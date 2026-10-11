„Știe prea multe ca să fie demisă”. Cum rămâne ambasadoarea SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în funcție în ciuda scandalurilor

Fosta logodnică a lui Donald Trump Jr. ar fi spus, cu ocazia formului economic de la Davos, că oameni de afaceri greci îi finanțează călătoriile. Potrivit The Wall Street Journal, ea este deja vizată de o anchetă a Departamentului de Stat, iar Casa Albă ar analiza dacă s-o demită.

Kimberly Guilfoyle și Donald Trump Jr.

Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea Statelor Unite în Grecia și fosta logodnică a lui Donald Trump Jr., a fost înregistrată în timp ce își exprima furia pentru că nu se afla pe lista invitaților la o cină cu Eric Trump, fratele fostului ei partener, scrie The Wall Street Journal. Cina a fost organizată de Greek House Davos, în ianuarie.

Ziarul citează două persoane care au auzit conversația, precum și înregistrări audio pe care le-a consultat. Potrivit publicației, Guilfoyle s-a lăudat cu relațiile ei cu doi magnați greci și a spus că aceștia îi finanțează deplasările costisitoare în lume.

Referindu-se la organizatoarea evenimentului, ea ar fi spus că nu se poate ca ambasadoarea SUA în Grecia să nu fie prezentă și că organizatoarea „ar trebui să-i fie recunoscătoare”. Citatul original conține o expresie vulgară.

Într-un alt moment al discuției, Guilfoyle ar fi sugerat unui om de afaceri înstărit că, dacă el o ajută să intre la cină, ea îi poate fi de folos.

„Pot să vă aduc lumea la picioare. Pe care o meritați”, ar fi spus ea, potrivit înregistrării. „O să vă fac să câștigați o grămadă de bani”, ar fi adăugat.

Zborul cu avionul privat

WSJ mai relatează că Guilfoyle a mers în ianuarie la Forumul Economic Mondial de la Davos cu avionul privat al lui Alexandros Exarchou, director general al companiei grecești de construcții Aktor Group.

Până la urmă, ea a reușit să participe la cină. Președinta locului care a găzduit evenimentul a lăsat însă să se înțeleagă că lucrurile nu au decurs fără probleme. Ea a declarat pentru WSJ că Guilfoyle a plecat mai devreme și că organizatorii „au trebuit să gestioneze o mică criză”, care a afectat mai mulți invitați de rang înalt, iar „unii au fost dezamăgiți”.

Acuzații anterioare

Noile informații apar după ce Guilfoyle fusese deja criticată în urma unui alt articol al WSJ, publicat miercuri. Potrivit acestuia, ea l-ar fi presat pe donatorul MAGA Eric Deters să-i trimită 100.000 de dolari pentru a-și plăti factura cardului American Express, în schimbul accesului la persoane din anturajul lui Trump.

Guilfoyle este vizată și de o anchetă a inspectorului general al Departamentului de Stat, privind presupuse cadouri necuvenite, călătorii private și alte fapte din perioada în care a fost ambasadoare. Ea a negat orice abatere și a pus sub semnul întrebării autenticitatea mesajelor făcute publice de Deters.

Comportamentul ei nu ar fi rămas neobservat la Casa Albă. Ea ar fi petrecut mai multe zile contactând persoane din administrație și din jurul ei pentru a cere sprijin. Angajații Departamentului de Stat ar fi fost iritați și de faptul că secretarul de stat Marco Rubio a aflat de scandalul mesajelor abia în drum spre Atena, unde urma să țină un discurs important și să participe la mai multe evenimente alături de Guilfoyle.

Oficiali din Casa Albă ar analiza acum dacă s-o înlăture din funcție, decizia finală urmând să-i aparțină lui Trump.

„Știe prea multe”

O fostă consiliera a primei doamne, Melania Trump, a scris joi pe X că Guilfoyle, care a fost alături de Donald Trump Jr. din 2018 până în 2024, ar putea să nu fie demisă, pentru că știe prea multe.

„Aș fi șocată dacă ea ar suporta vreo consecință. Știe mult prea multe despre familia Trump și cercul din interior, și îmi imaginez că ei o preferă cât mai departe. O KG furioasă în SUA nu ar fi un lucru bun pentru anturajul lui Trump”, a scris ea.

