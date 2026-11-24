Ambasada Statelor Unite ale Americii la București avertizează asupra unei practici prin care unele femei călătoresc în SUA cu viză de turist pentru a naște, astfel încât copiii lor să obțină cetățenia americană. Reprezentanța diplomatică precizează că această practică reprezintă un abuz al sistemului de vize și poate avea consecințe serioase pentru persoanele implicate.

Ambasada SUA, avertisment pentru româncele care vor să nască în America Foto: Shuterstock

„Utilizarea vizei de turist în scopul de a naște, astfel încât copilul să obțină cetățenia americană, constituie un abuz asupra sistemului nostru de vize”, a transmis Ambasada SUA la București.

Potrivit reprezentanței diplomatice, persoanele care solicită o viză de turist prezentând în mod fals scopul real al călătoriei riscă să rămână fără viză și să nu mai poată călători în Statele Unite.

Ce permite viza de turist pentru SUA

Departamentul de Stat al SUA precizează că o viză de vizitator poate fi utilizată pentru călătorii de agrement, vacanțe, vizite la rude și prieteni sau pentru efectuarea unor tratamente medicale de scurtă durată.

În schimb, turismul pentru naștere (birth tourism), respectiv deplasarea în Statele Unite cu scopul principal de a naște un copil pentru ca acesta să obțină cetățenia americană, nu este permis în baza unei vize de vizitator.

Autoritățile americane fac astfel distincția între călătoriile în scop turistic sau medical și cele în care nașterea copilului și obținerea cetățeniei americane reprezintă motivul principal al deplasării.

Viza nu garantează intrarea în Statele Unite

Departamentul de Stat reamintește că obținerea unei vize nu înseamnă automat că titularul acesteia va putea intra pe teritoriul american.

„O viză nu garantează intrarea în Statele Unite”, subliniază Departamentul de Stat.

Documentul permite unui cetățean străin să călătorească până la un punct de intrare în Statele Unite, de regulă un aeroport, și să solicite permisiunea de acces în țară.