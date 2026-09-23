Președintele Argentinei a atacat ONU la Adunarea Generală: „O organizație inutilă, care nu servește decât la a alimenta o castă de paraziți”

Javier Milei, președintele Argentinei, a lansat un atac dur la adresa Organizației Națiunilor Unite, în discursul susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Liderul ultraliberal, aliat politic al lui Donald Trump, a afirmat că ONU a devenit „o organizație inutilă, care nu servește decât la a alimenta o castă de paraziți”, relatează AFP, citată de News.ro.ca

Javier Milei, la tribuna ONU Foto: captură Youtube Sky News

Milei a acuzat instituția că și-a abandonat misiunea fundamentală:

„Cei care ar trebui să garanteze securitatea colectivă și drepturile omului au eșuat în misiunea lor, iar în loc au permis haosul, violența și terorismul internațional”, a afirmat Javier Milei.

Critici privind Insulele Falkland și inteligența artificială

Președintele argentinian a reproșat ONU că „s-a uitat în altă parte” în privința revendicării istorice a Buenos Aires asupra Insulelor Falkland (Malvine).

Milei a dedicat o parte amplă a discursului inteligenței artificiale, lăudând-o ca pe „această super inteligență, cum îi spune președintele Trump, care ne poate multiplica productivitatea în ordine de mărimi pe care nu le înțelegem încă”.

Liderul argentinian a criticat temerile legate de AI și apelurile la reglementare:

„Scenarii distopice la care se recurge de obicei pentru a insufla frica și a favoriza controlul statului”.

Javier Milei a avertizat că ideea ca statul să controleze AI este periculoasă:

„Statul nu este o creatură abstractă, ci oameni, responsabili și birocrați, iar a-i acorda controlul inovației înseamnă să li se acorde unora facultatea de a limita ceea ce pot crea alții”.

Atac la OMS și la gestionarea pandemiei

Milei a reluat criticile formulate în trecut la adresa ONU și a agențiilor sale în timpul pandemiei de COVID‑19, numind acea perioadă „o experiență globală de control social deghizată în știință”.

Președintele argentinian a acuzat Organizația Mondială a Sănătății - din care Argentina s-a retras - că a promovat „o obsesie sanitară” care ar fi restrâns drepturi fundamentale, generând „milioane de morți evitabile”.

„Există un cuvânt pentru asta: genocid”, a spus Milei.