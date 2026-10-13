 Haos în centrul Capitalei: Două mașini s-au ciocnit în Pasajul Unirii, iar traficul este blocat | adevarul.ro
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Haos în centrul Capitalei: Două mașini s-au ciocnit în Pasajul Unirii, iar traficul este blocat

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Două vehicule s-au ciocnit marţi dimineaţă, 13 octombrie, în Pasajul Unirii din Capitală, şoferii fiind răniţi, anunţă Brigada de Poliţie Rutieră.

Accident în București
Una dintre mașinile implicate în accident Foto: Facebook/Info Trafic București și Ilfov

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:47, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la un accident de circulaţie care a avut loc în Pasajul Unirii. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa în Pasajul Unirii dinspre str. Colţei către bd. Mărăşeşti, din cauze ce urmează a fi stabilite în urna cercetărilor a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeaşi direcţie”, informează Brigada rutieră București.

În urma accidentului de circulaţie, cei doi şoferi au fost transportaţi la spital.

Aceştia au fost testaţi cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind „zero”.

„Cercetările sunt continuate de poliţiştii Brigăzii Rutiere pentru determinarea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul de circulaţie. Pe durata efectuării cercetării locului faptei, traficul rutier a fost restrictionat pe ambele benzi în Pasajul Unirii, dinspre str Colţei către Bulevardul Mărăşeşti”, precizează reprezentanţii Brigăzii Rutiere.

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