Casa Albă, Departamentul de Stat și avocatul lui Guilfoyle nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Exasperare și resemnare în Grecia, după acuzațiile la adresa ambasadoarei americane Kimberly Guilfoyle

Ambasadoarea Statelor Unite în Grecia este acuzată că i-ar fi cerut unui donator republican să îi achite factura cardului de credit înainte de a-și prelua postul la Atena. Cazul a stârnit reacții de indignare și scepticism în rândul grecilor, dar și o dezbatere despre raporturile dintre statele mici și marile puteri, scrie The New York Times.

În calitate de ambasadoare a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle și-a construit o prezență publică vizibilă, participând la petreceri care se prelungeau până târziu în noapte și apărând pe coperta ediției grecești a revistei Vogue. În ultima perioadă, însă, atenția publicului grec s-a îndreptat către un alt aspect al activității sale.

Dezvăluirile apărute în această săptămână, potrivit cărora Guilfoyle i-ar fi cerut unui donator republican să îi plătească factura American Express în schimbul accesului la oficiali de rang înalt din administrația Trump, reprezintă cele mai recente acuzații privind metodele sale de lucru și posibile abateri de conduită.

Grecii intervievați în ultimele zile la Atena și-au exprimat exasperarea și scepticismul față de informațiile care apar în mod repetat despre afacerile și relațiile ambasadoarei. Unii au interpretat aceste dezvăluiri drept un exemplu al presiunilor pe care țările mai mici sunt nevoite să le suporte în relația cu state mai puternice și mai bogate.

„Grecia nu este o mare putere”, a declarat Petros Malliaros, în vârstă de 35 de ani, tehnician de lumini independent. „Trebuie să ne înțelegem cu SUA și cu reprezentanții pe care aceasta alege să ni-i trimită.”

Acuzațiile la adresa lui Guilfoyle „nu sunt deloc surprinzătoare”, a spus Anna Markaki, o profesoară în vârstă de 38 de ani. Despre președintele Donald Trump, aceasta a adăugat: „Probabil că el consideră că și-a făcut treaba bine.”

Pavlos Iliopoulos, proprietarul unui magazin de pizza în vârstă de 47 de ani, a tratat situația cu detașare.

„Grecia este o țară mică și, în mare măsură, trebuie să joace după regulile SUA”, a afirmat el. „Faptul că un diplomat corupt rămâne în funcție sau pleacă nu va schimba prea multe.”

Anta Rapaki, în vârstă de 52 de ani, fostă angajată în sistemul de sănătate, a criticat decizia administrației americane de a o trimite pe Guilfoyle în Grecia.

„Subestimează Grecia, un aliat loial. În loc să onoreze această prietenie, au trimis-o aici ca pe o favoare făcută cuiva”, a spus ea.

Rapaki a adăugat că Grecia are nevoie de aliați, inclusiv de Statele Unite, dar nu este dispusă să accepte orice condiții.

„Pentru că suntem o țară mică, avem nevoie de prieteni și avem nevoie de SUA. Dar vom juca acest joc atât timp cât ne servește interesele; nu ne vom supune fără să ne împotrivim.”

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Acuzații privind interesele de afaceri și accesul la administrația Trump

Guilfoyle, care a fost logodită cu Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui american, s-a numărat printre primii ambasadori nominalizați de Trump în al doilea mandat al său.

Ea a declarat că, înainte de a fi desemnată în noiembrie anul trecut trimisă a președintelui american în Grecia, cunoștințele sale despre țară proveneau din cursurile de istorie urmate la facultate și dintr-o călătorie în luna de miere.

La Atena, Guilfoyle a combinat stilul spectaculos asociat mișcării MAGA cu ceea ce susținătorii săi au descris drept o abordare perseverentă în promovarea unor acorduri comerciale care implică interese americane.

În ultimele săptămâni, ea a fost criticată în urma unor articole publicate de The Wall Street Journal. Luna trecută, publicația a relatat despre posibile conflicte de interese legate de implicarea ambasadoarei în acorduri din sectorul energetic din Grecia.

În această săptămână, ziarul a dezvăluit detalii despre schimburile de mesaje dintre Guilfoyle și Eric Deters, un donator republican. Potrivit acestuia, ambasadoarea i-ar fi cerut să transfere 100.000 de dolari pentru a-i achita factura cardului de credit, cu puțin timp înaintea audierii sale de confirmare în funcție. Deters a afirmat că nu a efectuat plata.

The New York Times a confirmat existența discuțiilor dintre cei doi.

Avocatul lui Guilfoyle a refuzat să comenteze acuzațiile. Ambasada SUA la Atena a îndrumat solicitările presei către Departamentul de Stat de la Washington, care nu a răspuns.

