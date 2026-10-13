 Grindeanu, despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA: „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam” | adevarul.ro
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Grindeanu, despre întâlnirea cu ambasadoarea SUA: „Dacă îmi spunea «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam”

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, susține că demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost o decizie internă a partidului, fără legătură cu întâlnirea pe care a avut-o în martie cu ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle.

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Foto: Flash Paparazzi

Grindeanu a explicat că întâlnirea de la un restaurant, din nordul Capitalei, a fost organizată „prin cunoștințe comune”, după ce nu a putut participa la un eveniment oficial la Ambasada SUA din România.

„În primul rând, când te invită un oficial american la masă...desfășurarea evenimentelor în acea zi n-a depins de mine. N-am chemat-o eu în România. Nu am avut altceva decât o masă. Dânsa a venit, dacă-mi aduc bine aminte, la un eveniment organizat la Ateneu, o dezbatere The Economist. Seara a fost un eveniment oficial la Ambasada SUA în România, unde n-am putut să merg. După care, prin cunoscuți comuni, am fost invitați acolo (la restaurantul Isoletta – n.red.). Nu s-a discutat o secundă despre guvernele din România. Era în martie, guvernul a picat în 5-6 mai”, a declarat Sorin Grindeanu la România TV.

Liderul PSD a afirmat că decizia de a-l înlătura pe Bolojan fusese deja luată în partid și că schimbarea premierului era, în opinia sa, necesară încă din toamna anului trecut.

„Și dacă îmi spunea doamna ambasador să nu-l schimbăm pe Bolojan...noi nu făcusem nici dezbaterea internă, votul a fost în 21 aprilie. Dacă îmi spunea doamna ambasador «nu-l schimbați pe Bolojan», tot o făceam. Acest lucru poate să vi-l certifice și George Simion, pentru că, până la urmă, voturile PSD și AUR au dus la schimbarea lui Bolojan și bine am făcut. Am acționat prea târziu. Domnul Bolojan trebuia schimbat din toamnă, de când a luat-o razna”, a mai spus acesta. 

Grindeanu a respins acuzațiile privind o posibilă implicare externă în căderea Guvernului și a criticat relatările apărute în presă.

„Propaganda de fapt vrea să reconstruiască statuia lui Bolojan, după ce... e praf acum și se vede în sondaje. Asta este o mare istorie din această tâmpită care n-are niciun suport în realitate. Eu asigur că pe Bolojan l-au schimbat românii, nu l-au schimbat nici americanii, nici rușii”, a completat președintele PSD. 

Potrivit unor relatări publicate de The Wall Street Journal și confirmate ulterior de Financial Times, Kimberly Guilfoyle ar fi sugerat, în timpul unei cine oficiale organizate la Atena pe 18 martie, că Statele Unite ar fi putut influența schimbarea guvernului din România.

La întâlnirea respectivă ar fi participat politicieni, membri ai personalului diplomatic și cadre militare. Ulterior, Guilfoyle a venit la București, unde s-a întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai PSD, inclusiv cu Sorin Grindeanu și Bogdan Ivan.

Președintele Donald Trump i-a cerut demisia lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia, în urma unor dezvăluiri privind încălcări ale eticii și un presupus scandal de mită. Anunțul a fost făcut marți de noul secretar de presă al Casei Albe, Katie Zacharia, în cadrul primului său briefing de presă.

Scandalul a izbucnit în urma unei investigații publicate săptămâna trecută de The Wall Street Journal, care a scos la iveală că Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator republican, Eric Deters, să-i vireze 100.000 de dolari prin American Express. Banii ar fi fost destinați achitării unei datorii de pe cardul de credit în perioada în care aceasta se pregătea pentru audierile de confirmare în Senat, în schimbul promisiunii de a-i oferi acces la înalți oficiali din administrația Trump.

Conform mesajelor analizate de jurnaliști, aceasta i-ar fi scris donatorului pe o aplicație de mesagerie că transferul nu va atrage atenția publică („nu va apărea nicăieri”), încercând să-și achite datoriile personale de pe cardul de credit înainte de audierile pentru confirmarea în funcție.  

 Pe lângă acuzațiile de trafic de influență, ambasadoarea a fost și în centrul unor dezvăluiri potrivit cărora, în cadrul unei cine la ambasadă în Atena, aceasta s-ar fi lăudat cu o presupusă implicare a SUA în căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan din România, sugerând că Washingtonul „poate face asta în orice țară”. Această afirmație a provocat un uriaș scandal diplomatic internațional și a determinat parlamentari americani să ceară Departamentului de Stat explicații oficiale și anchete privind deplasările sale externe.  

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