Procurorii Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță află dacă vor rămâne după gratii

Procurorii Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă de la Parchetul Curţii de Apel Constanţa, cercetaţi pentru trafic de influenţă şi instigare la abuz în serviciu, află miercuri, 10 iunie, dacă rămân în arest.

Vinerea trecută, 5 iunie, Înalta Curte de Casație și Justiție a admis propunerea Parchetului de pe lângă ÎCCJ și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv pentru cei doi. Decizia putea fi contestată în termen de 48 de ore.

Instanța a dispus ca măsura să fie prelungită pentru 30 de zile, începând cu 14 iunie 2026 și până la 13 iulie 2026 inclusiv. În document se menționează că judecătorii au „admis propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive” formulată de procurori.

Gigi Valentin Ștefan este acuzat de trafic de influență, inclusiv în formă continuată, iar Teodor Niță de instigare la abuz în serviciu.

Pe 29 mai, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate de inculpații Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță împotriva încheierii din 15 mai 2026 prin care fusese dispusă măsura arestării preventive.

Potrivit anchetei care îi vizează pe cei doi, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri. Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este însă mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative, pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative.

Acuzațiile care îl vizează pe Gigi Valentin Ștefan sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Cei doi au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori.