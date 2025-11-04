search
Ultimele clipe ale românului prins sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti: „Grăbește-te, nu știu cât timp mai pot rezista”

Octav Stroici a comunicat cu pompierii care încercau să ajungă la el, strigând din întuneric în timp ce echipele de salvare îi coborau o mască de oxigen. Ultimele sale cuvinte au fost: „Grăbește-te, nu știu cât timp mai pot rezista, salvați-mă”. Bărbatul, în vârstă de 66 de ani, mai avea doar un an până la pensionare. 

Octav Stroici a murit sub dărâmăturile turnului Torre dei Conti FOTO: Facebook
Originar din Suceava, Octav locuia împreună cu soția și fiica sa în Monterotondo, lângă Roma. El făcea parte din echipa care lucra la restaurarea turnului Torre dei Conti, a cărui porțiune s-a prăbușit luni dimineață.

Ultimele sale cuvinte au fost transmise salvatorilor printr-o mască de oxigen, fiind o sursă de încurajare pentru pompierii care săpau chiar și cu mâinile goale pentru a ajunge la el.   „Grăbește-te, nu știu cât timp mai pot rezista, salvați-mă”, a reușit să spună românulDupă 11 ore de eforturi intense, echipele de salvare au reușit să extragă corpul rănit al lui Octav printr-o gaură foarte îngustă, relatează cotidianul italian La Repubblica.

Imediat ce a fost urcat în ambulanță, bărbatul a primit masaj cardiac. „Să sperăm”, i-au spus medicii. Starea lui rămânea critică, în ciuda reușitei impresionante a echipelor de salvare, care au lucrat până târziu în noapte folosind drone și utilaje de îndepărtare a molozului, riscul prăbușirii suplimentare fiind constant. „O singură mișcare greșită și totul se prăbușește”, a recunoscut unul dintre salvatori.

Tragedia și contextul lucrărilor

Porțiunea turnului Torre dei Conti, situat lângă Colosseum, s-a prăbușit luni, în jurul orei 11:30, în timpul lucrărilor de restaurare. Alți trei muncitori, inclusiv un român de 48 de ani, au fost inițial blocați la nivelul superior al clădirii, dar au fost salvați. Românul de 48 de ani a suferit răni ușoare și se află în afara oricărui pericol.

Turnul Torre dei Conti, înalt de 29 de metri și situat pe Via dei Fori Imperiali, fusese odată sediu al primăriei și se află acum într-un proiect de restaurare de patru ani, ce urma să fie finalizat anul viitor.

Octav Stroici ar fi putut solicita șomaj, dar a continuat să muncească, iar tragedia a venit la doar un an înainte de pensionare.

Societate

