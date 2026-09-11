Judecătoarea nu trebuie să fie prietenă veche cu avocatul

O curte federală de apel din SUA a anulat o hotărâre prin care Portul Lake Charles din Louisiana fusese obligat să plătească aproape 125 de milioane de dolari companiei IFG Port Holdings, informează juridice.ro.

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Judecătorii au constatat că magistrata care soluționase inițial cauza avea o relație apropiată cu avocatul principal al companiei. Aceasta nu comunicase părților toate informațiile relevante: avocatul fusese cavaler de onoare la nunta judecătoarei, iar ea oficiase nunta fiicei acestuia.

Instanța de apel a apreciat că situația putea crea îndoieli serioase asupra imparțialității judecătoarei. Litigiul privea autorizațiile necesare pentru un proiect de construire a unui terminal de export de cereale.