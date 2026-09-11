Judecătoarea nu trebuie să fie prietenă veche cu avocatul
O curte federală de apel din SUA a anulat o hotărâre prin care Portul Lake Charles din Louisiana fusese obligat să plătească aproape 125 de milioane de dolari companiei IFG Port Holdings, informează juridice.ro.
Judecătorii au constatat că magistrata care soluționase inițial cauza avea o relație apropiată cu avocatul principal al companiei. Aceasta nu comunicase părților toate informațiile relevante: avocatul fusese cavaler de onoare la nunta judecătoarei, iar ea oficiase nunta fiicei acestuia.
Instanța de apel a apreciat că situația putea crea îndoieli serioase asupra imparțialității judecătoarei. Litigiul privea autorizațiile necesare pentru un proiect de construire a unui terminal de export de cereale.