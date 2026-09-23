Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat miercuri, 23 septembrie, de la tribuna Adunării Generale a ONU, un nou apel către comunitatea internațională pentru a menține presiunea asupra Moscovei.

Foto: captură FB Volodimir Zelenski

Liderul ucrainean a acuzat Rusia că extinde conflictul și a descris comportamentul președintelui Vladimir Putin drept o „nebunie” care „târăște lumea în războiul său”, relatează AFP, citată de Agerpres.

Zelenski a afirmat că Putin este „pacientul zero, cel de la care această idee de război continuă să se propage”, avertizând asupra implicării militarilor din zeci de state, „inclusiv Coreea de Nord”, trimiși să lupte alături de armata rusă.

„Știm că Rusia folosește cetățeni din 47 de țări în războiul său din Ucraina: Ghana, Nepal, Tadjikistan, India, Yemen, Kenya, Zimbabwe, Cuba, Belarus, Sudan, Africa de Sud și multe, multe altele”, a declarat Zelenski.

„Mai există cineva care să creadă că este rezonabil și moderat?”, a întrebat liderul de la Kiev.

„Nu-l lăsați pe Putin să vă atragă în acest război”

Volodimir Zelenski a insistat pe subiectul participării cetățenilor străini la războiul dus de Rusia în Ucraina, explicând că soldații ucraineni întâlnesc pe câmpul de luptă cetățeni ai acestor state și că Ucraina primește uneori solicitări pentru repatrierea luptătorilor străini capturați, potrivit Mediafax, care citează APA.

„Mă adresez direct fiecărui reprezentant al acestor 47 de țări: știți ce face Rusia cu oamenii voștri! Sunt cetățenii voștri, aveți grijă de ei și nu-i lăsați să ajungă pe un alt front. Nu-l lăsați pe Putin să vă atragă în acest război. Nu lăsați Rusia să-și ascundă rușinea și să plătească pentru nebunia sa cu viețile oamenilor voștri!”, a declarat Zelenski.

„Ținta noastră este capacitatea Rusiei de a finanța acest război”

Zelenski a insistat că sancțiunile internaționale sunt esențiale pentru a limita agresiunea rusă:

„Ținta noastră este capacitatea Rusiei de a finanța acest război, de a-l prelungi, de a-l face mai brutal și mai distructiv”.

Președintele ucrainean a acuzat Kremlinul că respinge orice demers diplomatic atunci când dispune de resurse financiare:

„Când Rusia are bani, spune întotdeauna nu, nu diplomației, iar aceasta este și o formă de veto împotriva păcii”, a mai spus Zelenski.

Critici la adresa Franței

Zelenski a criticat și presiunile exercitate de Paris pentru ridicarea sancțiunilor împotriva oligarhului rus Alișer Usmanov, în schimbul eliberării unui cetățean francez reținut în Azerbaidjan:

„Când cineva în lume slăbește sancțiunile împotriva oligarhilor ruși, oferă, de asemenea, mai mult timp războiului, mai mult timp lui Putin”.

liderul ucrainean a subliniat că „veniturile Rusiei trebuie, prin urmare, să rămână o țintă”, reiterând apelul la unitate internațională în fața agresiunii ruse.