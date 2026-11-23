Rusia ar putea desfășura o armă nucleară pe orbită, punând în pericol sistemele esențiale de supraveghere ale NATO și rețelele de comunicații. Detonarea unei asemenea arme în spațiu ar putea provoca perturbări majore în întreaga lume.

Satelit rusesc Foto: Arhiva

Vladimir Putin ar putea lansa în spațiu, în următoarele săptămâni, un satelit capabil să transporte o armă nucleară, potrivit unor avertismente transmise recent de serviciile de informații europene.

Temerile sunt în creștere că Moscova intenționează să plaseze arme atomice pe orbită, ceea ce ar putea amenința sistemele de supraveghere ale NATO și infrastructura vitală de comunicații.

Detonarea unei asemenea arme în spațiu ar putea arunca Occidentul în haos, distrugând alți sateliți și provocând avarii grave sistemelor esențiale de pe Pământ, scrie The Sun.

Potrivit publicației germane Bild, șefii serviciilor de informații au avertizat recent oficiali ai guvernului de la Berlin că Rusia intenționează să plaseze pe orbită satelitul Sputnik-S.

Serviciul Federal de Informații al Germaniei (BND) consideră că satelitul, care ar putea transporta o încărcătură nucleară, ar putea fi lansat în orice moment și ar putea deveni operațional într-un interval foarte scurt.

În octombrie, Agenția de Informații a Apărării din Statele Unite (DIA) a publicat o evaluare potrivit căreia Moscova dezvoltă un satelit destinat transportării unei arme nucleare.

Plasarea unei asemenea arme pe orbită ar încălca Tratatul privind spațiul cosmic din 1967, iar detonarea ei ar avea consecințe extrem de grave și de lungă durată.

Potrivit generalului Stephen Whiting, comandantul Comandamentului Spațial al SUA, aproximativ o treime dintre sateliții aflați pe orbita joasă a Pământului ar deveni nefuncționali în doar câteva ore. Ceilalți ar putea fi scoși din uz în următoarele luni.

Generalul-maior Armin Fleischmann, din cadrul Comandamentului pentru Spațiul Cibernetic și Informațional al Germaniei, a avertizat că efectele unui asemenea atac ar fi de amploare.

În cazul unei detonări, ar putea apărea pene de curent pe scară largă, restricții severe ale comunicațiilor și sistemelor de navigație, precum și întreruperi ale capacităților de supraveghere.

Un impuls electromagnetic puternic ar putea provoca, de asemenea, defecțiuni extinse ale sistemelor tehnice esențiale de pe Pământ.

„Pearl Harbor spațial”

Primele avertismente în acest sens au apărut în 2023, când membri ai Congresului american au fost informați că planurile Rusiei de a plasa o armă nucleară în spațiu reprezintă o amenințare serioasă la adresa securității naționale.

Acum, serviciile de informații europene avertizează că Moscova ar putea lansa satelitul pe orbită în următoarele săptămâni, potrivit presei germane.

Într-un interviu acordat publicației The Times la începutul acestui an, Stephen Whiting a avertizat că Kremlinul ar putea provoca un dezastru printr-un atac-surpriză în spațiu, pe care l-a comparat cu un „Pearl Harbor spațial”.

„Este un raport care ne provoacă o îngrijorare foarte mare”, a declarat oficialul american.

Evaluarea Agenției de Informații a Apărării din SUA arată, de asemenea, că Rusia, China, Iranul și Coreea de Nord dezvoltă capacități militare spațiale „într-un mod care amenință securitatea tuturor sistemelor spațiale și beneficiile asociate acestora”.

Avertismentele vin pe fondul temerilor că Putin testează noi arme spațiale cu potențial distructiv major, capabile să distrugă constelații de sateliți și să neutralizeze sistemele de supraveghere.

Un atac-surpriză al Rusiei ar putea orbi NATO în spațiu și ar putea paraliza capacitatea Occidentului de a detecta un atac iminent. Într-un scenariu de escaladare către un al Treilea Război Mondial, Moscova ar putea obține astfel un avantaj strategic important.

În aprilie anul trecut, șase sateliți militari ruși de tip Cosmos 2612 au fost lansați pe orbită. La scurt timp, aceștia au fost suspectați că urmăresc sateliți utilizați pentru colectarea de informații despre instalațiile militare rusești și despre evoluțiile de pe linia frontului din Ucraina.

Moscova a avertizat anterior și că ar putea distruge sateliții Starlink ai lui Elon Musk.

Constelația Starlink, care utilizează mii de sateliți aflați pe orbita joasă a Pământului pentru a furniza internet de mare viteză, reprezintă o infrastructură esențială pentru forțele ucrainene de pe front.