Secretarul de stat american Marco Rubio, aflat joi în vizită la Atena, a refuzat să răspundă întrebărilor despre comportamentul ambasadoarei.

Înaintea vizitei, Rubio o descrisese drept „o susținătoare extrem de eficientă a agendei președintelui în Grecia”, adăugând că aceasta a promovat cu succes interesele energetice americane în Grecia și în sud-estul Europei.

Donald Trump a declarat vineri că știe puține lucruri despre acuzațiile la adresa lui Guilfoyle.

„Nu știu prea multe”, le-a spus el jurnaliștilor. „Dar a fost întotdeauna foarte amabilă.”

Controverse privind respectul față de guvernul grec

Pentru unii greci, o altă afirmație atribuită ambasadoarei este și mai îngrijorătoare. Potrivit relatărilor, la o cină organizată la Atena în martie, Guilfoyle ar fi făcut o remarcă sugerând că Statele Unite ar putea înlocui guvernul grec.

„Faptul că au trimis aici o persoană ca ea, fără tact și fără abilități diplomatice, arată cât de puțin contează Grecia în prioritățile lui Trump și cât de nesemnificativă este țara noastră pentru ei”, a declarat Maria Stefanou, o pensionară în vârstă de 68 de ani.

Avocatul ambasadoarei a contestat modul în care a fost prezentată discuția de la cină. Ministrul grec de externe, George Gerapetritis, a afirmat vineri că ministrul grec al energiei, care a participat la eveniment, a negat la rândul său că remarca ar fi fost făcută.

Întrebat despre afirmația atribuită ambasadoarei, Pavlos Marinakis, purtătorul de cuvânt al guvernului grec, a declarat că nu s-a pus niciodată problema amenințării guvernului elen și că un asemenea comportament nu ar fi tolerat.

El a adăugat că parteneriatul dintre Grecia și SUA se bazează pe „respect reciproc”.

În parlament, vineri, Gerapetritis a spus că nu este necesar ca Guilfoyle să fie convocată pentru a da explicații.

„Convocarea unui ambasador și riscul de a provoca un incident diplomatic nu ar servi niciunui scop”, a declarat ministrul.

Atena încearcă să evite o criză diplomatică

Reacțiile oficialilor greci fac parte din efortul guvernului de a tempera dezbaterea publică privind comportamentul ambasadoarei americane.

Premierul Kyriakos Mitsotakis și-a apropiat pozițiile de cele ale administrației Trump, urmărind cooperarea cu Washingtonul în domeniul securității și în alte chestiuni de interes comun.

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„Atât timp cât doamna Guilfoyle beneficiază de sprijinul președintelui american și al secretarului de stat, guvernul grec trebuie să respecte poziția guvernului SUA”, a declarat Constantinos Filis, analist cunoscut și director al Institutului pentru Afaceri Globale din cadrul Colegiului American din Grecia.

„Este atât de simplu”, a adăugat el.

Partidele de stânga au cerut guvernului să îi solicite ambasadoarei explicații.

„Favorurile venite din partea Americii lui Trump au un preț”, a declarat vineri Rena Dourou, o importantă reprezentantă a partidului de stânga Syriza. „Întrebarea este: cât va trebui să plătească, în cele din urmă, poporul grec?”

Un tipar de comportament controversat în diplomația americană

Guilfoyle este cel mai recent ambasador al administrației Trump acuzat de un comportament considerat nepotrivit pentru un diplomat.

Mulți dintre ambasadorii vizați de astfel de controverse activează în Europa, destinație tradițională pentru numiri politice făcute de administrațiile americane, atât democrate, cât și republicane, inclusiv pentru persoane cu experiență limitată sau fără experiență în diplomația oficială.

Bill White, ambasadorul SUA în Belgia, a fost îndemnat de ministrul belgian de externe să înceteze declarațiile jignitoare la adresa unor oficiali guvernamentali.

Charles Kushner, ambasadorul american în Franța și tatăl lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, a ignorat convocările Ministerului francez de Externe după ce a criticat Parisul pentru ceea ce a descris drept eforturi insuficiente în combaterea antisemitismului, notează NYT.

În cazul Greciei, reacția prudentă a guvernului reflectă dilema unei țări care dorește să își păstreze relația strategică cu Washingtonul, dar se confruntă cu acuzații ce ridică întrebări despre conduita reprezentantului american și despre respectul acordat unui aliat.