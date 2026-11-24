Cum prepari cornulețe de post care se topesc în gură. Ingredientul care face aluatul fraged
Cornulețele de post cu borș și ulei sunt un desert economic, preparat din ingrediente simple, fără lapte, ouă sau unt. Aluatul fraged poate fi umplut cu rahat, magiun sau gem, iar prepararea nu necesită tehnici complicate.
Unul dintre marile avantaje ale acestei rețete este costul redus. Nu ai nevoie de unt, lapte sau ouă pentru a obține cornulețe gustoase. Borșul și uleiul sunt ingredientele care contribuie la textura fragedă a aluatului, iar aromele de lămâie și vanilie completează gustul desertului.
Pentru această rețetă ai nevoie de:
- 500 g de făină
- 200 ml de ulei
- 100 ml de borș
- 25 g de drojdie proaspătă
- 50 g de zahăr
- Un praf de sare
- Coaja rasă de la o lămâie
- Vanilie, după gust
- Rahat pentru umplutură
- Zahăr pudră vanilat pentru decor
Dacă nu ai borș în casă, poți apela la câteva alternative. Vinul alb sec poate înlocui borșul, iar o altă posibilitate este să folosești apă în care ai adăugat două linguri de oțet sau zeamă de lămâie.
Pentru prepararea aluatului, dizolvă drojdia în borș și zahăr, apoi adaugă uleiul, sarea, vanilia și coaja de lămâie. Încorporează treptat făina și frământă până obții un aluat elastic, omogen și ușor de modelat. Acoperă vasul și lasă aluatul să se odihnească puțin înainte de a-l întinde și a forma cornulețele.