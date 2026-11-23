Parastoo Ahmadi și patru colaboratori au primit fiecare câte 74 de lovituri de bici, luni, 23 noiembrie, potrivit avocatului artistei, citat de Emtedad. Pedeapsa a fost aplicată în legătură cu un concert online în care cântăreața a apărut fără vălul islamic.

Parastoo Ahmadi, cântăreață iraniană Foto: X

Cântăreața iraniană Parastoo Ahmadi și patru colaboratori au fost supuși, luni, 23 noiembrie, unei pedepse de câte 74 de lovituri de bici, a relatat publicația Emtedad, citându-l pe avocatul artistei, potrivit DPA. Sentința a fost pusă în aplicare în orașul Qom.

Cei cinci au fost condamnați în iunie 2026, în legătură cu un concert difuzat pe YouTube în decembrie 2024. Parastoo Ahmadi și muzicienii care au acompaniat-o au cântat într-un caravanserai, un han tradițional pentru călători.

Artista a apărut îmbrăcată într-o rochie, fără să poarte vălul islamic obligatoriu în spațiul public în Iran. Concertul a încălcat mai multe legi ale Republicii Islamice, inclusiv restricțiile impuse cântărețelor.

Înregistrarea spectacolului a adunat peste trei milioane de vizualizări pe YouTube, potrivit DPA.

Femeile continuă să sfideze regulile vestimentare

În 2022, ample manifestații au avut loc în Iran sub sloganul „Femeie, Viață, Libertate”, împotriva politicilor represive ale regimului de la Teheran. Demonstrațiile au fost reprimate violent.

În ultimii ani, protestele femeilor iraniene împotriva legilor islamice stricte s-au amplificat.

Multe femei continuă să sfideze codul vestimentar impus de autorități, ca formă de protest și afirmare a libertății personale.

În timpul protestelor anti-guvernamentale din Iran din ianuarie 2026, pe rețelele de socializare au apărut multe fotografii cu femei care își aprind țigara folosind imagini arzând cu liderul suprem Ayatollah Khamenei, ceea ce a atras atenția întregii lumi.

În Iran, fumatul în rândul femeilor este puternic descurajat, iar arderea imaginilor liderului suprem este ilegală.