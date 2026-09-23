 Absolvenții, față în față cu piața muncii. O nouă bursă, pe 9 octombrie. Ce spun datele europene despre șansele de angajare | adevarul.ro
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Absolvenții, față în față cu piața muncii. O nouă bursă, pe 9 octombrie. Ce spun datele europene despre șansele de angajare

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Mii de tineri își vor încerca norocul pentru prima dată pe piața muncii. Serviciul public de ocupare organizează, în 9 octombrie 2026, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. România are cea mai mică rată a locurilor de muncă vacante de la nivelul UE.

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Pesoanele în căutarea unui loc de muncă pot participă la bursa pentru absolvenți Foto: Alina Mitran

Intrarea tinerilor pe piața muncii rămâne dificilă în România, iar Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți vine într-un moment în care diferența față de media europeană este vizibilă.

România are doar 72,7% rată de ocupare în rândul absolvenților recenți, față de 83% media UE. În plus, 19,2% dintre tinerii români de 15-29 de ani nu sunt nici angajați, nici în educație sau formare, cea mai mare rată din UE. Peste toate, ultimele date Eurostat arată că rata locurilor de muncă vacante este de 0,5% în România, față de 2% în UE.

În acest context, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, organizată de ANOFM în prima decadă a lui octombrie, poate fi una dintre primele ocazii pentru tineri de a intra direct în contact cu angajatorii.

Mai puține locuri vacante decât în restul Europei

Pentru mii de tineri, toamna vine nu doar cu începutul unui nou an școlar sau universitar, ci și cu prima întâlnire cu piața muncii. În prima decadă a lunii octombrie, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, eveniment tradițional prin care tinerii aflați la început de drum pot intra direct în contact cu angajatorii.

Dar cât de ușor își găsește un absolvent un loc de muncă în România? Datele europene arată că tranziția de la școală la serviciu nu este la fel de simplă pentru toți tinerii, iar România se află în partea de jos a clasamentului european în ceea ce privește ocuparea absolvenților recenți.

Cele mai recente date Eurostat privind locurile de muncă vacante arată că, în trimestrul al doilea din 2026, rata locurilor de muncă vacante a fost de 2% în Uniunea Europeană și de 2,1% în zona euro.

România a avut însă o rată de numai 0,5%, cea mai mică dintre statele membre pentru care sunt disponibile date comparabile. La polul opus s-au aflat Țările de Jos, cu 4,1%, Belgia, cu 3,3%, Malta, cu 3,1%, și Austria, cu 2,9%.

România oferă oportunități de angajare, însă raportat la dimensiunea pieței muncii numărul posturilor vacante este redus în comparație cu majoritatea statelor europene. Datele Eurostat arată și domeniile în care, la nivelul Uniunii Europene, angajatorii au avut cele mai multe posturi disponibile: construcțiile, activitățile administrative și de servicii suport, industria ospitalității, dar și domeniul IT și serviciile profesionale, științifice și tehnice.

Absolvenții români, printre cei care se angajează mai greu

O altă statistică Eurostat este și mai relevantă pentru tinerii care termină acum liceul, școala profesională sau facultatea.

În 2025, rata de ocupare în UE a persoanelor cu vârste între 20 și 34 de ani care absolviseră recent o formă de învățământ liceal sau superior a fost de 83%. În România, rata a fost de 72,7%, una dintre cele mai mici din Uniunea Europeană, doar Grecia și Italia înregistrând valori mai mici. Diferența este și mai vizibilă în funcție de nivelul de educație. La nivel european, rata de ocupare a absolvenților recenți cu studii postliceale, universitare sau postuniversitare a fost de 87%, față de 77,2% pentru cei cu studii medii.

O altă statistică ne pune din nou sub reflector și arată cât de dificil se face tranziția către piața muncii. În 2025, 19,2% dintre tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani din România nu erau nici angajați, nici înscriși într-o formă de educație sau formare profesională, iar asta în timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul era de 11%. Indicatorul, cunoscut drept rata NEET, include tineri care nu lucrează și care nu participă la educație sau formare profesională. România a avut în 2025 cea mai ridicată rată NEET din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat.

Bursa locurilor de muncă, șansa de a sta față în față cu angajatorii

ANOFM organizează în octombrie, la nivel național, Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți. În cadrul burselor, absolvenții pot afla direct de la angajatori ce posturi sunt disponibile, ce calificări sunt cerute și care sunt condițiile de angajare.

Experiența edițiilor anterioare arată că astfel de întâlniri pot produce rezultate concrete, cu doi ani în urmă, spre exemplu, ANOFM raportând participarea a 6.883 de absolvenți, dintre care aproximativ jumătate (3.284) au fost selectați în vederea încadrării. La nivel național au fost oferite în schimb 28.862 de locuri de muncă, cu mult peste numărul participanților (19.388).

La Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți din 2025 au fost disponibile în toată țara 25.764 de locuri de muncă, din nou numărul participanților – 20.241 - fiind mai mic decât cel al locurilor de muncă disponibile. 8.485 de absolvenți au participat la bursa dedicată lor anul trecut (deși ANOFM menționează de fiecare dată că poate participa oricine este interesat de piața muncii), dintre aceștia 6.954 de absolvenți fiind selectați în vederea încadrării (81,96% din numărul absolvenților participanți), dublu față de numărul absolvenților participanți la ediția organizată în 2024.

Selecția candidaților, deși nu garantează angajarea, este un prim pas către o eventuală încadrare în muncă.

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