Ritualuri spirituale cu Ayahuasca și șamani, la o pensiune din Hunedoara. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Trei persoane sunt cercetate

Trei persoane, o femeie cetățean român și doi bărbați - un peruan și un danez - sunt cercetate de DIICOT pentru trafic internațional și intern de droguri de mare risc, după ce ar fi organizat un eveniment cu tematică spirituală în județul Hunedoara, în cadrul căruia urmau să fie consumate Ayahuasca și alte substanțe interzise.

1/6 Descinderi DIICOT jpeg Foto: DIICOT

„Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia - Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Teritorial Hunedoara, au documentat activitatea infracțională a 3 persoane, o femeie, cetățean român și doi bărbați, un cetățean peruan și un cetățean danez, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de trafic internațional și intern de droguri de mare risc”, a transmis luni, 31 august, Poliția Română

Potrivit anchetatorilor, cei doi cetățeni străini ar fi introdus în România droguri de mare risc pentru un eveniment organizat la o pensiune din localitatea Boșorod. Evenimentul era promovat ca o experiență dedicată „persoanelor interesate de ritualurile Amazonului Peruvian, în cadrul căruia urmau să se consume substanțe vegetale, conținând droguri”.

„La ceremonia spirituală și-ar fi anunțat prezența șamani și alte persoane, care, conform promovării online a evenimentului, ar fi dorit `reconectarea cu sinele`”, a mai precizat Poliția Română

Probele strânse de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia și procurorii DIICOT Hunedoara arată că participanții erau selectați în urma unor interviuri organizate în vara anului 2026, accesul fiind posibil doar pe bază de recomandare. Taxa de participare varia între 590 și 650 de euro de persoană și includea cazarea, masa și participarea la ceremonii.

Participanții aveau acces la droguri de mare risc

Anchetatorii susțin că, în cadrul ritualurilor, urmau să fie distribuite și consumate substanțe care conțin droguri de mare risc. Printre acestea se numără Ayahuasca, care conține DMT, și „San Pedro”, denumirea populară a unui cactus ce conține mescalină, substanță psihedelică încadrată în categoria drogurilor de mare risc.

Mescalină, și ciuperci halucinogene

Pe 28 august, polițiștii au efectuat o percheziție la pensiunea unde se desfășura evenimentul. În urma descinderii au fost ridicați peste 6,6 litri de substanță lichidă ce conținea mescalină, recipiente cu ciuperci halucinogene care conțineau psilocină și psilocibină, precum și alte substanțe aflate în curs de expertizare.

De asemenea, oamenii legii au găsit cântare de precizie, dispozitive utilizate pentru consumul de droguri și alte mijloace de probă. Potrivit DIICOT, în momentul intervenției polițiștilor, în bucătăria pensiunii erau deja preparate pentru consum băuturi care conțineau droguri de mare risc.

În sala destinată ceremoniilor au fost descoperite 11 saltele, recipiente folosite pentru persoanele care prezentau stări de vomă după consumul substanțelor, lumânări și alte obiecte decorative specifice ritualurilor.

La data de 29 august, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor trei suspecți. O zi mai târziu, Tribunalul Hunedoara a decis arestarea preventivă a celor doi bărbați, în timp ce femeia a fost plasată sub control judiciar.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Hunedoara.

Pe parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de lege.