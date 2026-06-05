ÎCCJ a prelungit mandatele de arest preventiv pentru procurorii Teodor Niță și Gigi Valentin Ștefan

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis propunerea Parchetului de pe lângă ÎCCJ și a prelungit cu 30 de zile arestul preventiv pentru Ștefan Gigi Valentin și Niță Teodor. Măsura este valabilă în perioada 14 iunie – 13 iulie 2026. Decizia poate fi contestată în 48 de ore.

Decizia vizează dosarul de urmărire penală nr. 85/76/P/2025 și a fost luată în baza articolelor din Codul de procedură penală invocate de instanță, respectiv dispozițiile privind prelungirea arestării preventive, se arată în decizia ÎCCJ.

Instanța a dispus ca măsura să fie prelungită pentru 30 de zile, începând cu 14 iunie 2026 și până la 13 iulie 2026 inclusiv. În document se menționează că judecătorii au „admis propunerea de prelungire a măsurii arestării preventive” formulată de procurori.

Pentru Ștefan Gigi Valentin, măsura vizează acuzații de trafic de influență, inclusiv în formă continuată, în legătură cu prevederi din Codul penal și Legea nr. 78/2000. În cazul lui Niță Teodor, acuzația reținută este de instigare la abuz în serviciu.

De asemenea, instanța a stabilit că „cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia”, iar onorariile apărătorilor din oficiu, în cuantum de câte 300 de lei pentru fiecare inculpat, vor fi acoperite tot de stat.

Hotărârea a fost pronunțată în camera de consiliu la data de 5 iunie 2026 și poate fi contestată în termen de 48 de ore de la comunicare.

Amintim că pe 29 mai, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv contestațiile formulate de inculpații Gigi Valentin Ștefan și Teodor Niță împotriva încheierii din 15 mai 2026 prin care fusese dispusă măsura arestării preventive.

Potrivit anchetei care îi vizează pe cei doi, procurorul Teodor Niță ar fi intervenit pe lângă un ofițer ISU Constanța pentru a ajuta un apropiat, om de afaceri. Acuzația formulată în cazul său este de instigare la abuz în serviciu, anchetatorii susținând că Niță ar fi încercat să influențeze modul în care era soluționată o situație administrativă în beneficiul acestuia.

În cazul procurorului Gigi Valentin Ștefan, ancheta este însă mult mai amplă. Potrivit Parchetului General, acesta ar fi primit aproximativ 170.000 de euro, precum și diverse bunuri și servicii, în doar cinci luni. În schimb, ar fi promis intervenții la magistrați funcționari publici, polițiști și autorități administrative, pentru obținerea unor soluții favorabile în dosare penale sau în cauze administrative. Acuzațiile care îl vizează pe Gigi Valentin Ștefan sunt de trafic de influență și trafic de influență în formă continuată.

Cei doi au fost suspendați de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) din funcțiile de procurori.