search
Luni, 6 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Procurorii constănţeni Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv. Instanța a prelungit măsura cu încă 30 de zile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță rămân în arest preventiv până la mijlocul lunii august, în dosarul în care sunt acuzaţi de luare de mită.

Procurorii Gigi Ștefan şi Teodor Niță rămân după gratii. /FOTO: Inquam photos / George Călin
Procurorii Gigi Ștefan şi Teodor Niță rămân după gratii. /FOTO: Inquam photos / George Călin

Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul Curții de Apel Constanța vor rămâne în arest preventiv, după ce luni, 6 iulie, instanța a admis cererea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind prelungirea măsurii pentru încă 30 de zile. Totodată, judecătorii au respins cererile prin care aceștia au solicitat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu sau cu măsura controlului judiciar.

Astfel, cei doi procurori vor rămâne în arest în perioada 14 iulie - 12 august 2026, inclusiv.

„În baza art. 236 din Codul de procedură penală, admite propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de urmărire penală, cu privire la inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor, în dosarul de urmărire penală nr. 85/76/P/2025.

(...) dispune prelungirea măsurii arestării preventive a inculpaţilor: - ŞTEFAN GIGI VALENTIN (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de trafic de influenţă, faptă prev. de art. 291 alin. (1) Cod penal raportat la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 și trafic de influenţă, în formă continuată, faptă prev. de art. 291 alin. (1) Cod penal, raportat la art. 6 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 35 alin. (1) Cod penal; - NIŢĂ TEODOR (...) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de instigare la abuz în serviciu, faptă prev. de art. 47 Cod penal raportat la art. 297 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 132 din Legea 78/2000 și art. 7 lit. b) din Legea nr. 78/2000, și şantaj, faptă prev. de art. 207 alin. 1 şi 3 Cod penal rap. la art. 13 ind. 1 din Legea 78/2000 cu referire la art. 1 alin. 1 lit. a din Legea 78/2000 pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu data de 14 iulie 2026 până la data de 12 august 2026, inclusiv. Respinge, ca neîntemeiate, cererile de înlocuire a măsurii arestului preventiv cu măsura arestului la domiciliu sau a controlului judiciar, formulate de inculpaţii Ştefan Gigi Valentin şi Niţă Teodor. În baza art. 275 alin. (3) Cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 ore de la comunicare”, se arată în hotărârea instanței.

Ce acuzații le aduc anchetatorii

În acest dosar, procurorul Teodor Niță este cercetat pentru instigare la abuz în serviciu și șantaj. Concret, anchetatorii îl acuză că ar fi intervenit pe lângă un ofițer al ISU Constanța pentru a sprijini un om de afaceri apropiat, încercând să influenţeze modul în care urma să fie soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia. În acest dosar, el.

În ceea ce îl privește pe Gigi Valentin Ștefan,  procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, ancheta vizează mai multe aspecte. Potrivit Parchetului General, în decurs de aproximativ cinci luni acesta ar fi primit în jur de 170.000 de euro, dar și diverse bunuri și servicii, în schimbul cărora ar fi promis că va interveni pe lângă magistrați, funcționari publici, polițiști și reprezentanți ai unor autorități administrative pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale și cauze administrative.

Un dosar conex îl vizează pe Daniel Learciu, şeful OJFIR

Vă reamintim că, pornind de la acuzele împotriva celor doi procurori constănţeni, a fost deschis un dosar conex în care care este cercetat și Daniel Learciu, directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Constanța, aflat și el în arest preventiv.

