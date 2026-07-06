Procurorii constănţeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Instanța a prelungit măsura cu încă 30 de zile

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv până la mijlocul lunii august, în dosarul în care sunt acuzaţi de luare de mită.

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța vor rămâne în arest preventiv, după ce luni, 6 iulie, instanța a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind prelungirea măsurii pentru încă 30 de zile. Totodată, judecătorii au respins cererile prin care aceștia au solicitat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.

Astfel, cei doi procurori vor rămâne în arest în perioada 14 iulie - 12 august 2026, inclusiv.

„În baza art. 236 din Codul de procedură penală, admite propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor, în dosarul de urmărire penală nr. 85/76/P/2025.

(...) dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor: - ŞTEFAN GIGI VALENTIN (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, faptă prev. de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 și trafic de influenţă, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal; - NIŢĂ TEODOR (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, și şantaj, faptă prev. de art. 207 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 13 ind. 1 din Legea 78/2000 cu referire la art. 1 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14 iulie 2026 până la data de 12 august 2026, inclusiv. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulate de inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în hotărârea instanței.

Ce acuzații le aduc anchetatorii

În acest dosar, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu și șantaj. Concret, anchetatorii îl acuză că ar fi intervenit pe lângă un ofițer al ISU Constanța pentru a sprijini un om de afaceri apropiat, încercând să influenţeze modul în care urma să fie soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia. În acest dosar, el.

În ceea ce îl privește pe Gigi Valentin Ștefan, procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, ancheta vizează mai multe aspecte. Potrivit Parchetului General, în decurs de aproximativ cinci luni acesta ar fi primit în jur de 170.000 de euro, dar și diverse bunuri și servicii, în schimbul cărora ar fi promis că va interveni pe lângă magistrați, funcționari publici, polițiști și reprezentanți ai unor autorități administrative pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale și cauze administrative.

Un dosar conex îl vizează pe Daniel Learciu, şeful OJFIR

Vă reamintim că, pornind de la acuzele împotriva celor doi procurori constănţeni, a fost deschis un dosar conex în care care este cercetat și Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Constanța, aflat și el în arest preventiv.

Potrivit procurorilor, Daniel Learciu i-ar fi remis în repetate rânduri bani procurorului Gigi Valentin Ștefan, pe care acesta i-ar fi depozitat într-un dulap din birou. Anchetatorii susțin că sumele ar fi fost oferite în schimbul unor intervenții în dosare sau în situații în care fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța avea interese directe.