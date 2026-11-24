Cornulețele de post cu borș și ulei sunt un desert economic, preparat din ingrediente simple, fără lapte, ouă sau unt. Aluatul fraged poate fi umplut cu rahat, magiun sau gem, iar prepararea nu necesită tehnici complicate.

Rețeta simplă pentru un desert fraged, cu ingrediente accesibile Foto: Shutterstock

Unul dintre marile avantaje ale acestei rețete este costul redus. Nu ai nevoie de unt, lapte sau ouă pentru a obține cornulețe gustoase. Borșul și uleiul sunt ingredientele care contribuie la textura fragedă a aluatului, iar aromele de lămâie și vanilie completează gustul desertului.

Pentru această rețetă ai nevoie de:

500 g de făină

200 ml de ulei

100 ml de borș

25 g de drojdie proaspătă

50 g de zahăr

Un praf de sare

Coaja rasă de la o lămâie

Vanilie, după gust

Rahat pentru umplutură

Zahăr pudră vanilat pentru decor

Dacă nu ai borș în casă, poți apela la câteva alternative. Vinul alb sec poate înlocui borșul, iar o altă posibilitate este să folosești apă în care ai adăugat două linguri de oțet sau zeamă de lămâie.

Pentru prepararea aluatului, dizolvă drojdia în borș și zahăr, apoi adaugă uleiul, sarea, vanilia și coaja de lămâie. Încorporează treptat făina și frământă până obții un aluat elastic, omogen și ușor de modelat. Acoperă vasul și lasă aluatul să se odihnească puțin înainte de a-l întinde și a forma cornulețele.

Citește continuarea pe Click!.ro