Percheziții de amploare la frontiera cu Ucraina. Polițiști de frontieră și vameși, reținuți într-un dosar de contrabandă cu țigări și pesticide

Șapte persoane, printre care doi polițiști de frontieră și trei agenți vamali, au fost reținute, iar alte cinci au fost plasate sub control judiciar într-un dosar care vizează grupări implicate în introducerea ilegală în România a unor produse de contrabandă din Ucraina, inclusiv pesticide interzise. În cadrul anchetei au fost efectuate 137 de percheziții, în urma cărora au fost descoperite sume importante de bani, țigarete, pesticide și mai multe vehicule.

„La datele de 8 şi 9 mai 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Suceava au dispus reţinerea a 7 inculpaţi (dintre care 2 poliţişti de frontieră şi 3 agenţi vamali) şi măsura controlului judiciar faţă de alţi 5 inculpaţi, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă, contrabandă calificată, luare de mită şi dare de mită, trafic de produse sau substanţe toxice, complicitate la contrabandă, complicitate la traficul de produse sau substanţe toxice şi abuz în serviciu”, au transmis duminică reprezentanții DIICOT.

Potrivit procurorilor, în perioada 2024–2025, mai multe persoane, unele cu dublă cetățenie româno-ucraineană, ar fi constituit trei grupuri infracționale organizate care introduceau în România țigarete, butelii cu agent refrigerant și pesticide, prin punctele de frontieră Siret, Vicovu de Sus și Racovăț.

„În acest context, în luna septembrie 2024 s-a probat desfăşurarea unei asemenea fapte de contrabandă, comisă în cadrul unui grup infracţional organizat, când prin PTF Siret, au fost introduse, pe lângă alte bunuri expuse la vedere, o mare cantitate de ţigarete, precum şi 20 de butelii de agent refrigerant, ce urmau să fie plasate pe piaţa din România, în mod ilegal”, au transmis procurorii.

Anchetatorii susțin că introducerea mărfurilor s-ar fi făcut cu sprijinul unor funcționari implicați în controlul de frontieră, care ar fi efectuat verificări superficiale asupra transporturilor.

„De asemenea, în luna aprilie 2025, a fost probată comiterea unei alte asemenea infracţiuni, comise în cadrul unui grup infracţional organizat, constând în introducerea prin PTF Vicovu de Sus, prin sustragere de la control vamal, pe lângă alte bunuri, a unui număr de 210 butelii cu agent refrigerant. Şi de această dată, respectiva introducere de mărfuri a beneficiat de concursul funcţionarilor publici implicaţi în realizarea controlului de frontieră, care nu au verificat cele două autovehicule în care erau transportate mărfurile”, precizează DIICOT.

Procurorii susțin că membrii grupărilor introduceau constant în țară bunuri cu caracter comercial, evitând controlul vamal și folosind aceleași puncte de frontieră din județele Suceava și Botoșani.

„Pe parcursul urmăririi penale, s-a stabilit că, unii dintre funcţionarii publici ce îşi desfăşurau activitatea în cadrul punctelor de trecere a frontierei Siret şi Vicovu de Sus, din judeţul Suceava şi Racovăţ din judeţul Botoşani, şi a birourilor vamale de frontieră similare, poliţişti de frontieră sau lucrători vamali, nu şi-au îndeplinit atribuţiile de serviciu (...) permiţând în mod abuziv şi prin încălcarea legislaţiei specifice, ca importante cantităţi de mărfuri să fie introduse din Ucraina în România”, arată DIICOT.

Ancheta vizează și introducerea ilegală în România a unor pesticide interzise în Uniunea Europeană.

„Din cercetările efectuate a rezultat şi faptul că, în anul 2025, unul dintre membrii grupării de criminalitate organizată a iniţiat şi constituit împreună cu alte persoane, un alt grup infracţional organizat, axat de această dată pe comiterea infracţiunii de contrabandă calificată cu produse sau substanţe toxice, respectiv pesticide, precum şi de trafic cu produse sau substanţe toxice”, se arată în comunicatul procurorilor.

Potrivit DIICOT, în octombrie 2025 a fost documentată introducerea în țară a 400 de litri de pesticide interzise pe teritoriul Uniunii Europene, prin PTF Siret, cu ajutorul unor funcționari care ar fi efectuat doar controale formale.

În urma perchezițiilor desfășurate pe 8 mai 2026, anchetatorii au ridicat peste 155.000 de țigarete, pesticide, insecticide, sume de bani, două autoturisme, dar și produse susceptibile a fi contrafăcute.

„Întrucât la unele locaţii au fost găsite numeroase mărfuri de provenienţă ucraineană, a fost solicitat sprijinul Direcţiei Regionale Vamale Iaşi, care a procedat la confiscarea a 19 colete cu mobilier de bucătărie, a 3552 de perechi de încălţăminte, precum şi a mai multor bucăţi de geam termopan şi sticle de vin”, precizează DIICOT.

Polițiștilor de frontieră și agenților vamali aflați sub măsuri restrictive le-a fost interzis să își mai exercite atribuțiile de serviciu pe perioada controlului judiciar.