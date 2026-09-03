ÎCCJ prelungește cu 30 de zile arestarea preventivă pentru procurorii Gigi Ștefan și Teodor Niță și fostul consilier PSD Daniel Learciu

Înalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, 3 septembrie 2026, prelungirea cu încă 30 de zile a măsurii arestării preventive în cazul procurorilor Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță, de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, precum și în cazul lui Dumitru Daniel Learciu, fost consilier județean PSD și fost șef al Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Constanța. Cei trei sunt cercetați într-un dosar instrumentat de Parchetul General, care vizează presupuse fapte de trafic și cumpărare de influență, șantaj, abuz în serviciu și alte infracțiuni.

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Foto: arhivă

Judecătorul de drepturi și libertăți de la Înalta Curte a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală și a stabilit ca cei trei inculpați să rămână în arest preventiv în perioada 12 septembrie – 11 octombrie 2026, inclusiv.

Totodată, instanța a respins cererile formulate de Gigi Valentin Ștefan, Teodor Niță și Daniel Learciu pentru înlocuirea arestului preventiv cu arest la domiciliu sau control judiciar.

Hotărârea pronunțată joi nu este definitivă și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Acuzațiile aduse celor trei inculpați

Potrivit minutei Înaltei Curți, acuzațiile formulate în dosar au fost extinse pe parcursul anchetei.

Gigi Valentin Ștefan este cercetat în prezent pentru mai multe infracțiuni de trafic de influență, inclusiv în formă continuată. Una dintre acuzații vizează relația cu inculpatul George Dorel Popa, iar o alta îl privește pe Daniel Learciu.

În cazul relației cu Learciu sunt menționate patru acte materiale. De asemenea, anchetatorii vorbesc despre alte opt acte materiale de trafic de influență, presupus săvârșite în perioada decembrie 2025 – mai 2026, care ar privi alte persoane decât cumpărătorii de influență nominalizați distinct în dosar.

Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu, două infracțiuni de șantaj, uzurparea funcției și cercetare abuzivă.

În ceea ce îl privește pe Daniel Learciu, acesta este cercetat pentru cumpărare de influență în formă continuată, în patru acte materiale.

Dosarul a devenit public în luna mai

Ancheta a intrat în atenția publică în luna mai, când procurorii Parchetului General au efectuat percheziții și i-au reținut pe Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță.

Pe 15 mai, Înalta Curte a dispus arestarea preventivă a celor doi procurori pentru 30 de zile.

La acel moment, Gigi Valentin Ștefan, fost procuror general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și ulterior procuror general adjunct, era acuzat de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Teodor Niță era acuzat inițial de instigare la abuz în serviciu.

După arestarea celor doi, Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis suspendarea lor din funcție.