„Proba este mai tare decât puterea". Mihail Udroiu, fost judecător al ÎCCJ, vorbește despre presiunile care amenință Justiția

Justiția trebuie să rămână ancorată în probe și în respectarea garanțiilor constituționale, indiferent de contextul politic sau de presiunea publică, atrage atenția Mihail Udroiu, fost judecător al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Într-un amplu interviu acordat Q Magazine, Mihail Udroiu vorbește despre scăderea încrederii în justiție, independența magistraților, influența serviciilor de informații, presiunea mediatică și riscurile care pot afecta statul de drept.

Potrivit fostului judecător al ÎCCJ, neîncrederea în sistem nu poate fi explicată prin opoziția dintre societate și instituții, deoarece „Sistemul nu e format dintr-o elită străină sau din extratereștri pogorâți din cer, ci este generat din rândurile poporului - deci cum e poporul, așa e și sistemul.”

Mihail Udroiu consideră că problema majoră nu este neapărat legea, ci modul în care aceasta este aplicată și percepută de cetățeni. În opinia sa, predictibilitatea este esențială pentru funcționarea unui stat de drept.

„Un cetățean, ca și un judecător, trebuie să poată ști dinainte după ce reguli va fi judecat”.

„Justiția nu garantează adevărul”

Fostul judecător vorbește și despre limitele actului de justiție și despre riscul erorilor judiciare.

„Justiția nu garantează adevărul. E doar modul prin care scădem riscul de a-l rata”, spune Mihail Udroiu, referindu-se la dosarele în care persoane au fost achitate după ani de procese și presiuni publice

Fostul magistrat avertizează că o societate începe să se degradeze atunci când acuzația devine mai puternică decât proba și când presiunea publică începe să influențeze procesul de judecată.

„Când judecătorii încep să se teamă, cetățenii au și început să piardă”

Mihai Udroiu susține că independența magistratului reprezintă o garanție pentru cetățean, nu un privilegiu al judecătorului.

În contextul discuțiilor privind anchetarea magistraților și presiunile exercitate asupra acestora, fostul judecător avertizează că simpla percepție a unei vulnerabilități poate afecta actul de justiție.

„Când judecătorii încep să se teamă, cetățenii au și început să piardă”.

În opinia sa, un magistrat nu poate judeca dosarul dacă ajunge să se întrebe dacă nu va deveni el însuși ținta unei anchete.

„Un documentar poate pune întrebări, însă nu poate emite verdicte de vinovăție”

Fostul magistrat abordează și relația dintre justiție și presă, pe care o consideră esențială într-o democrație.

El apără dreptul jurnaliștilor de a investiga activitatea sistemului judiciar, însă avertizează asupra riscului ca investigațiile să se transforme în instrumente de presiune.

„Un documentar poate pune întrebări, însă nu poate emite verdicte de vinovăție”.

Potrivit lui Udroiu, presa are rolul de a informa și de a verifica puterea, însă nu poate substitui procedurile judiciare și nici instanțele.

„Independența judecătorilor nu îi apără pe judecători”

Întrebat despre actualul președinte al Înaltei Curți, Lia Savonea, Mihail Udroiu afirmă că apreciază pozițiile acesteia privind autonomia magistratului și rolul constituțional al instanței supreme.

Fost judecător pensionat la 48 de ani, cu diurnă retroactivă de 45.600 euro și pensie specială de 23.600 lei/lună

În același context, el formulează una dintre ideile-cheie ale interviului:

„Independența judecătorilor nu îi apără pe judecători; apără cetățeni pe care încă nu îi cunoaștem”.

Potrivit fostului magistrat, o justiție cu adevărat independentă trebuie să fie ferită atât de influența politică, cât și de presiunile venite din partea parchetelor, mass-media sau opiniei publice.

„Nu am nimic împotriva unei dezbateri despre reformă”

Mihail Udroiu identifică și ceea ce consideră a fi unul dintre marile pericole actuale pentru justiție: campaniile de dezinformare și demonizarea magistraților.

„Nu am nimic împotriva unei dezbateri despre reformă; am totul împotriva unei execuții deghizate în dezbatere”.

Fostul judecător al ÎCCJ critică utilizarea unor informații scoase din context în dezbaterea publică despre salariile și pensiile magistraților și avertizează că astfel de campanii pot genera o justiție defensivă și vulnerabilă:

„A lovi un om care nu are voie să riposteze nu este curaj civic; este lașitate cu audiență”.

„Proba este mai tare decât puterea”

Privind retrospectiv cariera sa de procuror, judecător, profesor de drept și avocat, Mihail Udroiu spune că a apărat întotdeauna aceeași idee fundamentală: prezumția de nevinovăție și supremația probei.

„Informația despre un fapt care ajunge la judecător pe lângă dosar nu devine adevăr; devine otravă”, spune fostul judecător, adăugând:

„Judecătorul nu este `omul de încredere` al procurorului, ci actorul care îi pune ipoteza la îndoială”.

„Proba este mai tare decât puterea”

În prezent avocat, după ce a fost procuror, judecător și profesor de drept, Mihail Udroiu spune că întreaga sa carieră s-a construit în jurul unei idei simple: nimeni nu trebuie considerat vinovat înainte ca vinovăția să fie demonstrată.

„Proba este mai tare decât puterea”, este concluzia fostului judecător al Înaltei Curți în interviul acordat Q Magazine.

El avertizează că o democrație începe să slăbească în momentul în care garanțiile procesuale sunt privite ca obstacole și nu ca instrumente de protecție a libertății. În opinia sa, adevărata măsură a justiției nu este numărul condamnărilor, ci capacitatea de a apăra drepturile cetățeanului chiar și atunci când presiunea publică cere contrariul.