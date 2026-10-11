 Femeie de 69 de ani, lovită de un tramvai în București. Victima a fost transportată la spital | adevarul.ro
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Femeie de 69 de ani, lovită de un tramvai în București. Victima a fost transportată la spital

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O femeie în vârstă de 69 de ani a fost lovită de un tramvai, duminică, la intersecția bulevardului Chișinău cu șoseaua Pantelimon din București. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

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Foto: Facebook / Sector 2 - Informaţii şi dezbateri

Accidentul a avut loc pe 11 octombrie, în jurul orei 13:35, când Brigada Rutieră a fost sesizată printr-un apel la 112 cu privire la producerea evenimentului rutier.

Din primele informații, conducătorul unui tramvai care circula pe șoseaua Pantelimon a surprins și accidentat femeia în vârstă de 69 de ani.

În urma impactului, aceasta a fost transportată la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

Conducătorul tramvaiului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările în care s-a produs accidentul.

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