Potrivit procurorilor, Daniel Learciu i-ar fi remis în repetate rânduri bani procurorului Gigi Valentin Ștefan, pe care acesta i-ar fi depozitat într-un dulap din birou. Anchetatorii susțin că sumele ar fi fost oferite în schimbul unor intervenții în dosare sau în situații în care fostul vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța avea interese directe.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este un tăntălău ajuns în locuri greșite”. Senator USR, atac dur la adresa lui Nicușor Dan
digi24.ro
image
Sfere misterioase, aduse de valuri pe o plajă din Queensland. Populația a fost avertizată să nu le atingă
stirileprotv.ro
image
Efectele politicilor lui Bolojan. Consumul s-a prăbușit în România pentru a zecea lună consecutiv. Datele dezastrului, de la Institutul Național de Statistică
gandul.ro
image
Haos pe aeroporturile europene din cauza noului sistem de intrare/ieșire. Întârzieri de până la 5h
mediafax.ro
image
Istvan Kovacs, favorit să conducă finala Cupei Mondiale?! Fostul mare arbitru român, reacţie dură: „Este foarte posibil, dar tot nu şterge nenorocirile făcute!”
fanatik.ro
image
Condiția pusă de Grindeanu lui Bolojan pentru a începe negocierile privind primul premier din rotativa guvernamentală
libertatea.ro
image
Imaginea provocatoare cu care Trump o ironizează din nou pe Giorgia Meloni. „Este nevoie de un ordin de restricție”
digi24.ro
image
Donald Trump APLAUDĂ decizia care dă peste cap Mondialul: „FIFA a corectat o mare nedreptate!”
gsp.ro
image
De la Mussolini la Trump: intervențiile politice de la Cupa Mondială. ”Câștigi sau mori” + Reacția UE
digisport.ro
image
Ce înseamnă dacă plouă la botez, conform superstițiilor
click.ro
image
Imagini șocante cu o femeie care își bate fiica pe stradă, la Constanța. Când trecătorii intervin, le strigă: „Luați-o și creșteți-o!”
antena3.ro
image
Una dintre cele mai de succes companii pornite din România stă pe un munte de cash şi nu are niciun credit. Tocmai a raportat venituri de jumătate de miliard de dolari
zf.ro
image
Concedieri colective într-un județ din România. Sunt vizați 150 de angajați de la două firme
observatornews.ro
image
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
cancan.ro
image
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
newsweek.ro
image
Imagini provocatoare: Loredana a făcut show la Monaco! Prietena Simonei Halep s-a distrat de minune
prosport.ro
image
Misterul celor șase sfere metalice găsite pe o plajă: ce cred autoritățile că ar fi
playtech.ro
image
Unicul cuvânt cu care a descris iubita lui Erling Haaland prestația senzațională a atacantului, care a marcat două goluri și a eliminat Brazilia din Cupa Mondială
fanatik.ro
image
Ce autostrăzi din PNRR sunt deja pierdute. Mai sunt doar câteva săptămâni pentru salvarea proiectelor, iar Guvernul Bolojan intră în a treia lună de interimat
ziare.com
image
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului Balogun
digisport.ro
image
Unde s-a filmat Insula Iubirii 2026. Radu Valcan a publicat imagini cu locația
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată super vila în care locuiește David Popovici. Lângă locuința sa există terenuri de sport și o piscină semiolimpică / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Scandal la Cupa Mondială! Cartonașul roșu primit de americanul Folarin Balogun a fost anulat la intervenția Casei Albe
mediaflux.ro
image
A luat pauză de la fotbal! Unde s-a refugiat cea mai sexy fană din Superliga: „Îți taie respirația!”
gsp.ro
image
Coșmarul trăit de o familie de imigranți mutată de stat într-o vilă de 250.000 de lire: „O urâm! Ne e frică să ieșim din casă”
actualitate.net
image
Începe „Procesul Secolului” în Malta: Magnatul Yorgen Fenech, judecat pentru asasinarea jurnalistei Daphne Caruana Galizia
actualitate.net
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”
click.ro
image
Loredana Groza, răvășitoare în Monaco. Artista și-a surprins fanii cu imagini spectaculoase în costum de baie
click.ro
image
Cum şi-a sărbătorit Medana, soția lui Alin Oprea, băiatul? Ce a putut să-i transmită solistul de la Talisman fiului său vitreg? „Au o relație apropiată”
click.ro
Erling Haaland și Prințesa Ingrid Alexandra FOTO Instagram jpg
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!
okmagazine.ro
Placinta fara blat cu dovlecei Sursa foto shutterstock 277679408 jpg
Deliciu fără blat. Plăcinta cu dovlecei, gata cât ai clipi
clickpentrufemei.ro
Ovidiu printre sciți, pictură de Eugène Delacroix, din 1862 (© Metropolitan Museum of Art)
Un nou studiu ADN dezvăluie legăturile de rudenie între elitele scitice din întreaga stepă eurasiatică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Alice Peneacă, primele declarații după cununia civilă de la mare! Când și unde va avea loc nunta?
image
Romanița Iovan sfidează trecerea timpului! Secretul siluetei și al tenului impecabil la 61 de ani. „Mă bucur când primesc astfel de complimente”

OK! Magazine

image
Fotbalistul Erling Haaland a încălcat protocolul la întâlnirea cu viitoarea lui regină. Cum s-a lipit de ea este aproape indecent!

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift a pierdut un om drag chiar în ziua nunții! Ce mesaj i-a transmis acesta miresei, înainte să moară

Click! Sănătate

image
Ai tensiune mare? Sofia Vergara vrea să știi despre acest test de urină!