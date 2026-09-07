 Accident pe Șoseaua Colentina: o mașină a ajuns în gardurile de protecție ale tramvaiului. Linia 21, blocată | adevarul.ro
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Foto Accident pe Șoseaua Colentina: o mașină a ajuns în gardurile de protecție ale tramvaiului. Linia 21, blocată

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Un accident rutier a provocat luni după-amiază probleme serioase în circulația tramvaielor pe Șoseaua Colentina din București. O mașină a intrat în gardurile de protecție ale liniei de tramvai, iar în urma impactului o roată a ajuns pe șine.

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Foto: Facebook / Daily Mail

Incidentul a afectat circulația tramvaielor de pe linia 21, care a fost blocată inițial pe ambele sensuri, între stațiile Cartier Colentina și Sportului.

Societatea de Transport București a anunțat că incidentul a fost provocat de un „eveniment de circulație terți”.

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Foto: Facebook

Prima informare a STB, transmisă în jurul orei 13:40, anunța blocarea liniei 21 pe sensul către Pasaj Colentina și aplicarea unor măsuri de deviere. Aproximativ 20 de minute mai târziu, circulația tramvaielor a fost afectată și pe sensul către Piața Sfântul Gheorghe.

Imaginile de la locul accidentului arată că autoturismul a suferit avarii importante în urma impactului cu gardurile de protecție de pe linia de tramvai.

Ulterior, STB a transmis că linia 21 și-a reluat circulația normală pe Șoseaua Colentina, pe sensul către Piața Sfântul Gheorghe, începând cu ora 14:10.

Pe sensul către Pasaj Colentina, circulația tramvaielor a rămas afectată.

Deocamdată nu sunt disponibile informații privind circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul și nici despre eventualele persoane rănite.

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