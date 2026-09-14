Înalta Curte anunță că o judecătoare din Galați a fost exclusă din magistratură după ce a amânat pronunțarea în 387 de dosare

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a transmis luni, 14 septembrie, că o judecătoare din Galați a fost exclusă definitiv din magistratură, după ce a amânat în mod repetat și fără motive scuzabile pronunțarea în 387 de cauze civile, în unele cazuri cu până la 381 de zile.

Foto: ÎCCJ

„Astăzi, 14 septembrie 2026, Completul de 5 judecători în materie civilă a judecat, în dosarul nr. 1058/1/2026, recursul declarat de recurenta Stoica Daniela Marilena împotriva hotărârii nr. 4J din 6 mai 2026, pronunțată de Secția pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii în dosarul nr. 15/J/2025.

Prin hotărârea atacată, doamna judecător a fost sancționată disciplinar cu «excluderea din magistratură», în temeiul art. 273 lit. f) din Legea nr. 303/2022”, transmite ÎCCJ într-un comunicat.

ÎCCJ a respins recursul ca nefondat, stabilind că judecătoarea a încălcat în mod repetat regulile privind soluționarea cu celeritate a cauzelor.

Judecătoarea a amânat pronunțarea în 387 de cauze civile, uneori cu până la 381 de zile, fără motive care să justifice întârzierile. Ea mai fusese sancționată disciplinar anterior pentru o conduită similară, dar și pentru atitudini nedemne în timpul serviciului.

„Prin decizia Înaltei Curți, care confirmă definitiv sancțiunea disciplinară aplicată de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, se reafirmă jurisprudența constantă în materie disciplinară, în sensul că magistrații trebuie să își îndeplinească cu diligență îndatoririle profesionale.

O justiție întârziată, în lipsa unor argumente obiective și rezonabile, creează potențialul inducerii în societate a sentimentului de injustiție și erodează încrederea publică în sistemul judiciar.”

Cum s-a apărat judecătoarea

Potrivit publicației Viața Liberă, Daniela-Marilena Stoica a susținut că un cumul de factori a dus la situația respectivă: volum mare de activitate și complexitate ridicată a cauzelor care i-au fost repartizate, lipsă de experiență în materie civilă, precum și existența unor probleme personale și de sănătate. Membrii comisiei nu s-au lăsat însă convinşi.

„Secția a reținut că aspectele invocate de pârâtă nu constituie cauze exoneratoare de răspundere disciplinară în condițiile, în care modul de lucru adoptat de doamna judecător este contrar dispozițiilor legale şi regulamentare.

De asemenea, nici volumul de activitate nu poate constitui o cauză de înlăturare a răspunderii disciplinare, în condițiile în care pârâta a avut un volum de muncă comparabil cu cel înregistrat de ceilalți judecători din cadrul Judecătoriei Galaţi - Secţia civilă, încadrându-se în media înregistrată la nivelul secției”, se arată în motivarea CSM.