia acestui martir al muncii va avea un loc gol în fața lor. O rugăciune.”

Citește și: Cine este muncitorul român scos de sub dărâmături, după prăbuşirea Torre dei Conti din Roma. Soţia sa nu s-a mişcat de la faţa locului până când nu a fost urcat în ambulanţă

Mulți i-au reproșat direct lui Salvini promisiunile electorale neîndeplinite.

„În 2022 promiteai că vei aboli legea Fornero, iar azi ați mai crescut vârsta de pensionare cu trei luni. Schimbați locurile: voi la muncă și muncitorii în Parlament, poate atunci înțelegeți ce înseamnă oboseala”, a comentat Michele Miglionico.

„Suntem obligați să muncim la o vârstă la care n-ar trebui să o facem. Câtă ipocrizie în condoleanțele celor care tot ei cresc vârsta de pensionare!”, a scris Daniela Puzzello.

Unii au cerut schimbări radicale:

„Un om nu trebuie să fie pe un șantier la aproape 70 de ani. Rușine!”, a transmis Tramonti Biagio.

„Condoleanțe familiei, dar e rușinos ca un om să moară muncind pentru o pâine”, a adăugat Cinzia Cinzia.

Alți utilizatori l-au acuzat pe Matteo Salvini că se foloseşte de această tragedie pentu propria imagine.

„Domnule Salvini, acest mesaj de condoleanțe pare făcut pentru capital politic. Uneori, tăcerea e o dovadă de rafinament”, a comentat Paola Testa.

Grupul civic „Padri in Movimento” a publicat, la rândul său, un mesaj viral sub postarea ministrului:

„Octav Stroici nu era un privilegiat, ci un om zdrobit de un sistem care nu-și protejează muncitorii vârstnici. A murit sub ruine pentru că acest stat îi face sclavi ai muncii. Nu vrem lacrimi și comemorări, vrem justiție și siguranță pentru cei care mor muncind.”

Reproșurile au continuat: „Este numai vina voastră, că continuați să creșteți vârsta de pensionare, în timp ce voi vă pensionați frumos și tineri, cu o pensie de aur!”, a scris Valentina Milano. „Voi, politicienilor, duceți-vă și faceți ceva, apoi mai vorbim!”, a adăugat altcineva.

Printre puținele mesaje favorabile, un susținător al Ligii, Gilberto Giani, l-a încurajat pe ministru „să nu cedeze pe tema pensionării”, dar a recunoscut că „generația anilor ’60 este epuizată fizic și mental”.

În ultimele ore, sute de comentarii au cerut o reformă reală a sistemului de pensii și condiții mai sigure de muncă.

„Muncitorii morţi nu mai au nevoie de condoleanțe, ci de dreptate”, a scris un alt utilizator, sintetizând indignarea publică.

