Grupare de români și moldoveni, destructurată după ce ar fi introdus în România 70 de milioane de țigarete. Care este prejudiciul estimat

Mai mulți membri ai unei grupări criminale sunt anchetați după ce, începând din 2025, au introdus și comercializat în România aproximativ 70 de milioane de țigarete. Din grupare făceau parte atât cetățeni români, cât și moldoveni.

Foto: Poliția de Frontieră

„O grupare de criminalitate organizată formată din cetățeni români și moldoveni a fost destructurată prin acțiunile desfășurate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în zilele de 29 – 31 august 2026.

Rețeaua activă pe teritoriul României începând cu anul 2025, perioadă în care membrii acesteia au introdus și valorificat pe teritoriul național aproximativ 70.000.000 de țigarete”, transmite Ministerul Public într-un comunicat.

Modul de operare consta în folosirea unor autocamioane cu temperatură controlată, în care țigaretele erau ascunse printre legume și fructe. Pe 29 august, polițiștii au oprit în trafic, în zona municipiului Giurgiu, un autoturism și un autocamion. În compartimentul de marfă al camionului au fost descoperite numeroase țigarete ascunse într-un transport de ceapă.

Ancheta a continuat pe 30 august, când polițiștii de frontieră, sub coordonarea procurorului, au efectuat 22 de percheziții domiciliare și 26 de percheziții auto în mai multe județe și în București.

1/4 Foto: Poliția de Frontieră

„Ulterior, procurorul de caz a dispus reținerea a 6 inculpați și măsura controlului judiciar față de un alt inculpat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi deţinerea de către orice persoană sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, potrivit prezentului titlu, cu excepţia celor deţinute în antrepozitul fiscal, fără a fi marcate sau marcate corespunzător ori cu marcaje false peste limita a 10.000 ţigarete.”

Prejudiciul adus bugetului de stat este estimat la aproximativ 62,6 milioane de lei (11,94 milioane de euro).

În urma perchezițiilor, au fost indisponibilizate 6.337.197 de țigarete, iar alte 7.199.780 de țigarete fuseseră indisponibilizate în timpul anchetei. De asemenea, au fost indisponibilizate nouă autovehicule. Cei șase inculpați reținuți urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta a beneficiat de sprijinul Europol.