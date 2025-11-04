Video Zi de doliu la Roma după moartea muncitorului român prins sub dărâmături la Torre dei Conti

Primarul Romei, Roberto Gualtieri, a declarat ziua de 5 noiembrie drept zi de doliu oficial, în semn de respect pentru Octav Stroici, muncitorul român în vârstă de 66 de ani care a murit în timpul lucrărilor de restaurare la Torre dei Conti, în apropierea Forumurilor Imperiale.

„Sunt aici astăzi pentru a-mi exprima condoleanțele personale, în numele întregii administrații și al întregului oraș, deoarece locuitorii Romei au fost profund afectați de această tragedie, de pierderea acestui muncitor. Din acest motiv am declarat și o zi de doliu pentru mâine, ceea ce cred că este potrivi. (...)La cererea soției și a familiei sale, înmormântarea lui Octav Stroici va avea loc în România”, a spus primarul Romei, Roberto Gualtieri, după ce a depus un buchet de flori la Torre dei Conti, scrie RaiNews.

Autoritățile locale au transmis că steagurile clădirilor municipale vor fi coborâte în bernă, iar orașul se solidarizează cu familia și colegii victimei.

Procuratura din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă, după ce Stroici a fost prins sub dărâmături timp de 11 ore și a decedat ulterior la spital. Mai mulți muncitori au fost răniți în accident, iar zona prăbușirii a fost izolată. Ancheta va include și autopsia victimei.

Din motive de siguranță, parada aeriană Frecce Tricolori, programată în cadrul ceremoniei de depunere a coroanei de lauri de către președintele Sergio Mattarella, a fost anulată.

În memoria lui Octav Stroici, sindicatele CGIL, CISL și UIL din Roma și Lazio au anunțat o procesiune cu torțe, ce va avea loc în seara zilei de 4 noiembrie, la ora 18:00, la Forumurile Imperiale.

Reprezentanții sindicatelor au subliniat că tragedia reprezintă o alarmă pentru securitatea muncitorilor și că astfel de accidente nu ar trebui să se mai repete.