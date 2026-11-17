Părinții care revin la serviciu înainte ca micuții lor să împlinească doi ani ar putea beneficia în continuare de suma integrală a indemnizației pentru creșterea copilului, pe lângă salariu. Proiectul de lege inițiat de deputata PNL Raluca Turcan, alături de alți parlamentari liberali, a primit vot favorabil în Comisia de muncă a Senatului.

Proiectul a primit aviz favorabil. Foto: Shutterstock

Potrivit inițiativei, părintele care decide să revină la serviciu înainte de încheierea concediului pentru creșterea copilului ar urma să primească un stimulent egal cu valoarea indemnizației pe care ar fi încasat-o dacă ar fi rămas în concediu. Sprijinul financiar va fi acordat până când copilul împlinește doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități.

În prezent, părinții care revin la muncă înainte ca bebelușul să împlinească șase luni primesc un stimulent de inserție de 1.500 de lei. Dacă se întorc mai târziu, valoarea acestuia este de 650 de lei. Indemnizația medie pentru creșterea copilului este de aproximativ 4.000 de lei, susține Raluca Turcan.

Raluca Turcan: „Părinții ar putea reveni la serviciu fără să piardă sprijinul financiar”

Deputata PNL afirmă că modificarea urmărește să încurajeze revenirea părinților pe piața muncii, în special a mamelor care doresc să își continue cariera, fără să renunțe la sprijinul financiar acordat pentru creșterea copilului.

„Sprijinim părinții și încurajăm munca. Le dăm părinților, în special mamelor care vor să își continue cariera, libertatea de a reveni la serviciu fără să piardă sprijinul financiar pentru creșterea copilului”, a transmis Raluca Turcan într-o postare pe Facebook.

Potrivit inițiatoarei, măsura ar putea aduce beneficii și bugetului de stat, prin încasarea impozitelor și contribuțiilor aferente salariilor obținute de părinții care revin mai devreme la muncă.

După avizul favorabil primit în Comisia de muncă, proiectul urmează să ajungă la vot în plenul Senatului. Raluca Turcan a cerut ca dezbaterea și votul să fie programate cât mai curând.